/বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েই...! ফেঁসে গেলেন বাংলার তারকা ক্রিকেটার, হাইকোর্টে হবু ডাক্তার

অর্ণবাংশু নিয়োগী: পুলিস কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না? ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েলে বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতা।
ওই তরুণীর অভিযোগ, দুবাই সফরের সময়ে অভিযুক্ত ক্রিকেটার ও তাঁর বন্ধু তিনজনের থাকার জন্য় হোটেলে একটি ঘর বুক করেন। সেখানে তাঁকে যৌন হেনস্থার শিকার হতে হয়। নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। একাধিক তথ্য় ও প্রমাণ-সহ পুলিসের অভিযোগ করেছেন। কিন্ত কোনও ব্য়বস্থা নেওয়া হয়নি।
বঙ্গ ক্রিকেটে পরিচিত মুখ অভিষেক পোড়েল। আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসে হয়ে খেলেন তিনি। বাড়িতে চন্দননগরে। দিন কয়েক আগে অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন কর্নাটকের এক তরুণী। তিনি ডাক্তারি পড়য়া।
কী অভিযোগ? ওই তরুণীর দাবি, সাড়ে তিন বছর ধরে অভিষেকের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন তিনি। বিয়েও নাকি ঠিক হয়ে গিয়েছিল! এরপর বছর দেড়েক আগে সম্পর্কে অবনতি হয়। তখন অবশ্য থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। অভিযোগ দায়ের করা হল এবার। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মাকে সঙ্গে নিয়ে মগরা থানা যান ওই তরুণী। এরপর ঘটনার গুরুত্ব বুঝে থানা পৌঁছন খোদ হুগলি গ্রামীন পুলিশের সুপার কুঁয়ার ভূষণ সিং।
এদিকে অভিষেক এখন বেঙ্গালুরুতে। তাঁর সাফ কথা, সবে আইপিএল শেষ হয়েছে। রিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি। এখন ক্রিকেটাদের নামে নানা মিথ্যা অভিযোগ করা হয়। আমার বিরুদ্ধে যদি কোনও অভিযোগ হয়েও থাকে, তাহলে সেটা মিথ্যা'।
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