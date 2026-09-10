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India vs Brazil: ১৩৩ ধাপ নীচে ভারত, তবুও পূর্ণশক্তিতেই ঝাঁপাচ্ছে ব্রাজিল! জামিলের ঘুম ওড়াতে আনচেলোত্তির এই আগুনে ২৬

India vs Brazil: পাঁচবারের বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল ভারতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ম্যাচের জন্য শক্তিশালী ও তারকাখচিত দল ঘোষণা করল। এই ম্যাচের জন্য ব্রাজিলের ২৬ সদস্যের দলে রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়াস জুনিয়র, বার্সেলোনার উইঙ্গার রাফিনিয়া এবং পিএসজি-র মার্কুইনহোসের মতো মহারথীরা।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 10, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:55 PM IST
India vs Brazil: ১৩৩ ধাপ নীচে ভারত, তবুও পূর্ণশক্তিতেই ঝাঁপাচ্ছে ব্রাজিল! জামিলের ঘুম ওড়াতে আনচেলোত্তির এই আগুনে ২৬
Image Credit: ভারত-ব্রাজিল

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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