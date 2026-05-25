FIFA World Cup 2026: আইএসএল কাঁপিয়ে 'সোনার বুট' পায়েই বিশ্বকাপে, চ্যাম্পিয়ন দলের সমর্থকরাও ফুটছেন আনন্দে, এবার বিশ্ব দেখবে তাঁকে

FIFA World Cup 2026: আইএসএল কাঁপানো ফুটবলার এবার খেলবেন বিশ্বকাপে। 'সোনার বুট' পায়েই যাবেন মহাযুদ্ধে। চ্যাম্পিয়ন দলের সমর্থকরাও ফুটছেন আনন্দে। এবার বিশ্ব দেখবে তাঁকে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত ২১ মে ২২ বছর পর ফের ভারতসেরা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল (East Bengal Football Club)। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ২-১ গোলে ইন্টার কাশীকে হারিয়ে এই প্রথমবার আইএসএল চ্যাম্পিয়ন লেসলি ক্লডিয়াস সরণির শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ক্লাব (ISL 2025-26 Champion East Bengal) । লাল-হলুদের উদযাপনের রেশ এখনও চলছে...চলবেও... ভক্তরা আনন্দে উদ্বেল। আর ঠিক এমন আবহে আরেক প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন দলের সমর্থকরাও খুবই খুশি। কারণ তাঁদের টিমকে আইএসএল জেতানো মাঠ কাঁপানো অ্যাটাকার সুযোগ পেয়ে গেলেন বিশ্বকাপের প্রাথমিক স্কোয়াডে। কথা হচ্ছে চেন্নাইয়িন এফসি-র (Chennaiyin FC) হয়ে আইএসএল মাতানো কলম্বিয়ার ফরোয়ার্ড জন স্টিভেন মেন্ডোজাকে ভ্যালেন্সিয়া (Stiven Mendoza) নিয়ে। ভারতীয় ফুটবলের ভক্তরা একডাকেই চেনেন স্টিভেন মেন্ডোজাকে।
মেন্ডোজাকে নিয়েই দল
দক্ষিণ আমেরিকার শক্তিধর ফুটবল দেশ বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে মগ্ন। কাপযুদ্ধকে সামনে রেখেই দলের হেড কোচ নেস্টর লরেঞ্জো ৫৫ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই দল থেকেই বিশ্বকাপের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল বেছে নেবেন লরেঞ্জো। কলম্বিয়ার স্কোয়াডে বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ ও স্টার ফুটবলার রয়েছেন। অধিনায়ক হামেস রড্রিগেজের কথা যদি বলা হয়, তাহলে বলতে হবে ২০১৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন এবং বর্তমানে আমেরিকার মিনেসোটা ইউনাইটেডের হয়ে খেলছেন। বায়ার্ন মিউনিখের ফরোয়ার্ড লুইস দিয়াজও রয়েছেন টিমে। এহেন স্টারদের সঙ্গেই রাখা হয়েছে মেন্ডোজাকে।
আইএসএলে ধুমকেতুর মতো আবির্ভাব
মেন্ডোজা আইএসএল অভিষেকেই নজর কেড়েছিলেন। ২০১৪ সালে ধুমকেতুর মতো আবির্ভাব হয়েছিল ৫ ফুট ৭ ইঞ্চির ফুটবলারের। যখন চেন্নাইয়িনের হয়ে খেলেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর। ২০১৫ সালে চেন্নাইয়িনকে তাদের প্রথম আইএসএল শিরোপা জেতানো কারিগরও ছিলেন মেন্ডোজা। ১৬ ম্যাচে ১৩ গোল করে পেয়েছিলেন গোল্ডেন বুট। সম্ভবত ক্লাবের ইতিহাসেরই সবচেয়ে বড় তারকা হয়ে উঠেছিলেন। এই কলম্বিয়ান তারকা আইএসএলে অসাধারণ পারফরম্যান্সের সুবাদেই আমেরিকায় মেজর লিগ সকারে নিউ ইয়র্ক সিটি-তে যোগ দেওয়ার সুযোগ পান। পরে তিনি বাহিয়া, অ্যামিয়েন্স, সিয়ারা, স্যান্টোস এফসি, আদানা দেমিরস্পোর এবং লিয়ঁর মতো ক্লাবের হয়েও খেলেছেন। এখন মেন্ডোজার বয়স ৩৩ বছর। বর্তমানে ব্রাজিলিয়ান সিরি এ-র দল অ্যাথলেটিকো পারানায়েন্সে খেলছেন। ২০২৫ সালে এই ক্লাবে যোগ দিয়েছেন এবং এখনও পর্যন্ত দলের হয়ে মোট ৪৪ ম্যাচে মাঠে নেমেছেন। চলতি মরসুমে মেন্ডোজা সিরি এ-তে ১৬ ম্যাচে ৫ গোল করেছেন এবং অ্যাথলেটিকো পারানায়েন্সের নিয়মিত একাদশের অপরিহার্য খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন। দেখা যাক এবার মেন্ডোজা, ৫৫ থেকে ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দলে জায়গা পান কিনা!
মেন্ডোজা কি অতীতে কলম্বিয়ার হয়ে খেলেছেন?
২০১০ সালের শুরুর দিকে মেন্ডোজা কলম্বিয়ার অনূর্ধ্ব-১৭ এবং অনূর্ধ্ব-২০ দলের অংশ ছিলেন। অবশেষে ২০১৯ সালে পেরুর বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচে তাঁর আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়। সেই ম্যাচে চেন্নাইয়িন এফসি-র প্রাক্তন ফুটবলার লুইস দিয়াজের বদলি হিসেবে মাঠে নেমেছিলেন। সব মিলিয়ে মেন্ডোজা কলম্বিয়া জাতীয় দলের হয়ে মোট দু'টি ম্যাচ খেলেছেন। যার দুটিই ছিল ২০১৯ সালে। এরপর থেকে 'লস ক্যাফেতেরোস'-এর প্রতিনিধিত্ব করার আর কোনও সুযোগ তিনি পাননি।
