Mohun Bagan: ৩ বছরে ৭ ট্রফি, ৯৭ ম্যাচে ৬৪ গোল! এবার মোহনবাগানে নেইমারের সতীর্থ, OMG!
Brazilian footbal star: সাও পাওলো থেকে উঠে এসে জাতীয় দলের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে অল্প দিনেই নজর কাড়েন তিনি। ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে যোগ দিলেন তিনি। এমবিএসজি মিডিয়া টিমের তরফে বলা হয়েছে, তাঁর বেড়ে ওঠা ব্রাজিলে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেইমারের ছায়ায় নয়, নিজের আলোকেই উজ্জ্বল রবসন রবিনহো (Robson Robinho)। মোহনবাগান (Mohun Bagan) দলে সই করলেন তারকা ফুটবলার ব্রাজিলিয়ান রবসন রবিনহো। সোমবার দিন কলকাতায় পৌঁছাবেন তিনি। সাও পাওলো লীগে নেইমারের বিরুদ্ধে খেলেছেন। বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসে দীর্ঘদিন খেলেছেন। ব্রাজিলের ফুটবলে এক সময় নেইমারের মতোই আলো ছড়িয়েছিলেন রবিনহো। ক্লাব ফুটবলেও ছিলেন সমান সফল। খেলেছেন ৯৭ ম্যাচে, করেছেন ৬৪ গোল, সতীর্থদের সহায়তায় এনে দিয়েছেন আরও ৪৯ গোল।
সফলতম ফরোয়ার্ড রবসন আজেভেদো দ্য সিলভা এবার খেলবেন সবুজ মেরুন জার্সিতে। রবসন রবিনহো নামে যাঁর দক্ষিণ এশিয়ায় পরিচিতি। গোলমেশিন হিসাবে পরিচিত সেই রবসনের সঙ্গে চুক্তি হল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। রবসন দুই উইংয়ে খেলতে যেমন দক্ষ, তেমনই নম্বর–টেন পজিশনে খেলেও সাফল্য পেয়েছেন।সোমবার সকালে শহরে এসে পড়ছেন তিরিশ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান এই তারকা।
মরক্কোতে সুপার কাপ জয়ের পর রবসন বলেন, “এই অভিজ্ঞতা অসাধারণ। মরক্কোর মাটিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এখান থেকে আরও সাফল্য আসবে বলে বিশ্বাস করি।” তিনি আরও যোগ করেন, “এখন লক্ষ্য আরও ট্রফি জয় করা। সতীর্থদের সঙ্গে আমরা নিশ্চয়ই সফল হব। দু’সপ্তাহের মধ্যেই ফিট হয়ে মাঠে ফিরব এবং সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।”
গোলের প্রতি ভালোবাসার প্রসঙ্গে রবসন বলেন, “আমি গোল করতে যেমন উপভোগ করি, তেমনি সতীর্থদের গোল করাতেও আনন্দ পাই। তবে সবকিছুর ঊর্ধ্বে দলের জয়ই আসল।” নেইমারের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে ব্রাজিলের এই ফরোয়ার্ডের জবাব, “নেইমারকে আমার সতীর্থ হিসেবে পাওয়া সম্মানের। তবে আমাদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা নেই। আমি সবসময় জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নেমে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। ব্রাজিলের জার্সি গায়ে চাপানোই সবচেয়ে বড় গর্ব।”
