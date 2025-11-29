Women's Premier League 2026: প্রকাশ্যে বিরাট আপডেট! এবার সম্মুখসমরে স্মৃতি বনাম হরমনপ্রীত...
Women's Cricket: ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬-এর উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্মৃতি মান্ধানার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও হরমনপ্রীত কৌরের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ৯ জানুয়ারি নবি মুম্বইয়ে। এবারের আসর বরোদা ও নবি মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হবে, ফাইনাল ৫ ফেব্রুয়ারি বরোদায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬-এর পর্দা উঠতে চলেছে এক রোমাঞ্চকর দ্বৈরথ দিয়ে। আগামী ৯ জানুয়ারি, নবি মুম্বইয়ের ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং স্মৃতি মান্ধানার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। দুই তারকা অধিনায়কের এই লড়াই ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে।
চতুর্থ মরশুমে পা রাখতে চলেছে ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ , এবং এবারের আসর হবে নবি মুম্বই ও বরোদা শহরে। ২৮ দিন ধরে চলবে এই প্রতিযোগিতা, যার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৫ ফেব্রুয়ারি বরোদায় । এই টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার ঠিক দুদিন পরেই শুরু হবে পুরুষদের আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, যা এবার ভারতের মাটিতেই অনুষ্ঠিত হবে।
এবারের ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগে অংশ নিচ্ছে পাঁচটি দল- মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ইউপি ওয়ারিয়র্স, গুজরাট জায়ান্টস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস । প্রতিটি দল একে অপরের বিরুদ্ধে দুবার করে খেলবে, অর্থাৎ ডাবল রাউন্ড-রবিন ফর্ম্যাটে হবে লিগ পর্ব। এরপর পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ তিনটি দল প্লে-অফে উঠবে।
২০২৪ সালের চ্যাম্পিয়ন ছিল স্মৃতি মান্ধানার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে, হরমনপ্রীতের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছিল গতবারের রানার্স-আপ। ফলে এবারের উদ্বোধনী ম্যাচে দুই শক্তিশালী দলের মুখোমুখি হওয়া মানেই এক জমজমাট লড়াই। দুই অধিনায়কই ভারতীয় জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, এবং তাঁদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরাবরই ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।
ডিওয়াই পাটিল স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য এই ম্যাচে গ্যালারি ভরতে চলেছে বলে আশা করা হচ্ছে। ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগের জনপ্রিয়তা গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, এবং এবারও সেই ধারা বজায় থাকবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী, প্রতিদিন একটি করে ম্যাচ হবে, এবং কিছু নির্দিষ্ট দিনে ডাবল হেডার ম্যাচও থাকবে। বরোদা ও নবি মুম্বইয়ের মধ্যে ম্যাচগুলি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে দুই শহরের দর্শকরাও সমানভাবে উপভোগ করতে পারেন এই ক্রিকেট উৎসব।
বিসিসিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, 'নারী ক্রিকেটের প্রসারে ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ একটি বড় পদক্ষেপ। আমরা চাই এই টুর্নামেন্ট আরও জনপ্রিয় হোক এবং নতুন প্রতিভা উঠে আসুক।' ইতিমধ্যেই ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ থেকে উঠে এসেছে একাধিক প্রতিভাবান ক্রিকেটার, যাঁরা জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপিয়েছেন।
এবারের আসরে নজর থাকবে তরুণ প্রতিভাদের উপরেও। দিল্লি ক্যাপিটালস ও গুজরাট জায়ান্টসের স্কোয়াডে বেশ কিছু নতুন মুখ দেখা যাবে, যাঁরা প্রথমবারের মতো ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ খেলতে চলেছেন। পাশাপাশি, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সও দলগুলির ভাগ্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেবে।
সব মিলিয়ে, ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬ শুধুমাত্র একটি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নয়, বরং এটি নারী ক্রিকেটের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। আর সেই অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠাতেই লেখা থাকবে স্মৃতি বনাম হরমনপ্রীতের মহারণের গল্প।
