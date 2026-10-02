'ও ভয়ংকর হতে পারে'! ভারতের এই নক্ষত্রই ডন কার্লোর চিন্তা বাড়াচ্ছে... ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে অকপট ব্রাজিল কোচ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। তারপরেই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভারত-ব্রাজিলের ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ। তার আগে ব্রাজিলের অধিনায়ক মার্কুইনহোস এবং হেড কোচ কার্লো আনচেলত্তি প্রাক ম্য়াচ সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। ২ অক্টোবর শুক্রবার, বাইপাসের ধারের এক পাঁচতারা হোটেলে, মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময়ে তাঁরা দু'জনেই কলকাতার ভালোবাসা ও উষ্ণ অভ্যর্থনায় অভিভূত বলেই জানিয়েছেন। আর আনচেলোত্তি জানিয়েছেন যে, ভারতের একজন ফুটবলারকে নিয়েই ভাবছেন তিনি। কারণ তাঁর খেলা তিনি পানামার বিরুদ্ধে দেখেছেন। ডন কার্লোর মতে
কী বলছেন মার্কুইনহোস
৩২ বছর বয়সী সেন্টার-ব্যাক ভারতীয় সমর্থকদের ভালোবাসার কথা নিয়ে বলেন, 'এখানে আসতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। এখানকার সমর্থকদের কাছ থেকে আমরা যে অনুপ্রেরণা ও সমর্থন পাচ্ছি, তা কাজে লাগিয়ে এক দুর্দান্ত ম্যাচ খেলতে চাই এবং শেষ পর্যন্ত জেতাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা উদ্দীপনা ও দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে খেলতে চাই এবং এর মাধ্যমে পরবর্তী ম্যাচগুলির জন্য নিজেদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে নিতে চাই।' ব্রাজিলের তারকা ডিফেন্ডারের এই প্রথম ভারত সফর। এই কথা জানিয়ে কলকাতায় ব্রাজিল ফুটবল দলের বিশাল ফ্যানবেসের কথাও বিশেষ ভাবে বলেছেন। 'ভারতে এটিই আমার প্রথম সফর এবং আমরা যে ভালোবাসা পেয়েছি, তা আমাদের জন্য বাড়তি অনুপ্রেরণা। শুধু আমার জন্যই নয়, বরং অন্য খেলোয়াড়দের জন্যও—বিশেষ করে তরুণদের জন্য। নিঃসন্দেহে, বিশ্বের এই অংশে এবং এই শহরেও ব্রাজিলের বিশাল ফ্যানবেস রয়েছে।' মারকুইনহোস ভারতের নক্ষত্র গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুর কথাও বলেছেন। দেশের হয়ে গুরপ্রীতের ৯০তম ম্যাচ হতে চলেছে। যা মার্কুইনহোসকে বেশ মুগ্ধ করেছে। ব্রাজিলিয়ানের সংযোজন, 'আমরা ভারতের সব ম্যাচ খুব ভালো ভাবে বিশ্লেষণ করছি। এf বছর ভারত প্রায় ছ'টি ম্যাচ খেলেছে এবং একটিতে জয় পেয়েছে। প্রতি ম্যাচেই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত থাকে। ব্রাজিল ভারতের খেলার স্টাইল বিশ্লেষণ করছে। আমি ওদের গোলরক্ষকে (গুরপ্রীত) ফলো করেছি। ওর ৯০তম ম্যাচ হবে এবং সত্যিই বিশাল ব্যাপার।'
কী বলছেন আনচেলোত্তি
মার্কুইনহোস চলে যাওয়ার পর আনচেলত্তি আসেন মিডিয়ার সামনে। মিডিয়ার প্রতিনিধিদের ‘নমস্তে’ বলেই শুরু করেন। কলকাতায় আসতে পারা এবং ভারতের বিপক্ষে খেলার সুযোগ পাওয়াটা তাদের জন্য কতটা সম্মানের বিষয়, সে কথাও বিশ্ববন্দিত কোচ বলতে ভোলেননি। আনচেলোত্তি বলেন, 'এখানে আসা এবং ভারতের বিরুদ্ধে খেলাটা দারুণ এক সুযোগ। আমরা দর্শকদের ভালো খেলা উপহার দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এখানকার ফুটবল সংস্কৃতি সত্যিই চমৎকার। যদিও ক্রিকেটই এখানকার প্রধান জনপ্রিয় খেলা, তবুও ফুটবলের প্রতি এই দেশের মানুষের যে উন্মাদনা ও আগ্রহ রয়েছে, তাতে ফুটবলের দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে—এতে কোনও সন্দেহ নেই।' ব্রাজিলের কোচকে বেশ কিছু কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখিও হতে হয়েছিল। বিশেষ করে চলতি বছর বিশ্বকাপ থেকে দ্রুত বিদায় নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে। আনচেলোত্তি অকপটে স্বীকার করে বলেন, 'দলে কিছু ভুলত্রুটি ছিল যা আমরা সমাধান করতে পারিনি। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে এবং পরবর্তী বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে আমাদের সেই ভুলগুলি শুধরে নিতে হবে; আমরা সেদিকেই মনোযোগ দিচ্ছি।' তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, চোটের কারণে রাফিনহা ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে না পারায় পেড্রো এবং এনড্রিকের মতো ফুটবলারদের জন্য নিজেদের প্রমাণ করার ভালো সুযোগ হতে পারে। পানামার বিরুদ্ধে ভারতের হয়ে গোল করা রায়ান উইলিয়ামসেরও প্রশংসা করেছেন আনচেলোত্তি। 'রায়ান উইলিয়ামস একজন ভালো স্ট্রাইকার এবং আমার মনে হয় ও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে। পানামার বিরুদ্ধে ভারত কেমন খেলেছে, তা কিন্তু আমরা দেখেছি।' সবশেষে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সকল গণমাধ্যমকর্মীকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি তিনি তাদের সল্টলেক স্টেডিয়ামে আসার আমন্ত্রণ জানান। কারণ তারা দর্শকদের জন্য দুর্দান্ত এক পারফরম্যান্স উপহার দেওয়ার আশা করছেন।
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