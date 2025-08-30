English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Mohun Bagan: ৩ বছরে ৭ ট্রফি, ৯৭ ম্যাচে ৬৪ গোল! এবার মোহনবাগানে নেইমারের সতীর্থ, OMG!

Brazilian footbal star: সাও পাওলো থেকে উঠে এসে জাতীয় দলের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে অল্প দিনেই নজর কাড়েন তিনি। ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে যোগ দিলেন তিনি। এমবিএসজি মিডিয়া টিমের তরফে বলা হয়েছে, তাঁর বেড়ে ওঠা ব্রাজিলে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 30, 2025, 12:40 PM IST
Mohun Bagan: ৩ বছরে ৭ ট্রফি, ৯৭ ম্যাচে ৬৪ গোল! এবার মোহনবাগানে নেইমারের সতীর্থ, OMG!
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেইমারের ছায়ায় নয়, নিজের আলোকেই উজ্জ্বল রবসন রবিনহো (Robson Robinho)। মোহনবাগান (Mohun Bagan) দলে সই করলেন তারকা ফুটবলার ব্রাজিলিয়ান রবসন রবিনহো। সোমবার দিন কলকাতায় পৌঁছাবেন তিনি। সাও পাওলো লীগে নেইমারের বিরুদ্ধে খেলেছেন। বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে দীর্ঘদিন খেলেছেন। ব্রাজিলের ফুটবলে এক সময় নেইমারের মতোই আলো ছড়িয়েছিলেন রবিনহো। ক্লাব ফুটবলেও ছিলেন সমান সফল। খেলেছেন ৯৭ ম্যাচে, করেছেন ৬৪ গোল, সতীর্থদের সহায়তায় এনে দিয়েছেন আরও ৪৯ গোল।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন, Bengal's First Sports Conclave: খেলার মাঠেই ফুটবে ফুল! বাংলাকে স্বপ্ন দেখতে বলছেন বাঙালিরাই...

সফলতম ফরোয়ার্ড রবসন আজেভেদো দ্য সিলভা এবার খেলবেন সবুজ মেরুন জার্সিতে। রবসন রবিনহো নামে যাঁর দক্ষিণ এশিয়ায় পরিচিতি। গোলমেশিন হিসাবে পরিচিত সেই রবসনের সঙ্গে চুক্তি হল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। রবসন দুই উইংয়ে খেলতে যেমন দক্ষ, তেমনই নম্বর–টেন পজিশনে খেলেও সাফল্য পেয়েছেন।সোমবার সকালে শহরে এসে পড়ছেন তিরিশ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান এই তারকা। 

মরক্কোতে সুপার কাপ জয়ের পর রবসন বলেন, “এই অভিজ্ঞতা অসাধারণ। মরক্কোর মাটিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এখান থেকে আরও সাফল্য আসবে বলে বিশ্বাস করি।” তিনি আরও যোগ করেন, “এখন লক্ষ্য আরও ট্রফি জয় করা। সতীর্থদের সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই সফল হব। দু’সপ্তাহের মধ্যেই ফিট হয়ে মাঠে ফিরব এবং সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।”

গোলের প্রতি ভালোবাসার প্রসঙ্গে রবসন বলেন, “আমি গোল করতে যেমন উপভোগ করি, তেমনি সতীর্থদের গোল করাতেও আনন্দ পাই। তবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে দলের জয়ই আসল।” নেইমারের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ডের জবাব, “নেইমারকে আমার সতীর্থ হিসেবে পাওয়া সম্মানের। তবে আমাদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা নেই। আমি সবসময় জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। ব্রাজিলের জার্সি গায়ে চাপানোই সবচেয়ে বড় গর্ব।”

আরও পড়ুন, Indian Football Team Could Be Banned: বেজে গেল মহাবিপদঘণ্টা, FIFA নির্বাসনের মুখে ভারত! মোহনবাগান AFC খেলতে পারবে তো?

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
mohun baganRobson RobinhoBrazilian footbal starMohun Bagan Super Giant
পরবর্তী
খবর

Bengal's First Sports Conclave: খেলার মাঠেই ফুটবে ফুল! বাংলাকে স্বপ্ন দেখতে বলছেন বাঙালিরাই...
.

পরবর্তী খবর

Sovon-Baishakhi Exclusive: 'আমরা যতদিন বেঁচে থাকব, শোভন-বৈশাখী নামটা একসঙ্গে উচ্চারিত হ...