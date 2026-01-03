English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • খেলা
  • BCCI Directs KKR to Release Mustafizur Rahman: ইউনূসের বাংলাদেশে তীব্র ভারত বিদ্বেষ, IPL থেকে বাদ KKR-এর মুস্তাফিজুর...

BCCI Directs KKR to Release Mustafizur Rahman: ইউনূসের বাংলাদেশে তীব্র ভারত বিদ্বেষ, IPL থেকে বাদ KKR-এর মুস্তাফিজুর...

India Bangladesh Tension: IPL থেকে বাদ বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর! বেশ কয়েকদিন ধরেই মুস্তাফিজুরকে টিমে নেওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় কেকেআর মালিক শাহরুখ খানকে তীব্র আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। এবার কেকেআরকে কড়া নির্দেশ BCCI-এর। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 3, 2026, 01:00 PM IST
BCCI Directs KKR to Release Mustafizur Rahman: ইউনূসের বাংলাদেশে তীব্র ভারত বিদ্বেষ, IPL থেকে বাদ KKR-এর মুস্তাফিজুর...

দেবাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়: ভারত-বাংলাদেশ সাম্প্রতিক কূটনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনার আঁচ এবার সরাসরি পড়ল ক্রিকেটের বাইশ গজে। বাংলাদেশে ক্রমশই বাড়ছে ভারত বিদ্বেষ। এরই মাঝে আগামী আইপিএল (IPL) মরসুমের জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে (Mustafizur Rahman) দলে নিলেও, শেষ পর্যন্ত বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (BCCI) তাঁকে রিলিজ করে দেওয়ার নির্দেশ দিল।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- India-Bangladesh: মুস্তাফিজুর-কেকেআর চরম বিতর্কের মধ্যেই বাংলাদেশ বনাম ভারতের সিরিজের ঘোষণা!

এ বছর রেকর্ড ৯.২ কোটি টাকায় ফিজকে দলে নিয়েছিল নাইটরা। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং হিন্দুদের ওপর মৌলবাদীদের হামলার ঘটনায় ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেকেআর মালিক শাহরুখ খানকে তীব্র আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। এমনকি তাঁকে ‘দেশদ্রোহী’ ও ‘বেইমান’ বলেও তকমা দেওয়া হচ্ছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো থেকে শুরু করে বিজেপি নেতা ও শিবসেনা নেতাদের তরফেও। দাবি উঠছিল, বাংলাদেশের কোনও খেলোয়াড়কে আইপিএলে রাখা চলবে না।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ময়দানে নামে বিসিসিআই। বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে কেকেআর-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। দেবজিৎ বলেন, “আমরা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষকে আমাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছি। মুস্তাফিজুরকে রিলিজ করতে হবে। তবে দল চাইলে তাঁর বদলে অন্য কোনো বিদেশি প্লেয়ারকে বিকল্প হিসেবে নিতে পারবে, তাতে বোর্ডের অনুমতি থাকবে।”

আরও পড়ুন- Dev-Subhashree Pujo Release: নতুন বছরের বড় সারপ্রাইজ! ১০ বছরের অভিমান কাটিয়ে পুজোয় একসঙ্গে পর্দায় দেব-শুভশ্রী...

এবারের আইপিএলে মুস্তাফিজুর রহমানই ছিলেন একমাত্র বাংলাদেশি প্রতিনিধি। বোর্ডের এই সিদ্ধান্তের ফলে টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব আপাতত শূন্য হয়ে গেল। যদিও আইপিএল বরাবরই রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকার চেষ্টা করে, তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে এবং জননিরাপত্তা ও আবেগের কথা মাথায় রেখেই বিসিসিআই এই কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Mustafizur RahmanKKRBCCIIPL 2026shah rukh khan
পরবর্তী
খবর

India-Bangladesh: মুস্তাফিজুর-কেকেআর চরম বিতর্কের মধ্যেই বাংলাদেশ বনাম ভারতের সিরিজের ঘোষণা!

.

পরবর্তী খবর

Aniket Mahato: 'অনিকেত মাহাতো, আপনি স্বার্থপর, অসত্‍, মিথ্যাবাদী ও নিম্নরুচির...',...