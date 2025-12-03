India vs South Africa: রায়পুরেও বিরাট গর্জন! টানা দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি কোহলির, রানের পাহাড়ে ভারত...

India vs South Africa: রায়পুরেও বিরাট গর্জন! টানা দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি কোহলির, রানের পাহাড়ে ভারত...
Raipur ODI: রায়পুরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফের এক দুরন্ত শতরান বিরাট কোহলির। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে শতরান করে গ্যালারিতে আগুন ধরালেন 'রাজা'। ভক্তদের উল্লাসে কেঁপে উঠল স্টেডিয়াম কোহলি ফিরেছেন, ছন্দে ফিরেছে ভারত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় ক্রিকেটের 'চিরন্তন রাজপুত্র' বিরাট কোহলি ফের একবার প্রমাণ করলেন কেন তিনি এখনও বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি ওডিআই সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে রায়পুরের শহীদ বীর নারায়ণ সিং আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে দুরন্ত শতরান করে গ্যালারিতে আগুন ধরিয়ে দিলেন তিনি।
রাঁচিতে প্রথম ম্যাচে ১৩৫ রানের ইনিংস খেলার পর রায়পুরেও থামলেন না কোহলি। মাত্র ৯০ বলে শতরান পূর্ণ করেন তিনি, যা ছিল তাঁর ৫৩তম ওডিআই শতরান এবং সর্বমোট ৮৪তম আন্তর্জাতিক শতরান।
শতরানের সেই মুহূর্ত এল কোহলির চেনা স্টাইলে, মার্কো জানসেনের বলে একটি চটপটে সিঙ্গেল নিয়ে তিন অঙ্কে পৌঁছন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে শুরু হয় 'কোহলি! কোহলি!' ধ্বনি। ব্যাট তুলে গ্যালারির দিকে অভিবাদন জানান তিনি, চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি।
আরও পড়ুন- Virat Kohli: হেরে গিলেন গিল, ICC-র ODI র্যাঙ্কিঙে ফের 'রাজা' বিরাটই! সেরা দশে রোহিতও...
এই ইনিংসের মাধ্যমে বিরাট কোহলি গড়লেন এক অনন্য রেকর্ড- ওডিআইতে ১১ বার টানা দুটি বা তার বেশি শতরান করার কৃতিত্ব, যা এই ফরম্যাটে সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন এবি ডি ভিলিয়ার্স, যিনি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন ৬ বার।
রায়পুরের গ্যালারিতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। কোহলির শতরানের সঙ্গে সঙ্গে যেন উৎসবের আবহ তৈরি হয়। দর্শকরা মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে, চিৎকার করে উদযাপন করেন সেই মুহূর্ত। অনেকেই বলছেন, 'এটাই তো বিরাট! মাঠে নামলেই ম্যাজিক।'
এই ইনিংসের সুবাদে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ম্যাচে দাপট দেখিয়ে জয় পায়। সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে ভারতীয় শিবিরে আত্মবিশ্বাসের জোয়ার বইছে। বিশ্বকাপের আগে কোহলির এমন ফর্ম নিঃসন্দেহে দলের জন্য বড় প্রাপ্তি।
আরও পড়ুন- Kolkata Knight Riders: অ্যান্ড্রে রাসেলের বিদায়বেলা... নাইটদের ছেড়ে আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা!
বিরাট কোহলির এই শতরান শুধু একটি ইনিংস নয়, এটি এক বার্তা, তিনি এখনও থামেননি। তাঁর ব্যাটে এখনও আগুন আছে, এখনও তিনি ম্যাচ ঘোরাতে পারেন একার হাতে। রায়পুরের গ্যালারি যেমন গর্জে উঠেছিল, তেমনই গর্জে উঠছে গোটা দেশ,'রাজা ফিরেছেন, এবার মুকুটও ফিরবে!'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)