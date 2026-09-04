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WATCH: ৪-১৮-১০-৪! যোগীরাজ্যে বুলডোজার চালালেন 'ভিন্টেজ' ভুবনেশ্বর... প্রতিপক্ষকে পিষে নির্বাকদের কড়া বার্তা সুইং কিংয়ের

৪-১৮-১০-৪! পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে যে, ভুবনেশ্বর কুমার আজও কী করতে পারেন। নিজের রাজ্য়ের টি-২০ লিগে আগুন জ্বালিয়ে নির্বাচকদের কড়া বার্তা সুইং কিংয়ের

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 04, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:39 PM IST
WATCH: ৪-১৮-১০-৪! যোগীরাজ্যে বুলডোজার চালালেন 'ভিন্টেজ' ভুবনেশ্বর... প্রতিপক্ষকে পিষে নির্বাকদের কড়া বার্তা সুইং কিংয়ের
Image Credit: আগুন ঝলসাচ্ছেন ভুবনেশ্বর কুমার

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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৪-১৮-১০-৪! যোগীরাজ্যে বুলডোজার চালালেন 'ভিন্টেজ' ভুবনেশ্বর, নির্বাকদের কড়া বার্তা
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