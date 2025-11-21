Australia vs England Test Match: ১৪৩ বছরে প্রথমবার ২০০ রানের নীচে অলআউট দুই দলই
Australia and England combine to create Unwanted Record: ১৪৩ বছরের অ্যাশেজ ইতিহাসে প্রথমবার, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড উভয় দলই এক টেস্ট ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ২০০ রানের নিচে অলআউট হয়ে যায়। ওভালে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া করে ১৭৭ ও ইংল্যান্ড ১৮৯ রান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রিকেটের ইতিহাসে ১৪৩ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো এক অপ্রত্যাশিত রেকর্ড গড়ল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। চলতি বছরের অ্যাশেজ সিরিজে এই দুই দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি টেস্ট ম্যাচে এমন এক ঘটনা ঘটেছে, যা ক্রিকেটপ্রেমীদের বিস্মিত করেছে।
অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে খেলা এই ঐতিহাসিক টেস্ট ম্যাচে প্রথম ইনিংসে দুই দলই অলআউট হয়ে যায় মাত্র ২০০ রানের নিচে। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করে মাত্র ১৭৭ রান, আর ইংল্যান্ড থামে ১৮৯ রানে। এই দুই ইনিংস মিলিয়ে মোট রান দাঁড়ায় ৩৬৬, যা অ্যাশেজের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ১৮৮০ সালে প্রথম অ্যাশেজ টেস্ট খেলার পর থেকে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি।
আরও পড়ুন: World Boxing Cup Finals 2025: প্যারিসের দুঃস্বপ্ন অতীত! বিশ্ব বক্সিং কাপে সোনার ঝলক, পুরনো 'ভূত' তাড়ালেন নিখাত জারিন!
এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইংল্যান্ডের ওভাল স্টেডিয়ামে। পিচের অবস্থা ছিল ব্যাটসম্যানদের জন্য কঠিন, এবং বোলাররা সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক উইকেট তুলে নেন। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ক দুর্দান্ত বোলিং করেন, অন্যদিকে ইংল্যান্ডের জেমস অ্যান্ডারসন ও ক্রিস ওকসও দারুণ পারফর্ম করেন।
ক্রিকেট বিশ্লেষকরা বলছেন, এই ম্যাচটি প্রমাণ করে দেয় যে, টেস্ট ক্রিকেট এখনও কতটা অনিশ্চিত ও রোমাঞ্চকর হতে পারে। যদিও ব্যাটিং ব্যর্থতা নিয়ে দুই দলেরই সমালোচনা হয়েছে, তবুও বোলারদের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।
এই ম্যাচের পর ক্রিকেটবিশ্বে আলোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকেই বলছেন, আধুনিক ক্রিকেটে যেখানে ব্যাটসম্যানদের আধিপত্য দেখা যায়, সেখানে এমন একটি ম্যাচ ব্যতিক্রমী। আবার কেউ কেউ বলছেন, এটি টেস্ট ক্রিকেটের প্রকৃত রূপ, যেখানে প্রতিটি বলেই লুকিয়ে থাকে উত্তেজনা।
অ্যাশেজ সিরিজের এই ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ড্র হয়, তবে এই অপ্রত্যাশিত রেকর্ড দুই দলের জন্যই একপ্রকার সতর্কবার্তা। ব্যাটিং লাইনআপে আরও স্থিরতা ও ধৈর্যের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
আরও পড়ুন: India vs South Africa 2nd Test 2025: শুভমন গিল ছিটকে গেলেন দ্বিতীয় টেস্ট থেকে! ক্যাপটেনের দায়িত্বে ঋষভ পন্ত , দলে এলেন সাই সুদর্শন...
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ECB) উভয়ই এই ম্যাচের পর নিজেদের ব্যাটিং ইউনিট নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি এড়াতে ব্যাটসম্যানদের টেকনিক্যাল দিক আরও উন্নত করা প্রয়োজন।
শেষ পর্যন্ত, এই ম্যাচটি ক্রিকেট ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে। ১৪৩ বছরের পুরনো ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রথমবার ঘটল, যা প্রমাণ করে দেয়, ক্রিকেটে কিছুই নিশ্চিত নয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)