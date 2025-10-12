IND vs WI 2nd Test Day 3 Highlights: 'আমাদের বোলারদের এত বাজে ভাবে মেরো না'! লারার কাতর অনুরোধে কী জবাব তরুণ তুর্কির?

IND vs WI 2nd Test Day 3 Highlights: 'আমাদের বোলারদের এত বাজে ভাবে মেরো না'! লারার কাতর অনুরোধে কী জবাব তরুণ তুর্কির?
Brian Lara makes hilarious request Yashasvi Jaiswal: 'আমাদের বোলারদের এত বাজে ভাবে মেরো না'! খোদ ব্রায়ান লারার কাতর অনুরোধ যশস্বী জয়সওয়ালকে। শুনুন জবাবে কী বললেন তরুণ তুর্কি?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট (IND vs WI 2nd Test Day 3) চলছে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। আর এই মুহূর্তে দিল্লি টেস্টে রয়েছেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা (Brian Lara)। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে লারার সঙ্গে বাউন্ডারি লাইনের ধারে দেখা হয়ে যায় যশস্বী জয়সওয়ালের (Yashasvi Jaiswal)। তরুণ ভারতীয় ওপেনার দিল্লিতে ১৭৫ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলে কেরিয়ারের সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। যশস্বীর মার্জিত এবং আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ভারতের ইনিংসের সেট তৈরি করে দিয়েছিল। শুরুতেই ম্যাচে চালকের ভূমিকায় চলে আসে ভারত।
লারা-যশস্বী
ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্রেট যশস্বীকে দুরন্ত ইনিংসের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এবং মজা করে বলেছন, 'আমাদের বোলারদের এত বাজে ভাবে মেরো না।' এরপরেই আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে দুই প্রজন্মের দুই ব্যাটিং প্রতিভা হাসি-ঠাট্টায় মাতেন। যশস্বী লারার প্রশংসায় লজ্জা পেয়ে গিয়েই বলেন, 'না, আমি শুধু চেষ্টা করি।' দুই ক্রিকেটারের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান ফুটে উঠেছে। যশস্বী ৩৭৩ মিনিট ক্রিজে থেকে ২৫৮ বলে ১৭৫ রানের ইনিংস সাজিয়ে ছিলেন ২২ চারে। যদিও দ্বিতীয় দিনে শুভমন গিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান-আউট হয়ে ডাবল সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন। গিল অপরাজিত ১২৯ রান করেন, যার ফলে ভারত ৫১৮/৫-এ ইনিংস ডিক্লেয়ার করে।
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বোলিংয়ের ক্ষেত্রে, কুলদীপ যাদবের পাঁচ উইকেট এবং রবীন্দ্র জাদেজার তিন উইকেটে ভারতকে আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৪৮ রানে অলআউট করে ফলো-অন করায় ভারত। যশস্বীর পারফরম্যান্স এবং মনোভাব অভিজ্ঞ এবং ভক্ত, উভয়ের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এমনকী লারার একটি হালকা আবেদনও ভারতের উদীয়মান তারকার প্রতি ক্যারিবীয় কিংবদন্তির শ্রদ্ধা লুকাতে পারেনি। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭৩ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে। মহম্মদ সিরাজ ও ওয়াশিংটন সুন্দর একটি করে উইকেট নিয়েছে। উইন্ডিজ ৯৭ রানে পিছিয়ে। ভারতের আর প্রয়োজন ৮ উইকেট। এখনও খেলার পুরো দুই দিন বাকি।
