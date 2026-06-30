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জাপানের দেওয়াল ভাঙল ব্রাজিলের বুলডোজার, নেদারল্যান্ডস-জার্মানির চ্যাপ্টার ক্লোজড এবার

প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কেটে ফেলল ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে এবং মরক্কো। আর এবারের মতো বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিল জাপান, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস। জোড়া ম্যাচের ফয়সলা হল টাইব্রেকারে!

 

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 30, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:56 PM IST
জাপানের দেওয়াল ভাঙল ব্রাজিলের বুলডোজার, নেদারল্যান্ডস-জার্মানির চ্যাপ্টার ক্লোজড এবার
Image Credit: জয়ের পর ব্রাজিলের উচ্ছ্বাসSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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