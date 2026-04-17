IPL 2026 Illegal Ticket Selling: ১২০০ টাকার টিকিট ব্ল্যাকে ১৯০০০: IPL কালোবাজারিতে মালামাল স্টেডিয়ামের ক্যান্টিনকর্মী, ভয়ংকর পর্দাফাঁস

IPL 2026 Illegal Ticket Selling: ১২০০ টাকার টিকিট ব্ল্যাকে ১৯০০০: IPL কালোবাজারিতে মালামাল স্টেডিয়ামের ক্যান্টিনকর্মী, ভয়ংকর পর্দাফাঁস
IPL 2026: প্রতিটি টিকিট ১৫০০০-১৯০০০ টাকায় বিক্রি করতেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের একজন ক্যান্টিন কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ, তিনি আইপিএল (IPL)-এর টিকিট অবৈধভাবে বেশি দামে বিক্রি করেছিলেন। এই ঘটনা সামনে আসতেই একটি বড় ধরনের কালোবাজারি চক্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম চন্দ্রশেখর। তিনি স্টেডিয়ামের ভিতরে শ্রী লক্ষ্মী ক্যান্টিনে কাজ করতেন। ১৮০ টিরও বেশি টিকিট কালোবাজারি দামে বিক্রি করেছিলেন তিনি। প্রতিটি টিকিট ১৫০০০-১৯০০০ টাকায় বিক্রি করতেন। বেঙ্গালুরু ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাকে হাতেনাতে ধরেন।
পুলিসের মতে, ১৫ই এপ্রিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (RCB) ও লখনউ সুপার জায়ান্টস (LSG)-এর মধ্যে ম্যাচ ছিল। সেই সময় টিকিটের দাম ছিল আকাশ ছোয়া।
আরও পড়ুন: Jasprit Bumrah IPL 2026 Failure Explained: কেন এখনও আইপিএলে উইকেটহীন বুমরা? ঐতিহাসিক ব্যর্থতার ব্যাখ্যা কী? এল ময়নাতদন্তের চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট
আরও পড়ুন: BIG BREAKING: যখন তখন হতে পারে ব্রেন স্ট্রোক, আশঙ্কাজনক দেশের নক্ষত্র ক্রিকেটার, ঈশ্বরের নাম নিয়ে মডেল স্ত্রীর চমকে দেওয়া বিবৃতি
কর্মকর্তারা সঠিক তথ্য পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করেন। জানা যায়, বিপুল সংখ্যায় ম্যাচের টিকিট আগে থেকে কিনে নিয়ে পরে সেগুলো অনেক বেশি দামে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করা হচ্ছিল। তদন্ত চলাকালীন, পুলিশ স্টেডিয়ামের বিভিন্ন কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং শেষ পর্যন্ত চন্দ্রশেখরের ওপর সন্দেহ কেন্দ্রীভূত করে।
পরবর্তী তদন্তে জানা গিয়েছে, ১৫ই এপ্রিলের ম্যাচের জন্য, টিকিটজিনি নামক এক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে টিকিট বুক করা হয়েছিল। এই টিকিটগুলো একসঙ্গে কেনা হয় স্বস্তিক হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন কনসালট্যান্ট কোম্পানির নামে। এছাড়াও ধরনী কম্পিউটারস কোম্পানির নামেও ৫০টি টিকিট কেনা হয়েছিল। পরে এই টিকিটগুলো সরিয়ে নিয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হয়।
পুলিশ আরও জানতে পারে, ২০২৬ সালের ২৮ মার্চ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় ৮১টি টিকিট ৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় একই কোম্পানির নামে কেনা হয়। এবং পরে বেশি দামে বিক্রি করা হয়।
তদন্তে জানা যায়, বিভিন্ন দামের ১৮১টি টিকিট, যার মোট মূল্য ছিল ১৭,৫২,৬০০ টাকা, টিকিটজিনি-এর মাধ্যমে কেনা হয়েছিল এবং পরে সেগুলো অবৈধভাবে কালোবাজারে বিক্রি করা হয়।
তদন্তের সময় আরও জানা যায়, চন্দ্রশেখরকে টিকিটগুলো সরবরাহ করতেন কেএসসিএ (KSCA) সদস্য গণেশ পরীক্ষিত। তিনি চন্দ্রশেখরকে অবৈধভাবে বেশি দামে টিকিট বিক্রি করার নির্দেশ দিত। বর্তমানে পরীক্ষিত পলাতক, এবং তাকে খুঁজে বের করতে পুলিশ তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন।
অবৈধভাবে টিকিট বিক্রিতে সহায়তা করার অভিযোগে কিছু বেসরকারি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়েছে।
