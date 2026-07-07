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মাঠেই ট্রাম্প-ফিফা আঁতাত চুরমার,আমেরিকাকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়াম

মাঠের বাইরের অন্যায়ের জবাব মাঠের ভেতরেই দিল বেলজিয়াম! লাল কার্ড দেখার পরেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফোনে ফিফার বিশেষ কৃপায় মাঠে নেমেছিলেন মার্কিন স্ট্রাইকার বালোগান। কিন্তু বেলজিয়ামের 'রেড ডেভিলস'দের আটকানোর ক্ষমতা ট্রাম্প বা ফিফা কারও ছিল না। সিয়াটলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ৪-১ গোলে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল বেলজিয়াম। চার্লস ডি কেটেলারার জোড়া গোল এবং লুকাকুর শেষ মুহূর্তের গোল আমেরিকার বিশ্বজয়ের স্বপ্ন চুরমার করে দিল।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 07, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:22 PM IST
মাঠেই ট্রাম্প-ফিফা আঁতাত চুরমার,আমেরিকাকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে বেলজিয়াম
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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