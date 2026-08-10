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বিশ্বকাপের স্কোয়াডে 'ওয়াইল্ড কার্ড' এন্ট্রি ভুবনেশ্বর কুমার! সিংহের দেশে বিষ ঢালবেন সুইং কিং...'পুরোপুরি প্রস্তুত' কামব্যাক করতে

Bhuvneshwar Kumar ODI World Cup 2027: পুরনো চাল ভাতে বাড়ে! এই কথা কে না জানে! তাই আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপে ভুবনেশ্বর কুমারকেই অনেকে দলে দেখছেন। চার বছর আগে দেশের জার্সিতে কামব্য়াক করছেন 'সুইং কিং'!

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 10, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:52 PM IST
বিশ্বকাপের স্কোয়াডে 'ওয়াইল্ড কার্ড' এন্ট্রি ভুবনেশ্বর কুমার! সিংহের দেশে বিষ ঢালবেন সুইং কিং...'পুরোপুরি প্রস্তুত' কামব্যাক করতে
Image Credit: বিষ ঢালতে তৈরি ভুবনেশ্বর কুমার

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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