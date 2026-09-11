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দেশের দক্ষিণে বঙ্গের ইতিহাস, এবার এক অদ্বিতীয় মাইলস্টোন, 'লক্ষ্মী'-যোগেই হল সম্ভব...

পুদুচেরিতে হিমাচল প্রদেশকে সাত উইকেটে পরাজিত করে বাংলা সর্বভারতীয় সিনিয়র পুরুষ আন্তঃরাজ্য মাল্টি-ডে টুর্নামেন্ট সিচেম ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 11, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:51 PM IST
দেশের দক্ষিণে বঙ্গের ইতিহাস, এবার এক অদ্বিতীয় মাইলস্টোন, 'লক্ষ্মী'-যোগেই হল সম্ভব...

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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