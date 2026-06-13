/Brazil vs Morocco Live Streaming FIFA World Cup 2026: নেইমারহীন ব্রাজিল বনাম মরক্কোর মেগা ফাইট! কখন, কোথায় দেখবেন লাইভ ম্যাচ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের গ্রুপ 'সি'-র হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল এবং ২০২২ বিশ্বকাপের রূপকথা তৈরি করা সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো। নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বসতে চলেছে এই চাঁদের হাট। তবে মাঠের লড়াইয়ে নামার আগেই বড় ধাক্কা খেয়েছে সেলেসাওরা। কাফ ইনজুরির (Calf Injury) কারণে গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলোতে সম্ভবত মাঠের বাইরেই থাকতে হচ্ছে দলের পোস্টার বয় নেইমার জুনিয়রকে।
১৯৯৪-এর স্মৃতি বনাম মরক্কোর আত্মবিশ্বাস
ব্রাজিল ফুটবল দল তাদের ইতিহাসের দীর্ঘতম বিশ্বকাপ খরা কাটাচ্ছে। ১৯৫০ সালের পর এত লম্বা সময় তারা ট্রফিহীন থাকেনি। তবে ভেন্যু হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু ব্রাজিলের জন্য পয়া। ১৯৯৪ সালে এই আমেরিকার মাটিতেই দীর্ঘ ২৪ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ট্রফি জিতেছিল সাম্বা বাহিনী।
অন্যদিকে, মরক্কোকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগই নেই। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠে ইতিহাস গড়ার পর, চলতি ২০২৬ বছরের শুরুতেই তারা জিতেছে আফ্রিকা কাপ অব নেশনস (AFCON 2026) খেতাব। তদুপরি, ২০২৩ সালের মার্চে দুই দলের শেষ প্রীতি ম্যাচে মরক্কো ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল ব্রাজিলকে।
কী বলছেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি?
ম্যাচের আগে ব্রাজিলের হেড কোচ কার্লো আনচেলত্তি বেশ আত্মবিশ্বাসী। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন:
"আমি স্বভাবগতভাবেই আশাবাদী এবং দলের ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আধুনিক ফুটবলে কোনো দলই দুর্বল নয়। মরক্কো আফ্রিকার অন্যতম সেরা দল। আমাদের মাঠের সব বিভাগে সেরা পারফরম্যান্স দিতে হবে।"
ম্যাচ সূচি এবং ভারতের লাইভ স্ট্রিমিং গাইড
ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এই ম্যাচটি দেখার যাবতীয় খুঁটিনাটি নিচে দেওয়া হলো:
ম্যাচের তারিখ: ১৩ই জুন, শনিবার (ভারতীয় সময় অনুযায়ী রবিবার, ১৪ই জুন)।
কিক-অফ সময়: ভারতীয় সময় (IST) ভোর ৩টে ৩০ মিনিটে ম্যাচটি শুরু হবে।
খেলার মাঠ: মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউ ইয়র্ক (নিউ জার্সি)।
টিভি চ্যানেল (ভারত): ভারতে এই ম্যাচটি সরাসরি দেখা যাবে জি (Zee) নেটওয়ার্কের নতুন স্পোর্টস চ্যানেল Unite8 Sports-এ। (Unite8 Sports 1, 1 HD, 2 এবং 2 HD চ্যানেলে ইংরেজি ও হিন্দি কমেন্ট্রিতে খেলা দেখা যাবে)।
ডিজিটাল লাইভ স্ট্রিমিং: স্মার্টফোন বা ল্যাপটপে লাইভ ম্যাচ দেখতে চোখ রাখতে হবে Zee5 অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটে।
দুই দলের সম্ভাব্য স্কোয়াড (Squads)
ব্রাজিল: অ্যালিসন বেকার, এদেরসন, মার্কিনহোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালেস, দানিলো, ক্যাসিমিরো, ব্রুনো গিমারায়েস, লুকাস পাকেতা, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনহা, এন্ড্রিক, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি।
মরক্কো: ইয়াসিন বোনো, আশরাফ হাকিমি, নুসেইর মাজরাউই, সোফিয়ান আমরাবাত, আজদিন ওনাহি, ব্রাহিম দিয়াজ, হাকিম জিয়েশ, সোফিয়ান রাহীমি, আইয়ুব এল কাবি।
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