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বেঙ্গালুরুর ট্র্যাফিকেই আটকেছে জয়, ভারতের সঙ্গে ড্র করে পানামা কোচের আজব 'অজুহাত'! তাজ্জব সকলেই

বেঙ্গালুরুর ট্র্যাফিকই নাকি আটকে দিয়েছে তাদের জয়! ভারতের সঙ্গে ড্র করে পানামা কোচ দিলেন আজব 'অজুহাত'! যা শুনে তাজ্জব সকলেই

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 27, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:23 AM IST
বেঙ্গালুরুর ট্র্যাফিকেই আটকেছে জয়, ভারতের সঙ্গে ড্র করে পানামা কোচের আজব 'অজুহাত'! তাজ্জব সকলেই
Image Credit: ভারত-পানামা ম্যাচের দৃশ্য়

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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