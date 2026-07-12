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পরের পর হার! আর কিছুতেই রেয়াত করল না বোর্ড... এবার ছেঁটে ফেলা হল হেডকোচকে

শেষ হয়ে গেল একটা ক্রিকেটীয় অধ্য়ায়। আর তিনি কোচ নন। দিয়েছেন অনেক সাফল্য়। কিন্তু রয়েছে হারের কাঁটাও। অবশেষে মহারথীকে আলবিদা বলল বোর্ড। 

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 12, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:31 PM IST
পরের পর হার! আর কিছুতেই রেয়াত করল না বোর্ড... এবার ছেঁটে ফেলা হল হেডকোচকে
Image Credit: সেই ঐতিহাসিক জুটিSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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