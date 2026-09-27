বেঙ্গালুরুর ট্র্যাফিকেই আটকেছে জয়, ভারতের সঙ্গে ড্র করে পানামা কোচের আজব 'অজুহাত'! তাজ্জব সকলেই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফিফা আশিয়ান কাপ থেকে নাম প্রত্য়াহার করা ভারত, পরের পর আন্তর্জাতিক প্রীত ম্যাচ খেলাকেই প্রাধান্য় দিয়েছে। সদ্য় বিশ্বকাপ খেলে আসা পানামার বিরুদ্ধে ছিল ভারতের প্রথম ম্য়াচ। গত শুক্রবার বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে হয়ে গিয়েছে ভারত-পানামা ম্য়াচ। এই মুহূর্তে ফিফার তালিকায় ৪৪তম স্থানে পানামা। আর ভারত ১৩৮! খেলা শুরুর আগে অনেকেই মনে করেছিলেন যে, ৯৪ ধাপ নীচে থাকা দলকে হয়তো পিষে ফেলবে পানামা। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটেনি। চমকে দেওয়া পারফরম্য়ান্স করেছে খালিদ জামিলের শিষ্য়রা। রায়ান উইলিয়ামসের গোলে ৬৮ মিনিট পর্যন্ত ম্য়াচে এগিয়ে ছিল ভারত। ওমর ভ্য়ালেন্সিয়ার গোলে পানামা শেষ পর্যন্ত বেঙ্গালুরুতে ১-১ ড্র করেছিল। ভারতকে হারাতে না পেরে পানামার কোচ থমাস ক্রিশ্চিয়ানসেন বেঙ্গালুরুর ট্র্যাফিককেই দুষছেন! যা শুনে সকলেই তাজ্জব হয়ে গিয়েছে। ক্রিস্টিয়ানসেনের মতে, কান্তিরাভায় পৌঁছতে তাঁর খেলোয়াড়দের পার করতে হয়েছে বেঙ্গালুরুর কুখ্যাত যানজট! দু'ঘণ্টার সেই ক্লান্তিকর বাস-যাত্রাই ম্যাচে বড় প্রভাব ফেলেছিল। ম্যাচের আগের সেই ভোগান্তির কথা উল্লেখ করেই তিনি মাঠের বাইরের অব্যবস্থাপনা নিয়েও হতাশা প্রকাশ করেছেন! তাঁর মতে যা তাদের প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল।
সাংবাদিকদের ক্রিস্টিয়ানসেন বলেন, 'দেখুন আমি কোনও অজুহাত দিচ্ছি না, তবে বেঙ্গালুরুর এই ট্র্যাফিকের দু'ঘণ্টা লেগেছে স্টেডিয়ামে আসতে! যা মোটেও সহজ কাজ নয়। এখানকার যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনাও বেশ জটিল ছিল। ভবিষ্যতে এই ধরনের চুক্তি করার সময় আমাদের আরও বিচক্ষণ হতে হবে। আমি অজুহাত খাড়া করছি না, তবে মাঠের ভিতরে ও বাইরে সবকিছুর ব্যবস্থাপনায় আমাদের আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, কারণ আমাদের খেলোয়াড়রা এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়ার যোগ্য।' যাতায়াত ও ব্যবস্থাপনার জটিলতা ছাড়াও, দল পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পানামা বেশ বড় ধরনের রদবদল ঘটিয়ে একাদশ সাজিয়েছিল পানামার কোচ। যেখানে পাঁচজন নতুন খেলোয়াড় প্রথমবারের মতো শুরুর একাদশে খেলার সুযোগ দেন তিনি। নতুন এই দলটিকে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের অভাবও সম্ভবত ম্যাচের সময় প্রভাব ফেলেছিল। কোচ উল্লেখ করেন, 'দলে প্রজন্মের পরিবর্তন আনা সহজ কাজ নয়। আজ পাঁচজন খেলোয়াড় প্রথমবারের মতো শুরুর একাদশে খেলেছে। ম্যাচের ফলাফলের দায় আমারই। দীর্ঘ ভ্রমণ ও ব্যবস্থাপনার জটিলতার কারণে আমরা কাজ বা অনুশীলনের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাইনি। তবে পাঁচজন নতুন খেলোয়াড়কে দিয়ে শুরু করতে পেরে আমি খুশি। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।' তবে পানামার কোচ ভারতের প্রশংসাও করেছেন। তিনি বলেন, 'ভারতকে যদি পর্যাপ্ত সময় ও জায়গা দেওয়া হয়, তবে তারা নিজেদের ইচ্ছা মতো খেলতে পারে, কারণ ওদের দলে বেশ কয়েকজন অত্যন্ত দক্ষ খেলোয়াড় রয়েছে। বিশেষ করে তাদের আক্রমণ ভাগের দ্বিতীয় স্ট্রাইকার আমাদের রক্ষণভাগের জন্য বেশ কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। সেই পরিস্থিতি সামাল দেওয়াটা বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল।' দু'ঘণ্টার বাসযাত্রা ও কোচের সাফাই এখন বেশ চর্চায়...
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