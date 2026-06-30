/জাপানের দেওয়াল ভাঙল ব্রাজিলের বুলডোজার, নেদারল্যান্ডস-জার্মানির চ্যাপ্টার ক্লোজড এবার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৯ জুন রাত থেকে ৩০ জুন সকাল। বিশ্বকাপের নকআউট পর্ব দেখল তিন হাইভোল্টেজ দ্বৈরথ। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ব্রাজিল-জাপান, জার্মানি-প্যারাগুয়ে ও নেদারল্যান্ডস-মরক্কো নেমেছিল মাঠে। একমাত্র ব্রাজিল-জাপান ম্যাচের নিস্পত্তিই হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। তবে বাকি দুই ম্যাচের ফয়সলা হল টাইব্রেকারে। যাঁরা কোনও ভাবে খেলা মিস করে গিয়েছেন, তাঁদের জন্য রইল ছোট করে ম্যাচের রিপোর্ট, বিশেষ মুহূর্ত ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী।
ব্রাজিল-জাপান
পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা কিন্তু এশিয়ার সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে মোটেই কলকে পায়নি। হাজিমে মোরিয়াসুর 'সামুরাই ব্লু'য়ের ডিফেন্স ভাঙতে রীতিমতো হিমশিম খেয়েছিলেন ভিনি-কুনহারা। উল্টে হিউস্টনের এনআরজি স্টেডিয়ামে ব্রাজিল সমর্থকদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল জাপান। ২৯ মিনিটে কাইশু সানোর গোল চমকে দিয়েছিল। তবে দলটার নাম যে ব্রাজিল। আর সেই দলের কোচের নাম কার্লো অ্যানচেলোত্তি। বিরতির পর মাঠে ফিরেই ব্রাজিল খেলার গিয়ার পুরোপুরি বদলে ফেলে। ডিফেন্ডার গ্যাব্রিয়েল নিখুঁত বাঁকানো ক্রস বাড়ান। সেখান থেকে ব্রাজিলের স্টার ক্যাসেমিরো, জাপানি ডিফেন্ডারের উপর দিয়ে লাফিয়ে জোরাল হেড করেন। জাপানের গোলকিপার জিয়ন সুজুকিকে দর্শক বানিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। ৯০ মিনিট পর্যন্ত দুই দলকে আলাদা করা যায়নি। যখন সকলেই অতিরিক্ত সময়ের খেলা গড়াবে বলে ভাবছিলেন, ঠিক তখনই সারপ্রাইজ প্যাকেজ হয়ে আসেন মার্টিনেলি। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে দুই ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে কোনাকুনি শটে দুরন্ত গোল করে স্কোরলাইন ২-১ করে দেন। মার্টিনেলির গোলই ব্রাজিলের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখে। আর ওদিকে জাপান এই নিয়ে পাঁচবার বিশ্বকাপের নকআউট থেকেই ছিটকে গেল। বিগত চারবার শেষ ষোলোয় আর এবার শেষ বত্রিশে।
জার্মানি-প্যারাগুয়ে
নকআউটে জার্মানিকেই ছিটকে দিল প্যারাগুয়ে! চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের এবার পুরো টুর্নামেন্টে মোটেই আহামরি খেলেনি। শেষ দুই বিশ্বকাপেই গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিয়েছিল জার্মানি এবার তাও নকআউটে উঠেছিল। কিন্তু রাউন্ড অফ থার্টিটু থেকেই বিদায় নিতে হল নাগেলসম্যানের টিমকে। বস্টন স্টেডিয়ামে ৪২ মিনিটে জুলিয়ো এনসিসোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল প্যারাগুয়ে। তবে ৫৪ মিনিটে কাই হাভার্টজ সেই গোল শোধ করে দেন। এরপর বাকি সময়ে দুই দলকে আলাদা করা যায়নি। এমনকী অতিরিক্ত সময়েও খেলার ফল ছিল অমীমাংসিত। এরপর ম্যাচের ফয়সলা হয় টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুটআউটে প্রথম পাঁচটির দু'টিই আটকে দেন প্যারাগুয়ের গোলরক্ষক ওর্লান্দো হিল। তিনিই হয়ে যান দেশের নায়ক। বিশ্বকাপের ইতিহাসে জার্মানি এই প্রথমবারের মতো টাইব্রেকারে হারল। প্যারাগুয়ে ৪-৩ জিতে নেয়।
নেদারল্যান্ডস-মরক্কো
তিনবার বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে দিল মরক্কো! 'অ্যাটলাস লায়ন্স'-এর শিকার হয়ে গেল অরেঞ্জ আর্মি। রাউন্ড অফ থার্টিটু-তে অন্যতম আকর্ষণীয় ম্যাচ হবে নেদারল্যান্ডস-মরক্কোর। এটা আগে থেকেই বলা হচ্ছিল। ফিফা ক্রমতালিকায় ছয়ে ও সাতে থাকা দুই দলই গতিময় ফুটবল খেলে। তবে প্রথমার্ধে না ভার্জিল ভ্যান ডাইক না আশরাফ হাকিমি, কোনও দলই গোলের মুখ খুলতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের ৭২ মিনিটে কোডি গাকপো গোল করে কমলা বাহিনীকে সেলিব্রশনে ভাসিয়ে দেন। তবে সেই রেশ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে ইসা ডিওপ গোল করে সমতা ফেরান। এরপর সেই জার্মানি-প্যারাগুয়ের গল্প। অতিরিক্ত সময়েও খেলা অমীমাংসিত থাকায় টাইব্রেকারে লেখা হয় ম্যাচের ভাগ্য। তবে টাইব্রেকার তোলা ছিল রুদ্ধশ্বাস নাটক। ১০ শটের মাত্র ৫টিই জালে ঢুকেছিল। মরক্কো জেতে ৩-২ গোলে। জয়সূচক গোলটি করেছেন ইসমাইল সাইবেরি।
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