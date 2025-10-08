English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Squad For Ranji Trophy 2025-26: অভিমন্যুর নেতৃত্বে বাংলার রঞ্জি স্কোয়াড ঘোষিত, শামি-আকাশকে কি পাচ্ছেন লক্ষ্মীরা?

Bengal Squad For Ranji Trophy 2025-26: অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্ব আসন্ন রঞ্জি ট্রফির স্কোয়াড বেছে নিল বাংলা। বুধবার জানিয়ে দিল বঙ্গজ ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ওরফে সিএবি।

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 8, 2025, 08:44 PM IST
Bengal Squad For Ranji Trophy 2025-26: অভিমন্যুর নেতৃত্বে বাংলার রঞ্জি স্কোয়াড ঘোষিত, শামি-আকাশকে কি পাচ্ছেন লক্ষ্মীরা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আসন্ন রঞ্জি ট্রফির পূর্ণশক্তির দল ঘোষণা করল বাংলা (Bengal Squad For Ranji Trophy 2025-26)। বাংলার ধারাবাহিক টপ-অর্ডার ব্যাটার অভিমন্যু ঈশ্বরণ (Abhimanyu Easwaran) নেতৃত্ব দেবেন দলের। উইকেটরক্ষক-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে (Abishek Porel) সহ-অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। চোটের কারণে মহম্মদ শামিকে (Mohammed Shami) প্রথম ম্যাচে পাওয়া নিয়ে সন্দেহ ছিল। তবে স্বস্তির খবর যে, জাতীয় দলের সুপারস্টারকে নিয়েই দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। 

Add Zee News as a Preferred Source

জুনিয়র-সিনিয়র

শামি এবং আকাশ দীপের মতো তারকা ফাস্ট বোলিং জুটির অন্তর্ভুক্তি বাংলার বোলিং বিভাগকে আরও শক্তিশালী করেছে। তবে মুকেশ কুমারকে পাওয়া যাচ্ছে না এখনই। ব্যাটিং লাইনআপে অভিমন্যুর সঙ্গেই রয়েছেন অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার এবং সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। সুদীপ কৃষ্ণ ঘরামি, রাহুল প্রসাদ, সৌরভ কুমার সিং এবং বিশাল ভাটির মতো তরুণ খেলোয়াড়রাও রয়েছেন দলে।  লক্ষ্মীরতন শুক্লাই প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে অরূপ ভট্টাচার্য এবং শিব শঙ্কর পাল রয়েছেন তাঁর এলআরএসের পাশে। চরণজিৎ সিং মাথারু ফিল্ডিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

আরও পড়ুন: ৬ বছর পর বঙ্গজ ক্রিকেটের মসনদে মহারাজ, নীলনকশায় এক লাখি ইডেন থেকে অত্যাধুনিক অ্যাকাডেমি...

রঞ্জিতে বাংলার সূচি

গুজরাত, হরিয়ানা, সার্ভিসেস, রেলওয়ে, ত্রিপুরা, উত্তরাখণ্ড এবং অসমের সঙ্গে এলিট গ্রুপ 'সি'-তে রয়েছে বাংলা। আগামী ১৫ অক্টোবর ইডেন গার্ডেন্সে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অভিমন্যুদের রঞ্জি অভিযান শুরু হচ্ছে। ২৫ অক্টোবর গুজরাতের বিরুদ্ধে আরেকটি হোম ম্যাচ রয়েছে। আসন্ন রঞ্জি ট্রফিতে ৩৮ দল অংশ নেবে। ৩২ টি এলিট বিভাগে (চারটি গ্রুপ) এবং ছয়টি প্লেট বিভাগে। প্রতিটি এলিট গ্রুপ থেকে শীর্ষ দু'টি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে এবং চারটি প্লেট দল তাদের নিজেদের নকআউটে যাবে।

সৌরভের প্রত্যাবর্তন

দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।  ৬ বছর পর সিএবি প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেছেন তিনি। সৌরভ হটসিটে বসার পর এই প্রথম বাংলা দল ঘোষিত হয়েছে। গতকাল সৌরভ নিজে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মাঠে বাংলার অনুশীলনে ছিলেন। হাতে-কলমে তিনি সিনিয়র ক্রিকেটারদের ক্লাস নিয়েছেন। বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের সঙ্গে আলাদা ভাবেও কথা বলেছেন মহারাজ। সৌরভ সকলেই বলেছেন রঞ্জিতে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে। সৌরভকে এবার দলের মাঝেমধ্যেই অনুশীলনে পাওয়া যাবে। 
 
বাংলার স্কোয়াড

অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), অভিষেক পোড়েল (সহ-অধিনায়ক/উইকেটরক্ষক), সুদীপ কুমার ঘরামি, অনুষ্টুপ মজুমদার, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত গুপ্ত, সৌরভ কুমার সিং, বিশাল ভাটি, মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, শাকির হাবিব গান্ধী (উইকেটরক্ষক), ঈশান পোড়েল, কাজি জুনেইদ সইফি, রাহুল প্রসাদ, সুমিত মোহান্তা ও বিকাশ সিং

আরও পড়ুন: 'আমাদের কোনও দরকার নেই', জাতীয় দলে বঞ্চিত বঙ্গ তারকা! কী যুক্তি প্রধান নির্বাচক আগরকরের?

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Bengal Squad For Ranji Trophy 2025-26CABRanji Trophy 2025-26Bengal Ranji Team
পরবর্তী
খবর

Team India ODI Captaincy Row: 'আমিই অধিনায়ক...'গিল দায়িত্ব পেতেই বিস্ফোরক রোহিতের ভক্ত, বোর্ডের সঙ্গে যুদ্ধে বিদ্রোহী তরুণ তারকা!

.

পরবর্তী খবর

UP woman turns into snake: 'স্যার! রাত হলেই বউ সাপ হয়ে যায়, কামড় দেওয়ার জন্য তাড়া করে...