Zee News Bengali
  • Junior National Judo Championship 2026: নিজের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ল আয়োজক বাংলা! পঞ্জাব-চণ্ডীগড়ের দাদাগিরিতে পদকহীন লজ্জা

Junior National Judo Championship 2026: নিজের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ল আয়োজক বাংলা! পঞ্জাব-চণ্ডীগড়ের 'দাদাগিরি'তে পদকহীন লজ্জা

Junior National Judo Championship 2026: জাতীয় জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে ঘরের মাঠেই ব্যর্থ বাংলা! ১৫ বছর পর সর্বভারতীয় স্তরের কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল বাংলা। কিন্তু ভিন রাজ্যের লড়াইয়ে দাঁড়াতে পারল না বাংলা...

শুভপম সাহা | Updated By: Jan 26, 2026, 05:54 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একেবারে টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে শেষ হল এবারের জাতীয় জুনিয়র জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ (Junior National Judo Championship 2026)। হাওড়ার ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী (২৩-২৫ জানুয়ারি) এই চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজক ছিল বাংলা। ভিন রাজ্যের দাদাগিরিতে ঘরের মাঠেই ব্যর্থ হল বাংলার জুডোকারা!

পঞ্জাব-চণ্ডীগড়ের বাজিমাত

এবারের চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বাধিক ৪টি সোনা জিতে প্রথম স্থানে শেষ করেছে পঞ্জাব। তিনটি সোনা জিতে দুয়ে থেমেছে চণ্ডীগড়। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে যথাক্রমে হরিয়ানা ও মণিপুর। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের বিচারে সেরা হয়েছে মণিপুরের লিমথই চানামবাম। এই প্রতিযোগিতা থেকেই নির্বাচিত সেরা জুডোকাদের 'খেলো ইন্ডিয়া'য় অংশগ্রহণের ছাড়পত্র দেওয়া হবে। জুডোকা স্কাউটিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত দুই জুডোকা তম্বি দেবী এবং এঙ্গম অনিতা চানু। 

তবুও আশাবাদী বাংলা

হোম গ্রাউন্ডের অ্যাডভ্যান্টেজ থাকা সত্ত্বেও বাংলার ভাগ্যে পদক জোটেনি। এই প্রসঙ্গে রাজ্য জুডো সংস্থার শীর্ষ কর্তা সঞ্জয় তরাই জানিয়েছেন, পদক না আসলেও বাংলার জুডোকারা  নিজেদের সেরাটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি তিনি আগামীদিনে বাংলার খেলোয়াড়দের জাতীয় পর্যায়ে এক্সপোজার বাড়ানোর বিষয়ে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়েছেন, যাতে জাতীয় পর্যায়ে বাংলার পদক খরা কাটানো যায়। ভালো মানের জুডোকা তুলে আনার জন্য ইতোমধ্যেই জেলাভিত্তিক ক্যাম্প চালু হয়েছে। তবে সবার নজর ছিল লিমথই চানামবামের দিকেই। গতবছরই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে পদক জিতেছিল মণিপুরী এই জুডোকা। দেশে ফিরে এটাই ছিল তাঁর প্রথম ঘরোয়া প্রতিযোগিতা। তাই তার ম্যাচ ঘিরে প্রত্যাশার পারদ ছিল তুঙ্গে। 

১৫ বছর পরে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা

দীর্ঘ ১৫ বছর পরে সর্বভারতীয় স্তরের কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল বঙ্গ জুডোর সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। সারা দেশের ৩১ রাজ্য থেকে ৮০০ প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল এবারের চ্যাম্পিয়নশিপে। পুরুষদের বিভাগে - ৫৫ কেজি, - ৬০ কেজি, -৬৬ কেজি, -৭৩ কেজি, -৮১ কেজি, -৯০ কেজি, - ১০০ এবং + ১০০ কেজি ক্যাটাগরিতে খেলা হয়েছিল। অন্যদিকে মহিলাদের বিভাগে -৪৪ কেজি, -৪৮ কেজি, -৫২ কেজি, -৫৭ কেজি, -৬৩ কেজি, -৭০ কেজি, -৭৮ কেজি এবং + ৭৮ কেজি ক্যাটাগরিতে খেলা হয়েছিল।

 

