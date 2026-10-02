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'ও ভয়ংকর হতে পারে'! ভারতের এই নক্ষত্রই ডন কার্লোর চিন্তা বাড়াচ্ছে... ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে অকপট ব্রাজিল কোচ

India vs Brazil: ভারতের এই নক্ষত্রই এখন ডন কার্লোর চিন্তা বাড়াচ্ছে! ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে অকপট ব্রাজিল কোচ। জানিয়ে দিলেন কাকে নিয়ে তিনি ভাবছেন!

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 02, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 08:48 PM IST
'ও ভয়ংকর হতে পারে'! ভারতের এই নক্ষত্রই ডন কার্লোর চিন্তা বাড়াচ্ছে... ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে অকপট ব্রাজিল কোচ
Image Credit: সাংবাদিক বৈঠকে আনচেলোত্তি-মারকুইনহোস (ছবি বাঁ-দিক থেকে, সৌ: AIFF)

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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