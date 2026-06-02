/Indian Cricket Team New Coach: আইপিএল শেষ হতেই ভারতীয় ক্রিকেটে তোলপাড় করা খবর, টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ ঘোষণা করে দিল বিসিসিআই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএল (IPL 2026) অতীত। ফের ফোকাস আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। ৬-২০ জুন শুভমন গিলের নেতৃত্বে ভারত এক ম্যাচের টেস্ট তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে। শনিবার থেকে নিউ চণ্ডীগড়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে ভারত-আফগানিস্তান টেস্ট। আর তার ঠিক তিন দিন আগেই টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচের নাম ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। দেশের প্রাক্তন আন্তর্জাতিক লেগ-স্পিনার সাইরাজ বাহুতুলেকে (Sairaj Bahutule) সিনিয়র জাতীয় দলের স্পিন-বোলিং কোচ হিসেবে নিযোগ করল বিসিসিআই।
দায়িত্ব পেয়ে বাহুতুলে বললেন
'ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের স্পিন বোলিং কোচ হওয়া আমার জন্য বিরাট সম্মানের। একজন খেলোয়াড় হিসেবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করাটাও ছিল অত্যন্ত গর্বের বিষয়। আর কোচ হিসেবে আবারও ভারতীয় ক্রিকেটে অবদান রাখার এই সুযোগ পাওয়াটা আমার কাছে বিশেষ। আমি ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি ক্রিকেটের সব ফরম্যাটেই দলের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।' ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন বাহুতুলে। জোড়া টেস্ট ও আটটি ওডিআই খেলেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুযোগ সীমিত হলেও, প্রায় দুই দশক বিস্তৃত তাঁর ঘরোয়া কেরিয়ার ছিল অত্যন্ত সফল। এই লেগ-স্পিনার ১৮৮টি প্রথম-শ্রেণির ম্যাচে ৬৩০টি এবং ১৪৩টি লিস্ট এ ম্যাচে ১৯৭টি উইকেট পেয়েছেন। নিজের নতুন ভূমিকায়, বাহুতুলে হেড কোচ গৌতম গম্ভীর, ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক, পেস বোলিং কোচ মর্নি মরকেল, ফিল্ডিং কোচ টি. দিলীপ এবং সহকারী কোচ রায়ান টেন দশখাতের সঙ্গে কাজ করবেন।
ঝলকে সাইরাজ বাহুতুলের বায়োডেটা
ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোচ হিসেবে বাহুতুলের অভিজ্ঞতা প্রশ্নাতীত। তা নিয়ে কারোরই কোনও সন্দেহ নেই। বাহুতুলে বিদর্ভ, কেরলম, গুজরাত এবং বাংলার প্রধান হেড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন অতীতে। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গে কাজ করেছেন। সদ্য সমাপ্ত আইপিএলে শ্রেয়স আইয়ারদের পঞ্জাব কিংসেরও স্পিন বোলিং কোচ ছিলেন বাহুতুলে। ২০২২ সালে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ পুরুষ ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের বোলিং কোচের নামও বাহুতুলে। এই টুর্নামেন্টেই ২০২৪ সালের তিনি কোচিং স্টাফের একজন সদস্য ছিলেন। বিশেষজ্ঞ বোলিং কোচ হিসেবে তিনি 'ইন্ডিয়া-এ' দল এবং ভারতের সিনিয়র পুরুষ দলের সঙ্গে একাধিক মিশনে ব্যাপক ভাবে কাজ করেছেন। পাশাপাশি ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিসিসিআই-এর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির (অধুনা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স) কোচিং পরিকাঠামোর একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।
