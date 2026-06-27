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ইতিহাস ছুঁল কেপ ভার্দে: চিলির ২৮ বছরের রেকর্ড ছুঁয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে 'ব্লু শার্কস', সামনে এবার আর্জেন্টিনা

ইতিহাস কীভাবে লিখতে হয়, তা দেখিয়ে দিল আফ্রিকার ছোট্ট দেশ কেপ ভার্দে! সৌদি আরবকে ০-০ গোলে রুখে দিয়ে বিশ্বকাপের ইতিহাসে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে নকআউট পর্বে চলে গেল তারা। স্পেন, উরুগুয়ে এবং সৌদি আরব—গ্রুপ পর্বের ৩টি ম্যাচই ড্র করে ১৯৯৮ সালের চিলির রেকর্ড স্পর্শ করল 'ব্লু শার্কস'রা। আর এবার? আগামী ৩ জুলাই শেষ ৩২-এর মহালড়াইয়ে তাদের সামনে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা! মেসির দলের বিরুদ্ধে এই পুচকে দেশের রূপকথা কি টিকবে?

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 27, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:19 PM IST
ইতিহাস ছুঁল কেপ ভার্দে: চিলির ২৮ বছরের রেকর্ড ছুঁয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে 'ব্লু শার্কস', সামনে এবার আর্জেন্টিনা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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