BCCI New IPL 2026 Rules: এবার ভুলতে হবে বৌ-বান্ধবীদের, পরা যাবে না মন যা চায়, নিয়মের ভয়ংকর নাগপাশেই খেলতে হবে IPL

BCCI Imposes Strict New IPL 2026 Rules: মানতে হবে নিয়ম-শৃঙ্খলা। শিখতে হবে সহবত। ঠিক এই মর্মেই আইপিএল ক্রিকেটারদের রাখতে চাইছে বিসিসিআই। চলে এল নিয়মের কড়া নির্দেশিকা। 

শুভপম সাহা | Updated By: Mar 24, 2026, 01:22 PM IST
আইপিএলে এবার কঠিন নিয়মেই ক্রিকেটাররা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএলের ১৯তম সংস্করণ (IPL 2026) শুরু হতে আর ঠিক ৪ দিন বাকি। ২৮ মার্চ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) নিজেদের ঘরের মাঠ এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে। ঠিক এই আবহে বিসিসিআই ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে পাঠাল আইপিএলের নতুন কঠোর নির্দেশিকা ( BCCI New IPL 2026 Rules)। যা মানতে হবে অক্ষরে-অক্ষরে। এবার ভুলতে হবে বৌ-বান্ধবীদের, পরা যাবে না মন যা চায়, নিয়মের ভয়ংকর নাগপাশেই খেলতে হবে আইপিএল। অন্যথায় বিরাট জরিমানাই লাগু হবে। 

বিসিসিআইয়ে নতুন আইপিএল নির্দেশিকায় যা যা থাকছে

প্রতিটি দল পাবে ২টি নেট এবং মূল পিচের একটি সাইড উইকেটে হবে রেঞ্জ হিটিং। মুম্বই ভেন্যুতে দুই দল একসঙ্গে অনুশীলন করলে, প্রতিটি দল পাবে ২টি করে উইকেট।

ওপেন নেট পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

একটি দল আগে অনুশীলন শেষ করলেও, অন্য দল সেই উইকেট ব্যবহার করতে পারবে না।

ম্যাচের দিন কোনও মূল মাঠে কোনও ধরনের প্র্যাকটিস করা যাবে না।

ম্যাচের দিনে মূল পিচে ফিটনেস টেস্টও নিষিদ্ধ।

প্র্যাকটিসের দিনে খেলোয়াড়দের টিম বাসেই স্টেডিয়ামে আসতে হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আসা যাবে না।

পরিবারের সদস্য ও বন্ধুরা আলাদা গাড়িতে এসে হসপিটালিটি এরিয়াতে বসে প্র্যাকটিস দেখতে পারবেন।

ড্রেসিংরুম ও মাঠে শুধুমাত্র অনুমোদিত স্টাফদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে।

নেট বোলার বা থ্রোডাউন স্পেশালিস্টদের আগে থেকেই বিসিসিআইয়ের অনুমোদন নিতে হবে।

ম্যাচের দিন প্লেয়ার্স অ্যান্ড ম্যাচ অফিসিয়াল এরিয়ায় আসলে অনুমোদিত স্টাফদের অ্যাক্রেডিটেশন কার্ড বহন করা বাধ্যতামূলক। প্রথমবার না আনলে সতর্কবার্তা, দ্বিতীয়বারে আর্থিক জরিমানা।

প্র্যাকটিসে এলইডি বোর্ডে বারবার বল লাগানো থেকে বিরত থাকতে হবে। খেলোয়াড় ও স্টাফদের এলইডি বোর্ডের সামনে বসা নিষেধ।

মাঠে নির্দিষ্ট জায়গায় বদলি খেলোয়াড়দের বসতে হবে (জল/তোয়ালে নিয়ে)।

অরেঞ্জ ও পার্পল ক্যাপধারীদের খেলা চলাকালীন অন্তত প্রথম দু'ওভারে পরা বাধ্যতামূলক। যাতে সম্প্রচারকারী সংস্থা সেই ফুটেজ তুলতে পারে।

পোস্ট-ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে স্লিভলেস জার্সি বা চটি পরা নিষিদ্ধ। প্রথমবার ভাঙলে সতর্কবার্তা, দ্বিতীয়বারে জরিমানা।

কোনও খেলোয়াড় জার্সি নম্বর বদলালে ২৪ ঘণ্টা আগে তা জানাতে হবে।

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

