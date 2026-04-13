  • Indian Football News: সেরা সেই সবুজ তোতা, অ্যালভি-অসীম-দীপুর আগুন, ব্রুনোদের গোয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ব্যারেটোর বাংলা

Indian Football News: সেরা সেই সবুজ তোতা, অ্যালভি-অসীম-দীপুর আগুন, ব্রুনোদের গোয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ব্যারেটোর বাংলা

Indian Football News: এখনও পায়ে বল পেলে, তাঁরা ফুল ফোটাতে পারেন। আবারও সেই প্রমাণই দিলেন ইস্ট-মোহনের প্রাক্তন তারকারা। গোয়ায় গিয়ে সেখানকার কিংবদন্তি ফুটবলারদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলার কিংবদন্তিরা।  

Updated By: Apr 13, 2026, 12:53 PM IST
Indian Football News: সেরা সেই সবুজ তোতা, অ্যালভি-অসীম-দীপুর আগুন, ব্রুনোদের গোয়াকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ব্যারেটোর বাংলা
ট্রফি হাতে ব্যারেটোবাহিনী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মোহনবাগান-পঞ্জাব যখন গত রবিবার সন্ধেয় কলকাতায় যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলছিল, ঠিক তখনই দক্ষিণ গোয়ার এক সুন্দর উপকূলীয় শহর ভারকায় নেমেছিলেন ইস্ট-মোহনের প্রাক্তন তারকারা। ভারকা গ্রাউন্ডে হয়ে গেল 'অল ইন্ডিয়া ফাইভ-আ সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট'। 

বাংলা লেজেন্ডস মুখোমুখি হয়েছিল গোয়া লেজেন্ডসের। এই ইভেন্ট নিছকই প্রাক্তনীদের আর পাঁচটা ম্যাচ ছিল না। বাংলার ফুটবলের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে, তা নতুন করে জাগিয়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চও ছিল। সেই স্পিরিটের আরাধনা করা হল যা, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বঙ্গ ফুটবলের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বাংলা লেজেন্ডস টিমে ছিলেন অ্যালভিটো ডি'কুনহা, হোসে রামিরেজ ব্যারেটো,সন্দীপ নন্দী, মেহতাব হোসেন, অসীম বিশ্বাস, দীপঙ্কর মন্ডল ও রহিম নবির মতো একসময়ের ময়দান কাঁপানো সব তারকারা। গোয়া লেজেন্ডসের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করলেন- ব্রুনো কুটিনহো, কেভিন লোবো, লুইস ব্যারেটো, মহেশ গাউলি, মিকি ফার্নান্দেস, ফ্রান্সিস ও রবার্তো। 

ম্যাচে ১৪ গোল হল। বাংলা ৮-৬ হারাল গোয়াকে। ব্যারেটো-অ্যালভিটো-অসীম-দীপু ২ গোল করে করলেন। মেহতাব করেছেন এক গোল। আর  ম্যাচের সেরা হয়েছেন সেই সবুজ তোতা। প্রাক্তন ফুটবলাররা বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁদের পেশাদার ফুটবল কেরিয়ার শেষ হয়ে গেলেও, তাঁদের ফুটবল শেষ হয়ে যায়নি। আজও তে-কাঠি খুব ভালো ভাবেই চেনেন তাঁরা। সুযোগ পেলেই জালে-বলের সমীকরণ মেলাতে কোনও ভুল করেন না। 

Bengal LegendsGoa LegendsJose Ramirez BaretoIndian Football news
Mohun Bagan: ঘরের মাঠে পিছিয়ে পড়েও পঞ্জাবকে হারিয়ে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মোহনবাগানের
