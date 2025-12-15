Strongman: পাহাড় সমান ওজন তুলে চমক বঙ্গসন্তানের! বরাহনগরের অর্পণ এখন পূর্ব ভারতের ষ্ট্ৰংম্যান!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে ৫১তম পাওয়ার লিফটিংয়ের পূর্বাঞ্চলীয় চ্যাম্পিয়নশিপ। হাওড়া আন্দুলের পাইল্যা কিশোর ব্যায়াম সমিতির মাঠে গত ১০ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল এই চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রত্যাশানুযায়ী বাংলার দুই ভারোত্তোলক বরাহনগরের অর্পণ মজুমদার এবং বালির স্নেহা ঘরামী সকলের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন। তাঁরাই করলেন বাজিমাত
৮৬২.৫ কেজিতে অর্পণের ধামাকা
পুরুষদের বিভাগে ১০৫ কেজি ক্যাটাগরিতে ৮৬২.৫ কেজি তুলে প্রথম হয়েছেন অর্পণ (স্কোয়াটে ৩৫০ কেজি, বেঞ্চপ্রেসে ২২৫ কেজি এবং ডেডলিফটে ২৮৭.৫ কেজি), ৭২০ কেজি তুলে এই বিভাগেই দ্বিতীয় হয়েছেন বিহারের ভিভেক কুমার গুপ্তা। ১২০ কেজি বিভাগে প্রথম হয়েছেন বিহারের ভূপেন্দ্র প্রতাপ সিং (৬৪০ কেজি), দ্বিতীয় হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের আদিত্য আড়িয়া (৬০০ কেজি)। এছাড়াও ১২০ কেজি প্লাস বিভাগে প্রথম হয়েছেন বিহারের অবিনাশ কুমার সিং (৭৮০ কেজি) এবং দ্বিতীয় হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের দিবাংশু আনন্দ (৭০০ কেজি)।
৫৫০ কেজিতে স্নেহার কামাল
মহিলাদের ৭৬ কেজি বিভাগে ৫৫০ কেজি তুলে প্রথম হয়েছেন বাংলার স্নেহা। একই বিভাগে দ্বিতীয় স্থানে অসমের রাখি শর্মা (২৯০ কেজি)। ৮৪ কেজি বিভাগে ৪৫২.৫ কেজি তুলে প্রথম বাংলার সোমা সরকার রায়, ঝাড়খণ্ডের জ্যোতি কুমারী ৩৪৫ কেজি তুলে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন। প্লাস ৮৪ কেজি বিভাগে প্রথম হয়েছেন বাংলার সুস্মিতা দাস (৪৬৫ কেজি)। পূর্বাঞ্চলীয় চ্যাম্পিয়নশিপে ব্যক্তিগত সাফল্যের নিরিখে পুরুষ বিভাগে ২টি সোনা, ৩টি রুপো এবং ২টি ব্রোঞ্জ নিয়ে ৬৭ পয়েন্টের সঙ্গে পদক তালিকার শীর্ষে আয়োজক রাজ্য বাংলা। দ্বিতীয় স্থানে আছে বিহার, তাদের দখলে ২টি সোনা, ২টি রুপো এবং ২টি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে ৫৮ পয়েন্টের সাথে দ্বিতীয় স্থানে আছে বিহার এবং ৫০ পয়েন্ট নিয়ে ঝাড়খন্ড আছে তৃতীয় স্থানে, যাদের দখলে আছে ২টি সোনা, ২টি রুপো এবং ১টি ব্রোঞ্জ।
রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের আসর
এক সঙ্গে আয়োজিত হয়েছিল ৫৩তম রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের আসরও। পুরুষদের সিনিয়র ১২০ কেজি বিভাগে প্রথম হয়েছেন কলকাতার মহম্মদ দয়াম সামস (৭০২.৫ কেজি) এবং ৮৩ কেজি বিভাগে ৬৭৫কেজি ওজন তুলে প্রথম হয়েছেন কলকাতার আমন মিশ্রা (স্কোয়াট ২২৭.৫ কেজি, বেঞ্চপ্রেস ১৬২.৫ কেজি এবং ডেডলিফট ২৮৫ কেজি) এবং মহিলাদের ৮৪ কেজি প্লাস বিভাগে ৪৯০ কেজি তুলে প্রথম হয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার মৌমিতা ঘোষ (স্কোয়াট ২০০ কেজি, বেঞ্চপ্রেস ৯৭.৫ কেজি এবং ডেডলিফট ১৯২.৫ কেজি)। ব্যক্তিগত পদক জয়ের নিরিখে ১২টি সোনা, ১০টি রুপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ নিয়ে পদক তালিকায় শীর্ষে আছে শহর তিলোত্তমা। দ্বিতীয় স্থানে জলপাইগুড়ি এবং যুগ্ম ভাবে তৃতীয় হয়েছে হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগনা।
সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ
আগামী মার্চে কর্ণাটকের মেঙ্গালুরুতে আয়োজিত হবে ক্লাসিক বিভাগের সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং অগস্ট মাসে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে আয়োজিত হচ্ছে ইকুইপড বিভাগের সিনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ। মূলত সদ্য সমাপ্ত চ্যাম্পিয়নশিপে যারা পদক তালিকায় আছেন তাদেরই জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ডিরেক্ট এন্ট্রির সুযোগ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য নিয়ামক সংস্থার সেক্রেটারি কানাইলাল দে।
