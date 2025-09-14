English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

India vs Pakistan Asia Cup 2025: আর কয়েক ঘণ্টায় ম্যাচ, ড্রেসিংরুমে আচমকাই 'বয়কট' রব! এল আঁতকে ওঠা আপডেট...

India vs Pakistan Asia Cup 2025: আর কয়েক ঘণ্টায় ম্যাচ, ড্রেসিংরুমে আচমকাই 'বয়কট' রব! আতঙ্কিক খেলোয়াড়রা। মহাযুদ্ধের প্রাকলগ্নেই এল আঁতকে ওঠা আপডেট...  

শুভপম সাহা | Updated By: Sep 14, 2025, 01:32 PM IST
India vs Pakistan Asia Cup 2025: আর কয়েক ঘণ্টায় ম্যাচ, ড্রেসিংরুমে আচমকাই 'বয়কট' রব! এল আঁতকে ওঠা আপডেট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে চলছে এশিয়া কাপ (Asia Cup 2025)। ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দলই দুর্দান্ত জয়ে অভিযান শুরু করেছে। ভারত প্রথম ম্যাচে ৯ উইকেটে ইউএই-কে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। সেখানে পাকিস্তান ৯৩ রানে ওমানকে হারিয়েছে। আর কয়েক ঘণ্টায় ফের ভারত-পাক মহারণ।  'মাদার অফ অল ব্যাটল'-এর আগেই নাকি ড্রেসিংরুমে আচমকাই 'বয়কট' রব!

Add Zee News as a Preferred Source

সূর্যকুমার-শুভমনরা নার্ভাস!

এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের সূচি ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ম্যাচ বয়কটের তীব্র প্রচার চলছে। সকলের একটাই প্রশ্ন- পহেলগাঁও কাণ্ডের পরেও কী করে ভারত খেলতে পারি পাকিস্তানের সঙ্গে। মহাযুদ্ধের প্রাকলগ্নেই এল আঁতকে ওঠা আপডেট। জানা যাচ্ছে, ড্রেসিংরুমে খেলোয়াড়দের কাছেও এই বয়কটের প্রভাব পড়েছে। এক প্রতিবেদনের দাবি, দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে হাই-প্রোফাইল সংঘর্ষের আগে যা বলা হচ্ছে নেটপাড়ায়, তাতে সূর্যকুমার যাদব, শুভমন গিল এবং দলের অন্যান্য খেলোয়াড়রা 'কম্পিত'! দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড়ই তরুণ এবং তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সক্রিয়। ম্যাচ বর্জনের ডাক ভারতীয় ক্রিকেটারদের নাকি বেশ নার্ভাস করে তুলেছে বলেই খবর!

আরও পড়ুন: ভারত-পাক হেড টু হেড রেকর্ড: উইকেট-ক্যাচ-জয় থেকে আরও অনেক কিছুই রইল ঝলকে...

সাংবাদিক বৈঠকে সহকারি কোচ

এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্ট বলছে যে, খেলোয়াড়রা নিজেদের শান্ত রাখতে এবং পরিস্থিতি আরও ভালো কীভাবে সামাল দেওয়া যায়, সে সম্পর্কে পরামর্শ নেওয়ার জন্য হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অন্যান্য সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। যদিও দলের কিছু খেলোয়াড় এর আগেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছেন, স্টেডিয়ামের বাইরে এরকম আলোচনা তাঁদেরও বেশ অস্বস্তিতেই ফেলেছে। প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক বৈঠকে সহকারি কোচ রায়ান টেন ডোখখাটেকে পাঠানোর সিদ্ধান্তই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, ড্রেসিংরুমে উত্তেজনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আদর্শগত ভাবে ম্যাচের মর্যাদা এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রধান কোচ গম্ভীর অথবা অধিনায়ক সূর্যকুমারেরই সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।

রায়ান যা বললেন

যখন রায়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, খেলোয়াড়রা কি ম্যাচে তাদের আবেগ নিয়েই মাঠে নামবেন, উত্তরে গম্ভীরের ডেপুটি বলেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় তারা তা করবে। এটি এক অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, খেলোয়াড়রা বেশিরভাগ ভারতীয় জনতার সহানুভূতি এবং অনুভূতি ভাগ করে নেয়। এশিয়া কাপ দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থার মধ্যে ছিল, এবং আমরা কেবল অপেক্ষা করছিলাম। আমরা ভাবিনি যে, আমরা এই পর্যায়ে আসব। কিন্তু স্পষ্টতই, সরকারের অবস্থান কী তা আপনারা জানেন। আমরা মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন। একই সঙ্গে আমরা এই বিষয়ে পিছনে ফেলে দেব, এবং ছেলেরা মাঠে দেশের হয়ে খেলার সুযোগ পাবে।" পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা যতটা পেশাদার এবং মনোযোগী হবে।'

আরও পড়ুন: অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! 'অতিমানবিক' সল্টের ভংয়কর তাণ্ডব, ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় ইতিহাস!

প্রতি ঘণ্টার পর ঘন্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারত-পাক ম্যাচ বড় বড় হয়ে উঠছে। নেদারল্যান্ডসের হওয়া সত্ত্বেও টেন ডোয়চেট বলেছেন যে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে তিনি মানুষের অনুভূতি বোঝেন। সাংবাদিকদের বিদায় জানানোর আগে রায়ান প্রধান কোচের বার্তাও দিয়েছেন! তিনি বলেন, 'গম্ভীর বলেছেন, আমরা স্পষ্টতই মানুষের তীব্র অনুভূতি সম্পর্কে সচেতন। তবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই এমন বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা না করেই পেশাদার ভাবে মাঠে নামব। ক্রিকেটের কথা ভেবেই আবেগহীন থাকার চেষ্টা করছি। খেলোয়াড়রা এখন যথেষ্ট পেশাদার। আমি নিশ্চিত যে পুরো পরিস্থিতি কোথায় তা নিয়ে ব্যক্তিদের অনুভূতির স্তর ভিন্ন। তবে বার্তা এটাই যে, কেবল ক্রিকেটের উপর মনোযোগ দেওয়া এবং মনোনিবেশ করা।'

আরও পড়ুন: ১১৪৭০ রান + ২১১৯ উইকেট, ঝুলিতে ২ বিশ্বকাপের সঙ্গে ৩ আইপিএলও, এবার বিসিসিআইয়ের হটসিটে!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
India Vs Pakistan Asia Cup 2025India Vs Pakistan
পরবর্তী
খবর

Messi's Gift to Modi: ৭৫ তম জন্মদিনে মোদীকে বিশেষ উপহার মেসির!
.

পরবর্তী খবর

Pet bitten by Russell’s viper while trying to save girl: ফ্রিজের পাশেই ছিল ঘাপটি মেরে, নিজে...