/তাঁবুতে ড্রেসিংরুম, ৫০০ মিটার দূরে ওয়াশরুম, জাপানে হোটেলও হতশ্রী! শ্রেয়সদের এশিয়াডে নাও পাঠাতে পারে BCCI

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাপানের আইচি-নাগোয়া শহরে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এশিয়ান গেমস ২০২৬। গেমসের ২০তম আসরে পুরুষদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। শ্রেয়স আইররা যদিও ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে অভিযান শুরু করবে। কারণ ভারত 'সিডেড' হওয়ায় অর্থাত্ বাছাইকৃত টিম হওয়ার সুবাদে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। তবে জাপানে ভারতীয় দলের জন্য যে আয়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ও সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে, তা শুনে বিসিসিআইয়ের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছে। যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে, তাতে করে ভারত দ্বিতীয় সারির ('বি') দল পাঠাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। বিসিসিআইয়ের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে যে, জাপানে ক্রিকেটারদের জন্য যে সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে তা কহতব্য নয়। জানা যাচ্ছে আয়োজনের বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিত একেবারেই সন্তুষ্ট নয়। এই বিষয়ে খতিয়ে দেখতে বিসিসিআইয়ের একজন পর্যবেক্ষক জাপানে যাবেন বলেও মনে করা হচ্ছে। যদি তিনি ঘুরে আসারা পর সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে সন্তোষজনক রিপোর্ট দেন তবেই ভারত 'বি' দল পাঠানোর বিষয় বিবেচনা করে দেখবে।
চরম অব্য়বস্থা এশিয়াডে!
সূত্রের খবর, 'জাপানের সুযোগ-সুবিধা ও আয়োজনের বিষয়ে বিসিসিআই এবং এসিসিসন্তুষ্ট নয়। বোর্ড জাপানে একজন পর্যবেক্ষক পাঠাবে। সেই পর্যবেক্ষক সব খতিয়ে দেখে আমাদের রিপোর্ট জমা দেবেন। যদি আয়োজন আশানুরূপ না হয়, তবে আমরা সেখানে একটি 'বি' দল পাঠানোর কথা বিবেচনা করতে পারি। এসিসি-র এক বৈঠকের সময় আমরা জাপানের অলিম্পিক্স কর্তাদের জানিয়েছিলাম যে, ড্রেসিংরুমগুলি তাঁবুর মধ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং ওয়াশরুমগুলি সেই তাঁবু থেকে ৫০০ মিটার দূরে! যা খেলোয়াড়দের জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর পরিস্থি তৈরি করেছে। এছাড়া, হোটেলের ঘরগুলিও অত্যন্ত ছোট, সেটিও বড় চিন্তার বিষয়।' ২০২৩ সালে চিনের হাংঝাউতে অনুষ্ঠিত এশিয়াডে টিম ইন্ডিয়া সোনা জিতেছিল। ফাইনাল ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় আফগানিস্তানের তুলনায় উচ্চতর সিডিংয়ের ভিত্তিতে ভারতকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।
এশিয়াডে ভারতের পুরুষ টি-টোয়েন্টিআই দল: শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), অভিষেক শর্মা, ঈশান কিশন (উইকেটরক্ষক), শিবম দুবে, তিলক ভার্মা (সহ-অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশ কুমার রেড্ডি, বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিষ্ণোই, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিং, বৈভব সূর্যবংশী, জসপ্রীত বুমরা।
এশিয়াডে ভারতের মহিলা টি-টোয়েন্টিআই দল: হরমনপ্রীত কৌর (অধিনায়ক), স্মৃতি মন্ধানা (সহ-অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, জেমিমা রড্রিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রিচা ঘোষ (উইকেটরক্ষক), জি. কমলিনী (উইকেটরক্ষক), ভারতী ফুলমালি, শ্রী চরণি, রেণুকা ঠাকুর, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতি রেড্ডি, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল, রাধা যাদব ও নন্দিনী শর্মা।
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