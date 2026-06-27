ইতিহাস ছুঁল কেপ ভার্দে: চিলির ২৮ বছরের রেকর্ড ছুঁয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে 'ব্লু শার্কস', সামনে এবার আর্জেন্টিনা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চলতি বিশ্বকাপে কেপ ভার্দের পথচলাটা যেন কোনো রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতো। আমেরিকার হিউস্টনে তৈরি হল বিশ্ব ফুটবলের এক নতুন ইতিহাস। সৌদি আরবের রক্ষণভাগকে ভেঙেচুরে , তাদের বিরুদ্ধে গোলশূন্য (০-০) ড্র করে ফিফা বিশ্বকাপের শেষ ৩২ তথা নকআউট পর্বে জায়গা করে নিল আফ্রিকার ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভার্দে। এই ড্রয়ের ফলেই শক্তিশালী স্পেনের পর 'গ্রুপ এইচ' থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে পরের রাউন্ডে চলে গেল ‘ব্লু শার্কস’রা। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপের ইতিহাসে ‘ক্ষুদ্রতম দেশ’ হিসেবে গ্রুপ পর্বের বৈতরণী পার করার এক অবিশ্বাস্য ও অনন্য কীর্তি গড়ল তাঁরা।
ড্রয়ের হ্যাটট্রিকে ১৯৯৮-এর রেকর্ড স্পর্শ
গ্রুপ পর্বের ৩টি ম্যাচের একটিতেও তারা হারেনি, আবার একটিতেও জেতেনি! ৩টি ম্যাচই ড্র করে নকআউট পর্বে পৌঁছানোর এই অদ্ভুত কিন্তু কার্যকর নজির এর আগে শেষবার দেখা গিয়েছিল ১৯৯৮ বিশ্বকাপে চিলির ক্ষেত্রে। ফিফার তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘ ২৮ বছর পর কেপ ভার্দে প্রথম দল যারা এই কীর্তি ছুঁল। প্রথম ম্যাচে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিরুদ্ধে অভাবনীয় ড্র দিয়ে সফর শুরু করেছিল তারা। এরপর উরুগুয়ের সাথে ২-২ গোলে ড্র এবং শেষ ম্যাচে সৌদি আরবকে রুখে দিয়ে ইতিহাস লিখে ফেলল কোচ বুবিস্তার ছাত্ররা।
আক্রমণের ঝড় তুলেও মিলল না গোল, নায়ক ডেরয় দুয়ার্তে
হিউস্টনের মাঠে প্রথমার্ধে দুই দলই কিছুটা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেললেও, দ্বিতীয়োর্ধে সৌদি আরবের ওপর আক্রমণের সুনামি বইয়ে দেয় কেপ ভার্দে। মিডফিল্ডার ডেরয় দুয়ার্তের অনবদ্য ফুটবল ও মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণের ওপর ভর করে বারবার সুযোগ তৈরি করে তারা। জামিরো মন্তেইরো বিপক্ষের ডিফেন্ডার সৌদ আব্দুলহামিদকে কাটিয়ে বক্সে ঢুকে নিচু শট মারলেও তা আটকে দেন সৌদি গোলরক্ষক মহম্মদ আল-ওয়াইস।
এরপর ওয়াগনার পিনার পাস থেকে মন্তেইরোর দ্বিতীয় শট এবং কেভিন পিনার বাঁ পায়ের বাঁকানো শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ম্যাচের শেষদিকে নুনো দা কোস্তা ও ল্যারোস দুয়ার্তের যুগলবন্দী এবং গ্যারি রদ্রিগেজের লো-ক্রস থেকে দা কোস্তার সাইড-ফুট শট অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে না গেলে অনায়াসেই ম্যাচটি জিততে পারত কেপ ভার্দে। ম্যাচ জুড়ে দুর্দান্ত খেলার সুবাদে ম্যাচ সেরার (Player of the Match) পুরস্কার পান কেপ ভার্দের ডেরয় দুয়ার্তে। অন্যদিকে, ৩ ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের একেবারে তলানিতে শেষ করল সৌদি আরব।
শেষ ৩২-এ সামনে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা!
এই রূপকথার চেয়েও বড় পরীক্ষা এখন অপেক্ষা করছে কেপ ভার্দের সামনে। আগামী ৩ জুলাই মিয়ামির ঐতিহাসিক মঞ্চে শেষ ৩২-এর লড়াইয়ে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তথা লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে এই দেশ। ফুটবল বিশ্বের মহাতারকাদের বিরুদ্ধে কেপ ভার্দের ‘ব্লু শার্কস’রা তাদের এই রূপকথা কতদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন ফুটবলপ্রেমীরা।
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