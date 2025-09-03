BCCI's Strict Rules For Choosing Title Sponsor: অ্যালকোহল পুরোপুরি নিষিদ্ধ! স্পনসর নির্বাচনে কঠোর BCCI, ফাঁকা জার্সিতেই এশিয়া কাপ?

BCCI's Strict Rules For Choosing Title Sponsor: অ্যালকোহল পুরোপুরি নিষিদ্ধ! স্পনসর নির্বাচনে কঠোর BCCI, ফাঁকা জার্সিতেই এশিয়া কাপ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (The Board of Control for Cricket in India) জানিয়েছে যে, সংসদের দুই কক্ষেই অনলাইন গেমিং বিল (Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025) পাশ হওয়ায়, ড্রিম ইলেভেনের (Dream 11) সঙ্গে স্পনসরশিপ চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। কারণ এই সংস্থা অনলাইন ফ্যান্টাসি স্পোর্টস এবং জুয়া প্ল্যাটফর্ম। টিম ইন্ডিয়ার টাইটেল স্পনসর হিসেবে ২০২৩-২০২৬ চক্রের জন্য ৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৩৫৮ কোটি টাকা) মূল্যের চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ড্রিম ইলেভেন। আপাতত স্পনসরহীন টিম ইন্ডিয়া। সামনেই রয়েছে এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025) ও মেয়েদের ওডিআই বিশ্বকাপ (Women's ICC ODI World Cup 2025)।
আইইওআই-এর দিনক্ষণ জানিয়েছে বিসিসিআই
আসন্ন এশিয়া কাপে ভারত টাইটেল স্পনসর ছাড়াই খেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৬ সেপ্টেম্বরের আগে কোনও নতুন জার্সির স্পনসর পাওয়ার আশা নেই বললেই চলে। টিম ইন্ডিয়া এখন নতুন টাটটেল স্পনসরের সন্ধানে। বিসিসিআই 'ইনভিটেশন ফর এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' ওরফে আইইওআই প্রকাশের ঘোষণা করেছে। দরপত্র জমা দেওয়ার এবং মূল্যায়নের বিস্তারিত শর্তাবলী বিসিসিআই দিয়েছে। আইইওআই নথি কেনার শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর, দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর। বিসিসিআই জানিয়েছে যে, ৫ লক্ষ টাকা ফেরতযোগ্য জিএসটি দেওয়ার পরেই আইইওআই উপলব্ধ হবে। বিসিসিআই আরও বলেছে যে, কোনও কারণ ছাড়াই যে কোনও পর্যায়ে আইইওআই প্রক্রিয়া বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার তাদের রয়েছে। স্পনসর নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও কঠোর হয়েছে বিসিসিআই।
দরদাতাকে আইইওআই সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা এবং বিধিনিষেধগুলি মনে রাখতে হবে:
একটি দরপত্র কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তি/সত্তা দ্বারা জমা দেওয়া যেতে পারে: (১) যে ব্যক্তি/সত্তা আইইওআই ফি প্রদানের মাধ্যমে আইইওআই-এর একটি অনুলিপি কেনা হবে; অথবা (২) যে কোনও ব্যক্তি/সত্তা এই ব্যক্তি/সত্তার সঙ্গে একই গ্রুপে আছেন। দরদাতার দ্বারা প্রদত্ত আইইওআই ফি (সফল বা অসফল) কোনও পরিস্থিতিতেই দরদাতার অন্য কোনও অর্থপ্রদানের বাধ্যবাধকতার সঙ্গে ফেরত বা সমন্বয় করা হবে না।
বিসিসিআই কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক যোগ্যতা অনুসারে, গত তিন বছরে প্রতিটি দরদাতার গড় টার্নওভার শেষ তিনটি নিরীক্ষিত অ্যাকাউন্ট অনুসারে কমপক্ষে ভারতীয় মুদ্রায় ৩০০ কোটি টাকা হতে হবে। অথবা বিগত তিন বছরে প্রতিটি দরদাতার গড় নিট মূল্য শেষ তিনটি নিরীক্ষিত অ্যাকাউন্ট অনুসারে কমপক্ষে একই অঙ্কের হতে হবে।
