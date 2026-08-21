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৬ মাসে ঊর্দু শিখেই পাক অ্যান্থেমে বাজিমাত! 'জন গণ মন'ও গেয়েছেন ব্রিটিশ গায়িকা...বাংলার চ্যালেঞ্জেই ভুগেছেন স্নায়ুচাপে

British Singer Laura Wright: ৬ মাসে ঊর্দু শিখেই পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত গেয়ে হৃদয় জিতেছেন। 'জন গণ মন'ও গেয়েছেন বাংলায়। দুই ভাষা শিক্ষার মধ্য়ে জানালেন যে, কোন ভাষা শিখতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি স্নায়ুচাপে ভুগেছেন...

Written BySubhapam Saha
Published: Aug 21, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:17 PM IST
৬ মাসে ঊর্দু শিখেই পাক অ্যান্থেমে বাজিমাত! 'জন গণ মন'ও গেয়েছেন ব্রিটিশ গায়িকা...বাংলার চ্যালেঞ্জেই ভুগেছেন স্নায়ুচাপে
Image Credit: ব্রিটিশ গায়িকার &#039;বঙ্গদর্শন&#039;

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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