CAB-র বড় দায়িত্বে এবার দিন্দা-উৎপল, রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার পাখির চোখ 'ভিশন ২০২৮'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলার দুই প্রাক্তন আন্তর্জাতিক তারকা উৎপল চট্টোপাধ্যায় ও অশোক দিন্দার কাঁধে এবার বড় দায়িত্ব তুলে দিল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। রাজ্য ক্রিকেটের প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থার পাখির চোখ ২০২৮। সিএবি তাদের ‘ভিশন ২০২৮’ প্রজেক্টের নেতৃত্ব ভার তুলে দিয়েছে দিন্দা-উৎপলকে। আগামী মাস থেকেই শুরু হবে এই প্রজেক্ট। গুরুদায়িত্বই সামলাতে হবে এই দুই প্রাক্তন বঙ্গযোদ্ধাদের।
এক বিবৃতিতে দিয়ে সিএবি জানিয়েছে, 'ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল জুলাই মাসে শুরু হতে চলা ‘ভিশন ২০২৮' কর্মসূচির জন্য বাংলার দুই কিংবদন্তি—উৎপল চট্টোপাধ্যায় এবং অশোক দিন্দাকে নিয়োগ করা হয়েছে। অশোক দিন্দাকে ‘ভিশন ২০২৮’-এর প্রধান এবং ফাস্ট বোলিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে উৎপল চট্টোপাধ্যায়কে ‘ভিশন ২০২৮’-এর স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'
বাংলায় ক্রিকেট প্রতিভা খুঁজে বের করা, তাদের তুলে আনা এবং দক্ষতার মানোন্নয়ন করার লক্ষ্যেই এক সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা হিসেবে সাজানো হয়েছে ‘ভিশন ২০২৮’ প্রজেক্ট। খেলোয়াড়দের উন্নয়নের জন্য এক সুসংহত ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্রিকেট সংস্থা তাদের পুরো কোচিং টিমকেই এই উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত করেছে।
উৎপল চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৫ সালে ভারতের হয়ে তিনটি ওডিআই ম্যাচ খেলেছিলেন এবং পরে ২০০৮-০৯ মরসুমে বাংলা দলের হেড কোচ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অন্যদিকে দিন্দা ২০০৯ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ভারতের হয়ে ১৩টি ওডিআই এবং ৯টি টি-টোয়েন্টিআই ম্যাচ খেলেছেন। দিন্দা বর্তমানে মন্ত্রীমশাইও। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
বাংলার প্রতিভাদের তুলে এনে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে ভিশন ২০২৮ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। বাংলার অনূর্ধ্ব ১৬, অনূর্ধ্ব ১৯, অনূর্ধ্ব ২৩ ও সিনিয়র দলের কোচ ও সহকারী কোচদের এই ভিশন ২০২৮ প্রকল্পে যুক্ত করার পরিকল্পনা নিয়েছে সিএবি। পুরুষ ও মহিলাদের বাংলা টি-টোয়েন্টি লিগ শেষ হওয়ার পর আসন্ন ২০২৬-২৭ মরসুমের কর্মপরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে ইডেন গার্ডেন্সে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি নীতীশ রঞ্জন দত্ত এবং কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাসের বৈঠকের পরই এই নতুন উদ্যোগের বিষয়টি সামনে এসেছে।
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