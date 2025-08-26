Rohit Sharma: রোহিতকে সরানোর বিরাট ষড়ষন্ত্র চলছে এখন! প্রাক্তনের বিস্ফোরক অভিযোগে কাঁপল ভারতীয় ক্রিকেট...

Rohit Sharma: রোহিতকে সরানোর বিরাট ষড়ষন্ত্র চলছে এখন! প্রাক্তনের বিস্ফোরক অভিযোগে কাঁপল ভারতীয় ক্রিকেট...
BCCI's Bronco Test An Attempt To Remove Rohit Sharma: ভারতীয় দল থেকে রোহিতকে সরানোর বিরাট ষড়ষন্ত্র চলছে এখন! প্রাক্তনের বিস্ফোরক অভিযোগে কেঁপে গেল ভারতীয় ক্রিকেট... সাফ বলে দিলেন নতুন পরীক্ষাই রোহিতকে রুখে দেবে।
২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় দলে ফিটনেসের মান বাড়াতে এবার শুরু হয়েছে কড়া পরীক্ষা!হেড কোচ গৌতম গম্ভীর (Gautam Gambhir) ও স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লে রক্স (Adrian le Roux) নাকি নিয়ে এসেছে ব্রঙ্কো টেস্ট (Bronco Test)। যা হতে চলেছে ফিটনেসের নয়া মানদণ্ড । ইয়ো-ইয়ো টেস্ট (Yo-Yo Test) এবং ২-কিলোমিটার টাইম ট্রায়ালের (2 Km Time Trial) পাশাপাশি ঢুকে গিয়েছে ব্রঙ্কো পরীক্ষা। একেবারে রাগবির ধাঁচে তৈরি ব্রঙ্কো পরীক্ষা অ্যারোবিক সহনশীলতার পরিমাপক এবং কার্ডিওভাসকুলার সীমা অতিক্রম করে। নতুন নিয়মের প্রবর্তন ভারতীয় ক্রিকেটে এনডিওরেন্স-ফোকাসড ফিটনেস মেট্রিক্স পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। বিশেষ করে যা ফাস্ট বোলিংয়ের মতো শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন।
বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মা
ভারতের দুই মহারথী-রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি (Rohit Sharma And Virat Kohli) ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার লক্ষ্যে রয়েছেন বলেই খবর। টিম ইন্ডিয়ার ওডিআই অধিনায়ক ও প্রাক্তন অধিনায়ক, দেশের হয়ে শুধুই ওডিআই খেলেনে। টি-২০আই এবং টেস্ট ক্রিকেট থেকে সন্ন্যাস নিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রাক্তন ব্যাটার মনোজ তিওয়ারি (Manoj Tiwary) মনে করছেন যে, ব্রঙ্কো টেস্ট চালু হলে রোহিতের দলে ঢোকা কঠিন হয়ে যাবে! তবে সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় দৈনিকের রিপোর্ট বলছে যে, আসন্ন অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফরেই শেষবার নীল জার্সিতে (এমনকী দেশের জার্সিতেও) দেখা যাবে বিরাট-রোহিতকে! তাঁদের নাকি সাতাশের কাপযুদ্ধে আর দেখা যাবে না। যে খবর রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছিল।
আরও পড়ুন: বিশ্রামহীন ১২০০ মিটার দৌড়! রাগবির ধাঁচে ভারতীয় দলে এল 'ব্রঙ্কো', কী এই ফিটনেস টেস্ট?
মনোজ কী বলছেন
এক স্পোর্টস ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমার মনে হয় ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনা থেকে বিরাট কোহলিকে দূরে রাখা খুবই কঠিন হবে। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে যে, তারা রোহিত শর্মাকে বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় রাখবেন কিনা!দেখুন, ভারতীয় ক্রিকেটে কী ঘটছে তার আমি খুবই তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক। এবং আমি বিশ্বাস করি এই কয়েকদিন আগে চালু হওয়া ব্রঙ্কো টেস্ট বলে দিচ্ছে যে, রোহিত শর্মার এবং যাদের ভবিষ্যতে দলের অংশ করা হবে না, এটা তাদের কথা মাথায় রেখেই চালু হয়েছে!
ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে মনোজ
ব্রঙ্কো টেস্ট ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে কঠিন ফিটনেস টেস্ট প্যারামিটারগুলির মধ্যে একটি। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন, এখন কেন? যখন আপনার নতুন হেড কোচ প্রথম সিরিজ থেকেই দায়িত্ব পেয়েছেন, তখন থেকে কেন শুরু হয়নি? কে এটি চালু করেছে? কয়েকদিন আগে এই ব্রঙ্কো টেস্ট কে প্রয়োগ করেছে? তাই এটি এমন এক কঠিন প্রশ্ন যার উত্তর আমার কাছে নেই। তবে আমার পর্যবেক্ষণ বলছে যে, রোহিত শর্মা যদি তার ফিটনেস নিয়ে সত্যিই কঠোর পরিশ্রম না করেন, তবে তার জন্য এটি ব্রঙ্কো টেস্ট কঠিন হয়ে পড়বে। এবং আমার মনে হয়ে ব্রঙ্কো টেস্টেই তাঁকে থামানো হবে।'
আরও পড়ুন: ১০০০০০০০০০০ টাকার ক্ষতি মেনেই সম্পর্ক শেষ! এশিয়া কাপের আগেই চড়চড়িয়ে বাড়ল রক্তচাপ...
ব্রঙ্কো টেস্ট কী?
ব্রঙ্কো টেস্ট হল হাই-ইনটেনসিটি অ্যারোবিক দৌড়ের ড্রিল যা একজন খেলোয়াড়ের স্ট্যামিনা, গতি এবং কার্ডিওভাসকুলার কন্ডিশনিং পরিমাপ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এতে ২০, ৪০ এবং ৬০ মিটার শাটল রান থাকে। এক সেটে এই তিনটি দূরত্বই অতিক্রম করতে হয় এবং খেলোয়াড়দের বিশ্রাম ছাড়াই একটানা পাঁচ সেট মিলিয়ে ১২০০ মিটার দৌড়তে হয়। ছ'মিনিটের মধ্যে পরীক্ষাটি শেষ করতে হয়। এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার মতে বেশ কয়েকজন ভারতীয় খেলোয়াড় ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে এই পরীক্ষায় বসেছিল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)