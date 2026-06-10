/FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপের আগে এ কোন অশুভ ইঙ্গিত! আচমকাই আকাশ থেকে প্রবল শব্দে মাঠে ভেঙে পড়ল... খেলার মাঝেই হাড়হিম ঘটনা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কাউন্টডাউন প্রায় শেষ। আর কয়েক ঘণ্টা পর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (FIFA World Cup 2026)। মাঝে আর ঠিক একদিন। ১১ জুন থেকে শুরু এই খেলার শ্রেষ্ঠ ইভেন্ট। বৃহস্পতিবার 'গ্রুপ এ'-র উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে ৪৮ দেশের মহাযুদ্ধ। তবে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই এক ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল হাঙ্গেরির নাগেরদেই স্টেডিয়াম! হাঙ্গেরি-কাজাখস্তান আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল। খেলা চলাকালীন আচমকাই পিচের উপর তারের সাহায্যে ঝোলানো একটি স্পাইডারক্যাম ভেঙে পড়ে পিচে। খুব কাছে থাকা এক ক্যামেরাপার্সন অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান। এমনকী ফুটবলারদের কেউও মারাত্মক জখম হতে পারতেন! তবে কোনও অঘটন ঘটেনি। এটাই বড় পাওনা। এবার ফিফা বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে হাঙ্গেরি ও কাজাখস্তান। হাঙ্গেরি ঘরের মাঠে এই ম্যাচে ৩-১ জিতে যায়।
সাধারণত আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচে ব্যবহৃত স্পাইডার ক্যাম মাঠের ঘাস থেকে সাধারণত ২০ মিটার বা ৬৬ ফুট উচ্চতায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। তবে বল এবং খেলার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে এটিকে প্রয়োজনে আরও উপরে তোলা যায় বা নীচে নামানো যায়। ক্রিকেট হোক বা ফুটবল, আধুনিক সম্প্রচারের ভাষাই বদলে দিয়েছে স্পাইডার-ক্যাম। স্পাইডারক্যাম স্টেডিয়ামের ছাদের চার কোণায় অবস্থিত চারটি মোটরাইজড উইঞ্চ এবং কেবলের সাহায্যে মাঠের ঠিক উপরে শূন্যে ভাসমান থাকে। মাঠের যে কোনও ত্রিমাত্রিক অবস্থানে (X, Y এবং Z অক্ষ বরাবর) গিয়ে খেলোয়াড়দের মাথার উপর থেকে একদম নিখুঁত এবং বা বার্ডস-আই ভিউ দেয়। স্পাইডারক্যামে ডলি বা ক্যারিয়ার থাকে। যার নীচে একটি জাইরো-স্ট্যাবিলাইজড ক্যামেরা লাগানো থাকে। এটি ক্যামেরাটিকে সবসময় সোজা ও স্থিতিশীল রাখে। এমনকী সর্বোচ্চ গতিতে চলাচলের সময়েও একই থাকে। স্পাইডারক্যাম চালান একটি পাইলট। জয়স্টিক ও কম্পিউটারের সাহায্যে ডলিটিকে তিনি প্রয়োজন মতো পরিচালনা করেন। তারের টান কমানো-বাড়ার মাধ্যমে ক্যামেরাটি উপর-নীচ বা ডাইনে-বাঁয়ে খুব নিখুঁত ভাবে সরে যায়। সম্পূর্ণ কাস্টমাইজড স্পাইডারক্যাম সিস্টেম ১ থেকে ৫ কোটি টাকার ভিতরেই হয়। সম্প্রচারক সংস্থাগুলি সাধারণত প্রতিদিন ১.৫ থেকে ৩ লক্ষ টাকার ভাড়ায় স্পাইডারক্যাম নেয়।
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