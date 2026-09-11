দেশের দক্ষিণে বঙ্গের ইতিহাস, এবার এক অদ্বিতীয় মাইলস্টোন, 'লক্ষ্মী'-যোগেই হল সম্ভব...

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: লক্ষ্মীরতন শুক্লার কোচিংয়ে সিচেম ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। বঙ্গ ক্রিকেটে সাফল্যের নতুন পালক। কোচ লক্ষ্মীর হাত ধরে এই প্রথমবার সিনিয়র মেনস ইন্টার-স্টেট মাল্টি-ডে—সিচেম ট্রফির সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ছিনিয়ে নিল বাংলা। এই সাফল্যের নেপথ্যে বাংলার কোচের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখা থেকে শুরু করে ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং মাঠে সঠিক কৌশল প্রয়োগ, পুরো টুর্নামেন্টেই তাঁর কোচিংয়ের ছাপ দেখা গিয়েছে। শুক্রবার পুদুচেরিতে ফাইনালে হিমাচল প্রদেশকে সাত উইকেটে হারিয়ে ইতিহাস লিখেছে বাংলা। ব্যাটিং ও বোলিং, দুই বিভাগেই দাপট দেখিয়ে প্রথমবারের জন্য এই প্রতিযোগিতার ট্রফি ঘরে তুলল বাংলার সিনিয়র দল।
টুর্নামেন্ট জুড়ে ধারাবাহিক ব্যাটিংয়ের পুরস্কার হিসেবে সেরা ব্যাটার হয়েছেন বাংলার অঙ্কুর পাল। অন্যদিকে ফাইনালে বল হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্সের জন্য অখিলেশ যাদব এবং সৌম্যদীপ মণ্ডলকে যৌথভাবে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ ঘোষণা করা হয়েছে। অধিনায়ক আমির গনিও সামনে থেকে দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বল হাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর নেতৃত্ব দলের বোলারদের দুরন্ত পারফরম্যান্স এবং ব্যাটারদের ধারাবাহিকতায় হিমাচলকে সাত উইকেটে হারিয়ে প্রথমবার সিয়েচেম ট্রফি জয়ের নজির গড়ল বাংলা। আগামী ১১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে রঞ্জির ২০২৬-২৭ মরসুম। প্রথম ম্যাচে দিল্লির মুখোমুখি বাংলা। তবে মহালয়ার মেগা অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রায় তিন সপ্তাহ ইডেন নিজেদের ব্যবহারে রাখতে চাইছে রাজ্য। সম্ভবত বাংলার ম্য়াচ ইডেন থেকে কল্যাণীতে সরতে পারে বলেই খবর। গতবার এই কল্যাণীতেই সেমিফাইনাল খেলেছিল বাংলা। জম্মু ও কাশ্মীরের কাছে ৬ উইকেটে হেরে লক্ষ্মীদের রঞ্জি অভিযান শেষ হয়েছিল। দেখা যাক এবার বাংলা কী করে। তবে রঞ্জির আগে এই জয় নিশ্চয়ই দলকে বাড়তি অক্সিজেন দেবে।
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