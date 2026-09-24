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'ভারতে কোনও ফুটবল সংস্কৃতিই নেই'! ১৩৮ নম্বর দেশের বিরুদ্ধে নামার আগেই বোমা ফাটালেন ব্রাজিল কোচ

'ভারতে কোনও ফুটবল সংস্কৃতিই নেই'! সাফ বলে দিলেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। ১৩৮ নম্বর দেশের বিরুদ্ধে নামার আগেই বোমা ফাটালেন ব্রাজিল কোচ 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 24, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:25 PM IST
'ভারতে কোনও ফুটবল সংস্কৃতিই নেই'! ১৩৮ নম্বর দেশের বিরুদ্ধে নামার আগেই বোমা ফাটালেন ব্রাজিল কোচ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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