Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /তাঁবুতে ড্রেসিংরুম, ৫০০ মিটার দূরে ওয়াশরুম, জাপানে হোটেলও হতশ্রী! শ্রেয়সদের এশিয়াডে নাও পাঠাতে পারে BCCI

তাঁবুতে ড্রেসিংরুম, ৫০০ মিটার দূরে ওয়াশরুম, জাপানে হোটেলও হতশ্রী! শ্রেয়সদের এশিয়াডে নাও পাঠাতে পারে BCCI

Asian Games Conditions: চরম অব্য়বস্থা এশিয়াডে! ড্রেসিংরুম থেকে শুরু করে ওয়াশরুম হয়ে হোটেল। যা পরিস্থিতি তাতে ভারত প্রথম সারির দল তো দূরের কথা দ্বিতীয় সারির দলও পাঠানোর কথা এখন ভেবে দেখছে

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 28, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:49 PM IST
তাঁবুতে ড্রেসিংরুম, ৫০০ মিটার দূরে ওয়াশরুম, জাপানে হোটেলও হতশ্রী! শ্রেয়সদের এশিয়াডে নাও পাঠাতে পারে BCCI
Image Credit: চরম অনিশ্চিত শ্রেয়সদের এশিয়াড

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কারের মত পরিষ্কার করতে হবে', 'আজাদি' স্লোগানে কড়া মুখ্যমন্ত্রী
2
3
4
5