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রাতে ব্রাজিল-নরওয়ে, ভোরে মেক্সিকো-ইংল্যান্ড! নকআউটে মারমার-কাটকাট, ফাটাফাটি ফুটবল

 নকআউটে মারমার-কাটকাট লড়াইয়ে মুখোমুখি ব্রাজিল-নরওয়ে ও মেক্সিকো-ইংল্যান্ড। যে জিতবে সে পৌঁছে যাবে শেষ আটে। ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তিকে ভাবাবে দলের চোট। রাফিনহা ও পাকুয়েতা তাঁর কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। রইল ব্রাজিল-নরওয়ে ও মেক্সিকো-ইংল্যান্ডের খেলার প্রিভিউ ও ভবিষ্য়দ্বাণী

Published: Jul 05, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:47 PM IST
রাতে ব্রাজিল-নরওয়ে, ভোরে মেক্সিকো-ইংল্যান্ড! নকআউটে মারমার-কাটকাট, ফাটাফাটি ফুটবল
Image Credit: ধুন্ধুমার অ্যাকশনSource: Bureau

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