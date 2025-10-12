English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs WI 2nd Test Day 3 Highlights: 'আমাদের বোলারদের এত বাজে ভাবে মেরো না'! লারার কাতর অনুরোধে কী জবাব তরুণ তুর্কির?

Brian Lara makes hilarious request Yashasvi Jaiswal: 'আমাদের বোলারদের এত বাজে ভাবে মেরো না'! খোদ ব্রায়ান লারার কাতর অনুরোধ যশস্বী জয়সওয়ালকে। শুনুন জবাবে কী বললেন তরুণ তুর্কি?

শুভপম সাহা | Updated By: Oct 12, 2025, 05:30 PM IST
IND vs WI 2nd Test Day 3 Highlights: 'আমাদের বোলারদের এত বাজে ভাবে মেরো না'! লারার কাতর অনুরোধে কী জবাব তরুণ তুর্কির?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট (IND vs WI 2nd Test Day 3) চলছে নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। আর এই মুহূর্তে দিল্লি টেস্টে রয়েছেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা (Brian Lara)। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে লারার সঙ্গে বাউন্ডারি লাইনের ধারে দেখা হয়ে যায় যশস্বী জয়সওয়ালের (Yashasvi Jaiswal)। তরুণ ভারতীয় ওপেনার দিল্লিতে ১৭৫ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলে কেরিয়ারের সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন। যশস্বীর মার্জিত এবং আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ভারতের ইনিংসের সেট তৈরি করে দিয়েছিল। শুরুতেই ম্যাচে চালকের ভূমিকায় চলে আসে ভারত। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: মাহিকার সঙ্গে সেই রাতে মলদ্বীপে চরম মাখামাখি হার্দিকের! 'ড্যাডি'র বার্থডে-তে বাথটাবেই মডেল...

লারা-যশস্বী

ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্রেট যশস্বীকে দুরন্ত ইনিংসের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এবং মজা করে বলেছন, 'আমাদের বোলারদের এত  বাজে ভাবে মেরো না।' এরপরেই আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে দুই প্রজন্মের দুই ব্যাটিং প্রতিভা হাসি-ঠাট্টায় মাতেন। যশস্বী লারার প্রশংসায় লজ্জা পেয়ে গিয়েই বলেন, 'না, আমি শুধু চেষ্টা করি।' দুই ক্রিকেটারের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান ফুটে উঠেছে। যশস্বী ৩৭৩ মিনিট ক্রিজে থেকে ২৫৮ বলে ১৭৫ রানের ইনিংস সাজিয়ে ছিলেন ২২ চারে। যদিও দ্বিতীয় দিনে শুভমন গিলের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান-আউট হয়ে ডাবল সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন। গিল অপরাজিত ১২৯ রান করেন, যার ফলে ভারত ৫১৮/৫-এ ইনিংস ডিক্লেয়ার করে।

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বোলিংয়ের ক্ষেত্রে, কুলদীপ যাদবের পাঁচ উইকেট এবং রবীন্দ্র জাদেজার তিন উইকেটে ভারতকে আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২৪৮ রানে অলআউট করে ফলো-অন করায় ভারত। যশস্বীর পারফরম্যান্স এবং মনোভাব অভিজ্ঞ এবং ভক্ত, উভয়ের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এমনকী লারার একটি হালকা আবেদনও ভারতের উদীয়মান তারকার প্রতি ক্যারিবীয় কিংবদন্তির শ্রদ্ধা লুকাতে পারেনি। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৭৩ রানে ২ উইকেট হারিয়েছে। মহম্মদ সিরাজ ও ওয়াশিংটন সুন্দর একটি করে উইকেট নিয়েছে। উইন্ডিজ ৯৭ রানে পিছিয়ে। ভারতের আর প্রয়োজন ৮ উইকেট। এখনও খেলার পুরো দুই দিন বাকি। 

আরও পড়ুন: 'খুবই কম'...! বিশ্বকাপের ভাবনায় কি আদৌ আছেন বিরাট-রোহিত? অকপট উত্তর শুভমনের

 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

 

 

 

 

 

About the Author

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

...Read More

Tags:
Brian LaraYashasvi JaiswalIND vs WI 2nd Test Day 3
পরবর্তী
খবর

Shubman Gill On Virat Kohli And Rohit Sharma's ODI Future: 'খুবই কম'...! বিশ্বকাপের ভাবনায় কি আদৌ আছেন বিরাট-রোহিত? অকপট উত্তর শুভমনের
.

পরবর্তী খবর

WB jawans martyred in Kashmir: কাশ্মীরে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে তুষারঝড়! বাংলার দুই জওয়ান পলাশ...