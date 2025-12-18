BCCI: 'আর কোনও ম্যাচ নয়'! চূড়ান্ত রায় জানিয়ে দিল বিসিসিআই, কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট...

BCCI: 'আর কোনও ম্যাচ নয়'! চূড়ান্ত রায় জানিয়ে দিল বিসিসিআই, কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট...
India Vs South Africa 4th T20I Abandoned: ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা পঞ্চম টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ বাতিল হতেই শুরু তুমুল শোরগোল... আর এবার বিসিসিআই জা জানার জানিয়ে দিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টিআই সিরিজের (South Africa Tour of India 2025-26) চতুর্থ ম্যাচ ছিল লখনউয়ের ভারতরত্ন শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী একানা স্টেডিয়ামে (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Stadium)। তবে গত বুধবার ১৮ ডিসেম্বর, একটিও বল গড়ায়নি। নির্ধাারিত সময়ের আড়াই ঘণ্টা পরেও খেলা শুরু করা যায়নি। ফলে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। প্রবল দূষণ জনিত কারণে ধোঁয়াশার চাদরে মোড়া মাঠে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মাঠে আসা দর্শকরা রীতিমতো তাঁদের টিকিটের টাকাও ফেরত চেয়েছেন। আর এই আবহে এবার চূড়ান্ত রায় জানিয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।
আরও পড়ুন: 'ভণ্ড' বিরুষ্কাকে ছিঃ ছিক্কার নেটদুনিয়ার, শেষে বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তির সঙ্গেও...
রাজীব শুক্লা বললেন
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে এই নিয়ে মাত্র দ্বিতীয়বার অতিরিক্ত ধোঁয়াশার কারণে কোনও ম্যাচ বাতিল হল। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পর বিসিসিআইয়ের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা জানিয়ে দিলেন যে, বোর্ড এবার বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ায় তিনি জানিয়েছেন যে, বিসিসিআইকে এবার শীতকালে ম্যাচের সময়সূচি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। ঠান্ডার মাসগুলিতে উত্তর ভারতে ক্রিকেট বন্ধ হতে পারে। শুক্লা বলেন, 'বিসিসিআইকে শীতকালীন সূচি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে এবং উত্তর ভারতে ম্যাচ আয়োজন বন্ধ করতে হবে। বায়ু দূষণ জরুরি অবস্থা এবং এটিকে জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন'। লখনউয়ে বায়ুদূষণের মাত্রা প্রায় ৪০০ ছুঁয়ে ফেলায় এই চরম পরিণতি হয়েছিল।
ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা চতুর্থ টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ কীভাবে বাতিল হল?
টস হওয়ার ঠিক আগে খেলা দেরিতে শুরু হওয়ার ঘোষণার পর, আম্পায়াররা প্রতি ৩০ মিনিটের ব্যবধানে ছ'বার মাঠ পরিদর্শন করেন (সন্ধ্যা ৭:০০, ৭:৩০, রাত ৮:০০, ৮:৩০, ৯:০০, ৯:২৫)। কিন্তু প্রত্যাশিতভাবেই পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি এবং রাত যত গভীর হতে থাকে, কুয়াশা ততই ঘন হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত একটি বলও না হয়ে ম্যাচ বাতিল হয়ে যায়। পাঁচ ওভারের ম্যাচ খেলার জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ সময়ের (রাত ৯:৪৬) মাত্র কয়েক মিনিট আগেই এই ঘটনা ঘটে। শীতকালীন কুয়াশা ও দূষণে জেরবার দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা! আর এই ছবি এখন বার্ষিক। আর এবার আন্তর্জাতিক ম্যাচও ভেস্তে দিল।
আরও পড়ুন: বিশ্বকাপের আগে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতীয় দলের! সিরিজের মাঝপথেই ছিটকে গেলেন মহারথী
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)