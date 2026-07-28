Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /ভারতের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি, ফিরছেন তাঁর কলকাতা নাইট রাইডার্সের সংসারেই

ভারতের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি, ফিরছেন তাঁর কলকাতা নাইট রাইডার্সের সংসারেই

জল্পনাই সত্যি হল। ভারতের কোচের পদ থেকে অবশেষে ইস্তফা দিলেন তিনি, জানা যাচ্ছে ফিরছেন তাঁর কলকাতা নাইট রাইডার্সের সংসারেই!

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 28, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:07 PM IST
ভারতের কোচের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি, ফিরছেন তাঁর কলকাতা নাইট রাইডার্সের সংসারেই
Image Credit: জোড়া উইকেট পতন

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সর্বনাশ! ব্যাংক অফ বরোদার অ্যাকাউন্ট থেকে লোপাট গ্রাহকদের টাকা? এক্ষুনি য
Bank of Baroda Money Unsafe41 min ago
2
Mamata Banerjee51 min ago
3
Nanak Ram Bhurji51 min ago
4
East bengal1 hr ago
5
Rhiya Ahir1 hr ago