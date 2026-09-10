/India vs Brazil: ১৩৩ ধাপ নীচে ভারত, তবুও পূর্ণশক্তিতেই ঝাঁপাচ্ছে ব্রাজিল! জামিলের ঘুম ওড়াতে আনচেলোত্তির এই আগুনে ২৬

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় ফুটবল দেখতে চলেছে ইতিহাসের অন্যতম বড় শো। আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতায় হাইভোল্টেজ ডুয়েল। পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের মুখোমুখি বিশ্বকাপের স্বপ্ন দেখা ভারতের। উত্তেজনার পারদ কোথায় চড়চড় করে বাড়ছে। আর খালিদ জামালদের টিমকে মোটেই হাল্কা ভাবে নিচ্ছেন না কার্লো আনচেলোত্তি। ২৬ সদস্য়ের পূর্ণশক্তির স্কোয়াড ঘোষণা করে সেই কথাই বুঝিয়ে দিলেন তিনি। ১৩৩ ধাপ নীচে থাকা দলের বিরুদ্ধেও আনচেলোত্তি বেঝে নিলেন তাঁর তারকাখচিত দল। 'ব্লু টাইগার্স'-এর বিরুদ্ধে সেলেকাওদের স্কোয়াডে রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের সুপারস্টার ভিনিসিয়াস জুনিয়র এবং বার্সেলোনা স্টার উইঙ্গার রাফিনহা। আনচেলত্তি দলে রয়েছেন মার্কুইনহোস, ব্রুনো গুইমারেস, ডগলাস লুইজ, এনড্রিক, এস্তেভাও এবং জোয়াও পেদ্রোকেও দলে রেখেছেন আনচেলোত্তি। তবে এই স্কোয়াডে উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতিও নজরে রয়েছে। গোলরক্ষক জুটি অ্যালিসন ও এডারসনকে দলে রাখেননি আনচেলোত্তি। এছাড়া নেইমারও কিন্তু থাকছেন না। কারণ সদ্যসমাপ্ত ফিফা বিশ্বকাপের তিনি জাতীয় দলের হয়ে নিজের অধ্যায় শেষ করেছেন। নিজের প্রজন্মের অন্যতম সেরা ও অসাধারণ মিডফিল্ডার কাসেমিরোও কিন্তু এই প্রীতি ম্যাচে নেই। আনচেলোত্তি রক্ষণভাগে নতুন রক্তের সঞ্চার করেছেন এবং জাইর কুনহা ও ভিটর রেইসকে দলে ডেকেছেন। আগামীর কথা মাথায় রেখেই দলে নটিংহ্যাম ফরেস্ট ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটির তরুণরা স্কোয়াডের জায়গা করে নিয়েছেন।
ভারতের জন্য ব্রাজিলের স্কোয়াড
গোলরক্ষক: হুগো সুজা, পেদ্রো মরিস্কো, ওটাভিও
ডিফেন্ডার: আর্থার ডায়াস, ডগলাস স্যান্টোস, গ্যাব্রিয়েল ম্যাগালহায়েস , জাইর কুনহা, মারকুইনহোস, ম্যাথিউজিনহো, মাউরো জুনিয়র, ভিটর রেইস, ওয়েসলি
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে সাস্যান্টোস, ব্রেনো, ব্রুনো গুইমারেস, ডানিলো, ডগলাস লুইজ, গ্যাব্রিয়েল বনটেম্পো,
ফরোয়ার্ড: এন্ড্রিক, এস্তেভাও, জোয়াও পেদ্রো, পেদ্রো, রাফিনহা, রায়ান, স্যামুয়েল লিনো, ভিনিসিয়াস জুনিয়র
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