বিশ্বকাপের স্কোয়াডে 'ওয়াইল্ড কার্ড' এন্ট্রি ভুবনেশ্বর কুমার! সিংহের দেশে বিষ ঢালবেন সুইং কিং...'পুরোপুরি প্রস্তুত' কামব্যাক করতে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৪ অক্টোবর থেকে ২১ নভেম্বর। দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবোয়ে একসঙ্গে ওডিআই বিশ্বকাপের আয়োজন করবে। সাতাশের কাপযুদ্ধের নীলনকশা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে তেইশের রানার্স-টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বকাপের সম্ভাব্য় দলও একপ্রকার তৈরি বলেই খবর। আর সেই দলে কি 'ওয়াইল্ড কার্ড' এন্ট্রি নেবেন ভারতের 'সুইং কিং' ভুবনেশ্বর কুমার? বিশ্বকাপের মোট ৫৪ ম্যাচের মধ্যে ৪৪ ম্যাচই সিংহের দেশে। দক্ষিণ আফ্রিকার পিচ মূলত পেস বোলারদের স্বর্গরাজ্য। অতিরিক্ত গতির সঙ্গেই বাউন্স এবং সুইং একই সুরে কথা বলে সেখানে। ব্যাটারদের জন্য অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পিচেই ভুবিই কি হবেন ভারতের তুরুপের তাস! চার বছর আগে এই দেশেই শেষবার ভারতের জার্সিতে ওডিআই খেলেছেন ভুবি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই তাঁর নাম শিরোনামে। কারণ একাধিক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন যে, সাতাশের ওডিআই বিশ্বকাপের জন্য দেশের এই অভিজ্ঞ ফাস্ট বোলারকে ভারতীয় ক্রিকেট দলে অবশ্য়ই ফিরিয়ে আনা উচিত।
কী বলছেন ভুবনেশ্বর কুমার
উত্তর প্রদেশ টি-২০ লিগে চতুর্থ মরসুমের জন্য় লখনউ ফ্যালকনসকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত ভুবি। আগামী ১৪ অগস্ট থেকে শুরু টুর্নামেন্ট। মাঠে নামার আগে এক সর্বভারতীয় মিডিয়ায় মীরাটের ৩৬ বছরের পেসার কথা বলেছেন। বিশ্বকাপে খেলার প্রসঙ্গে ভুবনেশ্বর বলছেন, 'বিশ্বকাপে ডাক পেলে আমি কেন না বলব? আমি পুরোপুরি প্রস্তুত। সত্যি বলতে, ঠিক কতটা প্রস্তুত তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব না। আমার কাজ ক্রিকেট খেলা, আর সে কারণেই আমি এখানে ইউপি টি-টোয়েন্টি লিগ খেলতে এসেছি। অন্য কোথাও যাওয়ার বা অন্য কোনও পর্যায়ে পৌঁছনোর উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে আসিনি। আমি বিশ্বকাপের জন্য় কতটা প্রস্তুত, তা আমার নির্ধারণ করার বিষয় নয়। বাকিটা নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত। আর আমার বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে সিনিয়র ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা যা বলছেন, তা তাঁদের একান্তই নিজস্ব মতামত। আমি খেলাটা উপভোগ করি এবং ক্রিকেটকে ভালোবাসি। এটাই আমি বলতে পারি। এখনও অনেক সময় আছে এবং তার আগে আরও অনেক ক্রিকেট খেলা বাকি।'
পুরোপুরি তৈরি আছেন ভুবি
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতে পরপর দু'বছর আইপিএল জিতেছেন ভুবি। এই বছর দুর্দান্ত পারফর্মও করেছিলেন। ২৮ উইকেট নিয়েছিলেন। ভারতীয় পেসারদের মধ্যে জসপ্রীত বুমরা ও হর্ষিত রানা, চোটের সমস্যায় ভুবছেন। ঠিক এই কারণেই অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটারের কাছেই তিনিই এখন পছন্দের তালিকায় উঠে এসেছেন। এসব আলোচনার মাঝেই পেসার জানিয়েছেন যে, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হল ক্রিকেট খেলা। তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নির্বাচকরা যদি কোনও আসন্ন সিরিজের জন্য তাঁকে দলে ডাকেন, তবে জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন।
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