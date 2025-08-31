MS Dhoni-Team India: ভারতীয় ড্রেসিংরুমে ফের ধোনি, গম্ভীরের সঙ্গে বাঁধছেন জুটি! যে খবরে তুমুল তোলপাড়...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
শুভপম সাহা | Updated By: Aug 31, 2025, 02:33 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের আসন্ন অ্যাসাইনমেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ৯-২৮ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হবে এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025)। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের ফোকাস শিরোপা ধরে রাখার দিকেই। অজিত আগরকরের (Ajit Agarkar) নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি বেছে নিয়েছে এশিয়া কাপের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড (India's Squad For Asia Cup 2025)। ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার মধ্যেই দুবাই ঢুকে যাবে টিম ইন্ডিয়া। ৫ সেপ্টেম্বর আইসিসি অ্যাকাডেমিতে প্রথম নেট সেশন রয়েছে সূর্যকুমার যাদব (Suryakumar Yadav) অ্যান্ড কোংয়ের। এমন আবহে শোনা যাচ্ছে যে, প্রাক্তন অধিনায়ক কিংবদন্তি এমএস ধোনিকে ফের একবার মেন্টর হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (Board of Control for Cricket in India, BCCI)! ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপে মেন্টর ধোনিকে চাইছে বোর্ড। এবার ধোনি যদি বিসিসিআই-এর প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তার মানে গৌতম গম্ভীরের (Gautam Gambhir) সঙ্গে ফের একবার ভারতীয় ড্রেসিংরুমে মাহি!

ধোনি কেন মেন্টরশিপ নেবেন না!

ধোনিকে কিন্তু মেন্টর হিসেবে না দেখার একাধিক সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। তা বিস্তারে ধাপে ধাপে এখানে আলোচনা করা হল, একেবারে পয়েন্ট ধরে ধরে। জলের মতো বুঝে নিন।  তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও, ধোনি হয়তো এখন এই ভূমিকা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন না। একাধিক সূত্র বলছে , হেড কোচ হিসেবে দলে গৌতম গম্ভীরের উপস্থিতি এবং চেন্নাই সুপার কিংসের (সিএসকে) সঙ্গে ধোনির দায়বদ্ধতাই এক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ধোনির অতুলনীয় উত্তরাধিকার এবং বিসিসিআইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি

ট্রফির বিচারে দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অধিনায়কের নাম ধোনি। যা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না কারোরই, সে তিনি ধোনিপন্থী হোক বা ধোনি বিরোধী। এই সত্যি গ্রহণ করতেই হবে। ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতানো থেকে ধোনির সোনার দৌড় শুরু হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত ২০১১ সালে পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ জেতে। আর এর ঠিক দুই বছর পর ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতে ধোনি অ্যান্ড কোং। ধোনি চেন্নাই সুপার কিংসকে দিয়েছেন ৫টি আইপিএল। দিয়েছেন ২টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-২০ ট্রফিও। ধোনি আজও ভারতের সবচেয়ে সম্মানিত অধিনায়ক। শীতল মস্তিষ্কে মহাশত্রু বধের কৌশলগত প্রতিভা এবং তরুণ প্রতিভা বিকাশের দক্ষতার জন্য তাঁর খ্যাতি বিশ্ববন্দিত। ভারতীয় দলের মেন্টর বা পরামর্শদাতার ভূমিকার জন্য স্বাভাবিকভাবে তিনি একেবারে উপযুক্ত প্রার্থী। বিসিসিআইয়ের বিশ্বাস যে, ড্রেসিংরুমে ধোনির উপস্থিতি ভারতীয় ক্রিকেটারদের পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করবে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী টুর্নামেন্টের উচ্চ চাপের পরিবেশে মাথা ঠান্ডা রেখে সেরাটা দেওয়া। ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর ধোনি একেবারে বেছেই পা ফেলেছেন। সচেতন ভাবে ভারতীয় দলের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক এড়িয়ে গিয়েছেন। বিসিসিআই ধোনির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে শুধুই সিনিয়র পুরুষ দলের জন্য নয়, জুনিয়র এমনকী মহিলা ক্রিকেটেও এটি বিস্তৃত করতে চায়।

'গম্ভীর সমীকরণ'-এ ধোনির অঙ্ক জটিল!

