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বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েই...! ফেঁসে গেলেন বাংলার তারকা ক্রিকেটার, হাইকোর্টে হবু ডাক্তার

Abhishek Porel: বঙ্গ ক্রিকেটে পরিচিত মুখ অভিষেক পোড়েল। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসে হয়ে খেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 26, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:24 PM IST
বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েই...! ফেঁসে গেলেন বাংলার তারকা ক্রিকেটার, হাইকোর্টে হবু ডাক্তার
Image Credit: ফেঁসে গেলেন বাংলার তারকা ক্রিকেটারSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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