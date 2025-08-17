Bula Chowdhury: সাঁতারু বুলা চৌধুরীর চুরি যাওয়া ২৯৫ মেডেল উদ্ধার, এখনও মেলেনি পদ্মশ্রী পদকটি

Bula Chowdhury: সাঁতারু বুলা চৌধুরীর চুরি যাওয়া ২৯৫ মেডেল উদ্ধার, এখনও মেলেনি পদ্মশ্রী পদকটি
Bula Chowdhury: প্রাক্তন সাঁতারু আরো বলেন,শুধু পদক নয়, এগুলো আমার আবেগ। ছয় বছর বয়স থেকে সাঁতার কাটছি। দেশ বিদেশের অনেক পদক সম্মান পেয়েছি
বিধান সরকার: সাঁতারু বুলা চৌধুরীর হিন্দমোটরের বাড়ি থেকে চুরি যায় তাঁর বহু পদক, বাড়ির ব্যবহার করা জিনিস, এমনকি তার পদ্মশ্রী পদকটিও। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চুরির অভিযোগে একজনকে গ্রেফতার পাশাপাশি অধিকাংশ মেডেলই উদ্ধার করে ফেলে চন্দননগর পুলিস। তবে তাঁর পদ্মশ্রী পদকটি উদ্ধার করতে পারেনি পুলিস। তবে পুলিসের কাজে খুশি বুলা চৌধুরী।ে
রবিবার এনিয়ে শ্রীরামপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন ডিসিপি শ্রীরামপুর অর্ণব বিশ্বাস। তিনি বলেন, গত ১৫ আগস্ট সকালে বুলা চৌধুরীর দেবাইপুকুরের বাড়িতে চুরির খবর জানতে পারে পুলিস। সব মেডেল চুরি হয়। আমরা কেস রুজু করি। সবাই উদ্বেগে ছিলাম। একটা বিশেষ দল গঠন করা হয় পুলিস কমিশনার অমিত পি জাভালগীর নির্দেশে। সিআইডির ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ফরেন্সিক এক্সপার্টদের সাহায্য নেওয়া হয়। ২৯৫ টি মেডেল উদ্ধার হয়। কল, কাঁসা পেতলের জিনিস উদ্ধার হয়।
অভিযুক্ত কৃষ্ণা চৌধুরীকে ধরা হয়েছে। বুলা চৌধুরী উদ্বেগে ছিলেন। আমরাও কথা দিয়েছিলাম। রিষড়া চার নম্বর রেল গেট এলাকার বাসিন্দা ওই চোর। উত্তরপাড়া এলাকায় পুলিস দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। বুলা চৌধুরী মাঝে মধ্যে আসতেন। ১২-১৪ তারিখ চুরি হয়েছে।প্রথমে ১২ তারিখে রেইকি করে অল্প কিছু চুরি করে। আবার ১৪ তারিখে চুরি হয়। ফাঁকা বাড়িতে চুরি আটকাতে মানুষকে সচেতন করব।পুলিসকে জানিয়ে গেলে পুলিশ সেই এলাকা সতর্ক থাকবে টহল বাড়াবে। সোর্স কাজে লাগিয়ে পুলিস কৃষ্ণার খোঁজ পায় বলে জানা গেছে। তারপর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।
বুলা চৌধুরী বলেন, পদ্মশ্রী সম্মান যখন দেওয়া হয় দুটি পদক দেওয়া হয়েছিল। যেটা রাষ্ট্রপতি পরিয়ে দিয়েছিলেন বড় পদক কসবার বাড়িতে আছে। ছোট পদক যেটা পড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে পারেন সেই পদকটি পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িতে ভালো করে খুঁজে দেখবেন বলে জানান বলে চৌধুরী। যেহেতু আরো অনেক পদক পাওয়া যায়নি তাই পুলিসও খুঁজে দেখবে।
যেদিন চুরি হল মন ভেঙে গিয়েছিল। আমি মুখ্যসচিবকে জানিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলে বলব ভেবেছিলাম। তার আগেই চন্দননগর পুলিস কমিশনার এবং চন্দননগর পুলিসের টিম আমার পদক উদ্ধার করেছে। তারা যে এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারবে আমি ভাবতেও পারিনি। এর আগেও দুবার আমার বাড়িতে চুরি হয়েছে। আমার দেবাইপুকুরের বাড়িতে একটি মিউজিয়াম করার কথা ভাবছি। এই চুরিতে কৃষ্ণার সঙ্গে আরো কেউ যুক্ত আছে বলে পুলিসের অনুমান।তাদের ধরতে পারলে আরো পদক উদ্ধার হবে।