'ফিট অ্যান্ড প্রপার পারসন' মানদণ্ডে দরদাতা (১) আদালত কর্তৃক ফৌজদারি অপরাধ বা নৈতিক স্খলন, অর্থনৈতিক অপরাধ বা জালিয়াতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হতে পারবেন না; (২) বিসিসিআই স্বার্থ সংঘাতের নিয়ম অনুসারে কোনও স্বার্থ সংঘাতে থাকা যাবে না (৩) কোনও বিচারব্যবস্থায় দু'বছর বা তার বেশি কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোনও অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া যাবে না (৪) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ না হওয়া অথবা (৫) সততা এবং খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিকে দর জমা দেওয়ার জন্য 'ফিট অ্যান্ড প্রপার পারসন' হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
অনলাইন গেমিং প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে, দরদাতা, তার গ্রুপ কোম্পানিগুলির যে কোনোও সদস্য সহ, যারা ভারতে বা বিশ্বের যে কোনও স্থানে অনলাইন মানি গেমিং, বেটিং বা জুয়া পরিষেবা বা অনুরূপ পরিষেবায় নিযুক্ত; ভারতের যে কোনও ব্যক্তিকে যে কোনও অনলাইন মানি গেমিং, বেটিং বা জুয়া পরিষেবা বা অনুরূপ পরিষেবা প্রদান করে; এবং ভারতে বাজি বা জুয়া পরিষেবায় নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির বিনিয়োগ বা মালিকানার স্বার্থ রয়েছে, তাদের দর জমা দেওয়ার অনুমতি নেই।
দরদাতা, তার গ্রুপ কোম্পানি সহ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রিপ্টো ট্রেডিং বা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বা ক্রিপ্টো টোকেন বা অনুরূপ প্রকৃতির কোনও ব্যবসায় জড়িত থাকতে পারবে না। দরদাতাদের সারোগেট ব্র্যান্ডের মাধ্যমে দর জমা দেওয়া নিষিদ্ধ। সারোগেট ব্র্যান্ডিং বলতে বোঝায় ভিন্ন সত্তা বা ব্যক্তির পক্ষে পরোক্ষভাবে ভিন্ন সত্তা বা ব্যক্তির মাধ্যমে দর জমা দেওয়ার যে কোনও প্রচেষ্টা। এর মধ্যে রয়েছে, তবে সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন নাম, ব্র্যান্ড, পরিচয় বা লোগো ব্যবহার।
একাধিক ব্র্যান্ড/পণ্য বিভাগ পরিচালনা বা জড়িত একজন দরদাতা, যার মধ্যে একটি ব্লক করা ব্র্যান্ড বিভাগ বা নিষিদ্ধ ব্র্যান্ড বিভাগের অধীনে পড়ে, তাকে এই ধরনের ব্লক করা ব্র্যান্ড বিভাগ বা নিষিদ্ধ ব্র্যান্ড বিভাগের ক্ষেত্রে দর জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। নিষিদ্ধ ব্র্যান্ড বিভাগগুলি হল: অ্যালকোহল পণ্য, বাজি বা জুয়া পরিষেবা, ক্রিপ্টোকারেন্সি, অনলাইন মানি গেমিং বা অনলাইন গেমিং প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০২৫ এর অধীনে নিষিদ্ধ এমন কোনও কার্যকলাপ- তামাক; এবং যা জনসাধারণের নৈতিকতাকে আঘাত করতে পারে যেমন-পর্নোগ্রাফি।
অ্যাথলেজার এবং স্পোর্টসওয়্যার প্রস্তুতকারক; ব্যাংক, ব্যাংকিং ও আর্থিক পরিষেবা এবং নন-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থা; নন-অ্যালকোহলযুক্ত ঠান্ডা পানীয়; ফ্যান, মিক্সার গ্রাইন্ডার এবং সেফটি লক; এবং বিমা ব্র্যান্ড বিভাগের অধীনে বিসিসিআইয়ের বিদ্যমান স্পনসরগুলি লকড ব্র্যান্ড বিভাগের অধীনে পড়ে।
