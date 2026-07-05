/রাতে ব্রাজিল-নরওয়ে, ভোরে মেক্সিকো-ইংল্যান্ড! নকআউটে মারমার-কাটকাট, ফাটাফাটি ফুটবল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নকআউটে মারমার-কাটকাট লড়াইয়ে মুখোমুখি ব্রাজিল-নরওয়ে ও মেক্সিকো-ইংল্যান্ড। যে জিতবে সে পৌঁছে যাবে শেষ আটে। ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তিকে ভাবাবে দলের চোট। রাফিনহা ও পাকুয়েতা তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। রইল ব্রাজিল-নরওয়ে ও মেক্সিকো-ইংল্যান্ডের খেলার প্রিভিউ ও ভবিষ্য়দ্বাণী
ব্রাজিল-নরওয়ে
নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মহাযুদ্ধ। শেষ আটের লড়াইয়ে মুখোমুখি মহাশক্তিধর ব্রাজিল ও বেশ শক্তিশালী নরওয়ে। আর্লিং হাল্যান্ড-মার্টিন ওডেগার্ডের নরওয়ের বিরুদ্ধে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও ম্যাথিউস কুনহারা রীতিমতো অগ্নিপরীক্ষায় বসবেন। এর সঙ্গেই রয়েছে নরওয়ের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের অভিশপ্ত ইতিহাস। দুই দেশের আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু সেই ১৯৮৮ সালে। শেষবার দেখা হয়েছিল ২০০৬ সালে। বিগত ১৮ বছরে সেলেকাওরা কখনই স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশকে হারাতেই পারেনি! চারবারের সাক্ষাতে নরওয়ে ২ বার জয়ী। ড্র ২ বার। ১৯৮৮ সালে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে নরওয়ে-ব্রাজিল ১-১ ড্র করেছিল। ১৯৯৭ সালে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে নরওয়ে ৪-২ হারিয়েছিল ব্রাজিলকে। ১৯৯৮ ফিফা বিশ্বকাপে নরওয়ে ২-১ হারিয়েছিল ব্রাজিলকে। ২০০৬ আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে নরওয়ে-ব্রাজিল ১-১ ড্র হয়। যদিও তথ্য বিশ্লেষণকারী জনপ্রিয় ওয়েবসাইট অপ্টা অ্যানালিস্ট বলছে খেলা ৯০ মিনিটের ভিতরেই শেষ হয়ে যাবে। ব্রাজিলের জয়ের সম্ভাবনা ৫৩.৬ শতাংশ। নরওয়ের জেতার সম্ভাবনা ২২.৪ শতাংশ। সব মিলিয়ে ব্রাজিলের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা ৬৫.৬ শতাংশ। ব্রাজিল-নরওয়ে ম্যাচের জয়ী দল শেষ আটে মুখোমুখি হবে মেক্সিকো-ইংল্যান্ড ম্যাচের জয়ী দলের বিরুদ্ধে। এবার দেখার নিউ জার্সিতে ভিনিদের সাম্বা ঝড় ওঠে নাকি হাল্যান্ডদের 'ভাইকিং রো'! অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার...
মেক্সিকো-ইংল্যান্ড
নকআউটে হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি মেক্সিকো-ইংল্যান্ড। মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামেই খেলবে সহ-আয়োজক দেশ। এডসন আলভারেজ ও হুলিয়ান কিনিয়নেসরা পাবেন ঘরের মাঠের বিরাট অ্যাডভান্টেজ! সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭,২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামে খেলা ইংরেজদের কাছে রীতিমতো বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এই উচ্চতায় মানিয়ে নেওয়া সহজ হবে না হ্যারি কেন ও জুড বেলিংহামদের। মেক্সিকান কোচ জাভিয়ের আগুইরে কিন্তু ম্যাচে নামার আগে সাফ বলে দিয়েছেন যে, ইংরেজ অধিনায়ক কেনই তাঁর হেডেক। কেনের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন মেক্সিকোর কোচ। তাঁর দারুণ গোলস্কোরিং রেকর্ডের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। মেক্সিকোর তুরুপের তাস হতে চলেছেন রাউল জিমেনেজকে। ঘরের মাঠে উচ্চতাজনিত ভৌগোলিক সুবিধার তত্ত্ব উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। সাফ বলেছেন, মাঠে লড়াই এগারো জনের বিরুদ্ধে এগারো জনের হয়। অপ্টা অ্যানালিস্টের সুপার কম্পিউটারও কিন্তু দুই দলকে সেভাবে আলাদা করছে না। প্রযুক্তির ভবিষ্য়দ্বাণীতে ইংল্যান্ডের জয়ের সম্ভাবনা ৪০.৬% আর মেক্সিকোর ৩১.৫%। ৯.১ শতাংশের ফারাক মাত্র। এবার দেখার কে বাজিমাত করে?
ব্রাজিল-নরওয়ের খেলার ভারতীয় সময়ে ৫ জুলাই রাত ১.৩০ মিনিটে
মেক্সিকো-ইংল্যান্ড খেলার সময়ে ভারতীয় সময়ে ৬ জুলাই ভোর ৫.৩০ মিনিটে
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