'ভারতে কোনও ফুটবল সংস্কৃতিই নেই'! ১৩৮ নম্বর দেশের বিরুদ্ধে নামার আগেই বোমা ফাটালেন ব্রাজিল কোচ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে পা রাখার আগেই বোমা ফাটালেন ব্রাজিলের হেড কোচ কার্লো আনচেলোত্তি! রিয়াল মাদ্রিদের সফলতম ম্য়ানেজার ভারতীয় ফুটবলের পরিস্থিতি নিয়ে কোনও রাখঢাক না রেখেই বিস্ফোরক মন্তব্য় করেছেন ৬৭ বছরের ইতালিয়ান! ডন কার্লো জানিয়েছেন যে, ভারতীয় ফুটবলে এমন কোনও তৃণমূল পর্যায়ের কর্মসূচি গড়ে ওঠেনি যার মাধ্যমে তরুণ খেলোয়াড়দের এক শক্তিশালী বেস বা 'পুল' তৈরি সম্ভব। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে ভারত-পানামা মুখোমুখি হবে। এরপর আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতায় ভারত-ব্রাজিলের বহু প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক প্রীতি ম্যাচ। ভারতে পা রাখার আগেই আনচেলোত্তি জানান যে, তিনি ফুটবলপাগল শহরে আসার জন্য় বেশ উচ্ছ্বসিত। ব্রিসবেন থেকে আনচেলোত্তি কথা বলছেন এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার সঙ্গে। তিনি বলেছেন যে, ফুটবলের অন্যান্য সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা ব্রাজিলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বমানের প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলার ক্ষেত্রে ভারতের খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই এবং একে অপরের খেলার ধরন দেখার জন্য এটি উভয় দলের কাছেই একটি ভালো সুযোগ হবে।
আনচেলোত্তি কী ভাবেন ভারতীয় ফুটবল নিয়ে
আনচেলোত্তি সাক্ষাত্কারে বলেন, 'দেখুন আমাদের অন্যান্য দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতেই হবে। আমরা বিভিন্ন ঘরানার দলের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচ খেলতে অভ্যস্ত। ভারতের বিরুদ্ধে খেলাটা বেশ আকর্ষণীয় হবে। এটা ঠিক যে বিশ্বমানের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলার ক্ষেত্রে ভারতের তেমন কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তবে তারা কীভাবে খেলে তা জানা আমাদের জন্য জরুরি। আমি কখনও ভারতে যাইনি। কলকাতায় আসার জন্য আমি খুবই উচ্ছ্বসিত। আমার মনে হয় ভারতীয় ফুটবলে এক সাংস্কৃতিক সমস্যা। ভারতে কোনও ফুটবল সংস্কৃতিই নেই, যদিও অন্যান্য খেলাধুলোয় ভারত বেশ ভালো। খেলোয়াড়দের এক নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে হলে ভারতকে এই বিষয়ে কাজ করতেই হবে।' ব্রাজিলের সিনিয়র টিম কখনই ভারতের বিরুদ্ধে ফুটবল খেলেনি। এই দেশে ব্রাজিলের কোটি কোটি সমর্থক রয়েছে। ফলে এই প্রথমবার তারা ব্রাজিলের বিরুদ্ধেই গলা ফাটাবে। এই প্রসঙ্গে কার্লো বলেন, 'বিশ্বের প্রতিটি কোণেই ব্রাজিলের সমর্থক রয়েছে এবং ভারতে খেলাটা আমাদের জন্য আনন্দের। শুধু ব্রাজিলীয় সমর্থকদের জন্যই নয়, বরং ভারতের স্থানীয় সমর্থকদের জন্যও।'
ভারতকে সমীহই করছে বিশ্বের ৫ নম্বর দল
ব্রাজিল কিন্তু পূর্ণশক্তির দল নিয়েই আসছে ভারতে। 'ব্লু টাইগার্স'-এর বিরুদ্ধে সেলেকাওদের স্কোয়াডে রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের সুপারস্টার ভিনিসিয়াস জুনিয়র এবং বার্সেলোনা স্টার উইঙ্গার রাফিনহা। কার্লো সাফ জানিয়েছেন যে, ব্রাজিলের কাছে কোনও ম্যাচই প্রীতি ম্য়াচ নয়। কার্লোর সংযোজন, 'এটা এক প্রস্তুতিমূলক খেলা, হতে পারে একটি প্রীতি ম্যাচ, কিন্তু আমাদের জন্য কোনও খেলাই প্রীতি ম্যাচ নয়।' ব্রাজিলের চেয়ে ১৩৩ ধাপ নীচে থাকা দলকেও যথেষ্ট সমীহ করছেন কার্লো...
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