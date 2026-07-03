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হোটেলের রুমেই ব্রাজিলিয়ানকে...অনুবাদকের সর্বাঙ্গে ক্ষত! ভোজিনহাদের নেতা 'ধর্ষক'! তোলপাড় বিশ্বকাপ

ভোজিনহাদের নেতা নাকি 'ধর্ষক'! হোটেলের রুমেই এক ব্রাজিলিয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন... অনুবাদকের সর্বাঙ্গে ক্ষত! বিশ্বকাপের মাঝেই ঝড়

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 03, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:33 PM IST
হোটেলের রুমেই ব্রাজিলিয়ানকে...অনুবাদকের সর্বাঙ্গে ক্ষত! ভোজিনহাদের নেতা 'ধর্ষক'! তোলপাড় বিশ্বকাপ
Image Credit: ধর্ষণে অভিযুক্ত রায়ান মেন্ডেসSource: Bureau

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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