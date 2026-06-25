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CAB-র বড় দায়িত্বে এবার দিন্দা-উৎপল, রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার পাখির চোখ 'ভিশন ২০২৮'

উৎপল চট্টোপাধ্যায় ও অশোক দিন্দাকেই এবার বিরাট দায়িত্ব তুলে দিল সিএবি। রাজ্য ক্রিকেটের প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থার চোখ ২০২৮ সালে। সেই লক্ষ্যেই বড় পদক্ষেপ সিএবি-র

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 25, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:44 PM IST
CAB-র বড় দায়িত্বে এবার দিন্দা-উৎপল, রাজ্য ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার পাখির চোখ 'ভিশন ২০২৮'
Image Credit: বড় দায়িত্বে দুই প্রাক্তনSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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