ধোনির ক্রিকেটীয় বুদ্ধিমত্তা প্রশ্নাতীত। তবে গম্ভীর এখন হটসিটে। ফলে ধোনি হয়তো পিছিয়ে আসতে পারেন। ধোনির সঙ্গে গম্ভীরের সম্পর্ক আসলে সাপে-নেউলে! এমনটাই মত অনেকের। ধোনি ও গম্ভীর, প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুম ভাগ করে নিয়েছেন। ধোনির অভিষেকের অনেক আগেই গম্ভীর টিমে ঢুকে পড়েছিলেন। ধোনির নেতৃত্বে বহু বছর খেলেছেন গম্ভীর। ২০০৭ টি-২০ বিশ্বকাপে ও ২০১১ পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপে ধোনির ভারতকে কাপ জেতানোর নেপথ্যে ছিলেন বাঁ-হাতি মারকুটে ব্যাটার। দু'বারই বিশ্বকাপের ফাইনালে সেরা হয়েছিলেন গম্ভীর। ২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনালে ওয়াংখেড়েতে গম্ভীর ১২২ বলে ৯৭ করেছিলেন। ধোনি ৭৯ বলে ৯১ রানে অপরাজিত ছিলেন। যা আজীবন থেকে যাবে ভারতীয় ক্রিকেটের সোনালি ইতিহাসে। অনকেই মনে করেন যে, গম্ভীর একদমই পছন্দ করেন না ধোনিকে! তাঁদের সম্পর্ক ভালো নয়। তবে গম্ভীর বারবার সমালোচকদের বুঝিয়েছেন যে, তাঁর মনে ধোনির জন্য শ্রদ্ধা ঠিক কত'টা। বছর দুয়েক আগে গম্ভীর বলেছিলেন, ধোনি ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য আশীর্বাদের মতো। এমনকী গম্ভীর এও বলেছিলেন,  যদি কখনও ধোনির তাঁকে প্রয়োজন হয়, তাহলে সবার আগে তিনিই ধোনির পাশে দাঁড়াবেন। 

আইপিএল ২০২৬: সিএসকে-র সঙ্গে ধোনির 'লাস্ট ডান্স'

৪৩ বছর বয়সী ধোনি ২০২৬ আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে শেষ মরসুম খেলবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের পাট চুকিয়ে দেবেন তিনি। ধোনির কাছে, সিএসকে শুধুই একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নয়, তাঁর দ্বিতীয় বাড়িও। ৫টি আইপিএল শিরোপা জেতা থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের তারকাদের লালন-পালন করা।  সূত্রের খবর, ধোনি ইতিমধ্যেই সিএসকে-র দীর্ঘমেয়াদী কৌশল এবং মূল কার্যক্রমে জড়িত, যার ফলে এই পর্যায়ে বিসিসিআই-এর ভূমিকা ধোনির কাছে অবাস্তব! টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাত্র এক মাস পরে আইপিএল ২০২৬ শুরু হবে। ধোনির জন্য উভয় প্রতিশ্রুতির ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হতে পারে। আপাতত জাতীয় দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে সিএসকে-র সঙ্গে একটি উপযুক্ত বিদায় নিশ্চিত করার উপর তাঁর মনোযোগ দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ বলে মনে হচ্ছে।

২০২১ সালে ধোনি হয়েছিলেন মেন্টর

মনে রাখা দরকার যে, ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময়ও তৎকালীন কোচ রবি শাস্ত্রীর অধীনে ধোনি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তবে সেই অভিযান হতাশার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল তাঁর। কারণ ভারত সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল। সেই বিপর্যয় সত্ত্বেও, ধোনির উপস্থিতি তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য শান্ত এবং আশ্বাসের উৎস হিসেবে দেখা হয়েছিল। বিসিসিআই এখন সেই প্রভাবকে আরও স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করার আশায়। বিশেষ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বকাপ বছরের আগে।

মনোজ তিওয়ারি মুখিয়ে ধোনি-গম্ভীরকে একসঙ্গে দেখতে

এক দৈনিকে প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি বলেছেন, 'সময়ই বলবে ধোনি মেন্টরের ভূমিকা গ্রহণ করবেন কিনা! শুনেছি তাঁকে নাকি পরামর্শদাতার ভূমিকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন তিনি কি আদৌ ফোন ধরেছেন? কারণ আমি যতদূর জানি, ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সত্যিই কঠিন। তিনি খুব কমই মেসেজের উত্তর দেন। অনেক খেলোয়াড়ই এমন বলেন। আমরা জানি না তাঁর উত্তর কী হবে! তবে তিনি যদি মেন্টর হন, তাহলে একজন অধিনায়ক এবং খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা ভারতীয় দলে খুবই কাজে লাগবে। কারণ আজ নতুন খেলোয়াড়রা, যাঁরা ভারতীয় দলের তারকা হয়ে উঠছেন তাঁরা ধোনিকে অনেক সম্মান করেন। ধোনি এবং গম্ভীরের জুটিও দেখার মতো হবে।'

এবার দেখার ধোনি কী করেন! তাঁর মাথায় কী চলে, একমাত্র মহাবিশ্বে তিনিই জানেন যে...

 

