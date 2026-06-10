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FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপের আগে এ কোন অশুভ ইঙ্গিত! আচমকাই আকাশ থেকে প্রবল শব্দে মাঠে ভেঙে পড়ল... খেলার মাঝেই হাড়হিম ঘটনা!


Camera Crash Incident: বিশ্বকাপের আগে এ কোন অশুভ ইঙ্গিত! আচমকাই আকাশ থেকে প্রবল শব্দে মাঠে ভেঙে পড়ল কোটি কোটি টাকার বিশেষ যন্ত্র! খেলার মাঝেই হাড়হিম স্টেডিয়ামের

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 10, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:59 PM IST
FIFA World Cup 2026: বিশ্বকাপের আগে এ কোন অশুভ ইঙ্গিত! আচমকাই আকাশ থেকে প্রবল শব্দে মাঠে ভেঙে পড়ল... খেলার মাঝেই হাড়হিম ঘটনা!

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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