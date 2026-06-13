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Brazil vs Morocco Live Streaming FIFA World Cup 2026: নেইমারহীন ব্রাজিল বনাম মরক্কোর মেগা ফাইট! কখন, কোথায় দেখবেন লাইভ ম্যাচ?

FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপের মঞ্চে মহাযুদ্ধ! নেইমারকে ছাড়াই মরক্কোর কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ব্রাজিল। কার্লো আনচেলত্তির ট্যাকটিক্স কি পারবে আফ্রিকান লায়নদের রুখতে? ভারতীয় সময় কখন, কোন চ্যানেলে ও অ্যাপে দেখবেন এই মেগা ম্যাচ? জেনে নিন সমস্ত ডিটেইলস। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 13, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:48 PM IST
Brazil vs Morocco Live Streaming FIFA World Cup 2026: নেইমারহীন ব্রাজিল বনাম মরক্কোর মেগা ফাইট! কখন, কোথায় দেখবেন লাইভ ম্যাচ?

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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নেইমারহীন ব্রাজিল বনাম মরক্কোর মেগা ফাইট! কখন, কোথায় দেখবেন লাইভ ম্যাচ?
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