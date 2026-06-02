/ISL Contract Crisis: চরম ধোঁয়াশায় আগামীর আইএসএল, আরও আঁধারে ডুবল ভারতীয় ফুটবল... তুমুল অনিশ্চিত ১৫০ ফুটবলারের জীবন!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে গুনে আর ঠিক ৯ দিন! ১১ জুন থেকে শুরু ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফুটবল বিশ্বকাপ (Football World Cup 2026)। আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডা জুড়ে ৪৮ দেশের মহাযুদ্ধ। ভারত বিশ্বকাপে অংশ না নিলেও দেশের কোটি কোটি মানুষের চোখ থাকবে ফুটবলের শো-পিস ইভেন্টে। একদিকে যখন বিশ্বকাপের তোড়জোড়। ঠিক তখনই আরও আঁধারে ডুবল ভারতীয় ফুটবল! ধোঁয়াশায় আগামীর ইন্ডিয়ান সুপার লিগও!
অনিশ্চিত ১৫০ ফুটবলারের জীবন!
সন্দেশ ঝিঙ্গন, রাহুল ভেকে-সহ প্রায় ১৫০ আইএসএল ফুটবলারের (যাঁদের মধ্যে ২০ জনেরও বেশি বর্তমানে কিংবা অতি সম্প্রতি জাতীয় দলের সদস্যও) জীবন এখন চরম অনিশ্চিত। দেশের ঘরোয়া ফুটবল কাঠামোর শীর্ষস্তরে বিরাজমান বিশৃঙ্খলার কারণে বিপাকে তাঁরা। গত রবিবার এই খেলোয়াড়দের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে। আর আগামী মরসুমে আইএসএল ভবিষ্যৎ নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন এবং ক্লাবগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকায় সর্বত্রই চরম অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। গত ডিসেম্বরে এআইএফএফ এবং তাদের প্রাক্তন বাণিজ্যিক অংশীদার এফএসডিএলের মধ্যে 'মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট' (এমআরএ)-এর মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে ২০২৫-২৬ আইএসএল যেমন বিলম্বিতও হয় তেমনই সংক্ষিপ্তও করা হয়েছিল। জৌলুসহীন মরসুমে ১৪ দলের 'হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে'র বদলে একটি রাউন্ড-রবিন লিগ ফরম্যাটে খেলা হয়েছিল। ১৫০ ফুটবলার এখন ফ্রি এজেন্ট হয়ে গিয়েছেন এবং যে কোনও দলই তাদের দলে নিতে পারবে। ১২ জুন থেকে ৩১ অগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন ক্লাবের জন্য ফুটবলার রেজিস্ট্রেশনের সময় ধার্য করেছে ফেডারেশন।
কী ভাবছে রানার্স মোহনবাগান?
সদ্য় সমাপ্ত আইএসএলে রানার্স-আপ হয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ফেডারেশনের কাছে তারা জানবে যে, পরের আইএসএল মরসুম কেমন হবে! মরসুম কি পূর্ণাঙ্গ লিগ হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে, নাকি ফেলে আসা আইএসএলের মতোই ছোট লিগ হবে! নতুন মরসুমের বাজেট নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী খেলোয়াড়দের দলে নেওয়ার বিষয়ে তারা এরপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ক্লাবের এক সূত্র সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছে 'আমরা এআইএফএফের কাছে জানতে চাইব যে, তারা কীভাবে আইএসএল পরিচালনা করতে চায় এবং সেই অনুযায়ী আমরা আমাদের বাজেট তৈরি করব। এমবিএসজি তাদের বিদেশি খেলোয়াড়—টম অলড্রেড, দিমিত্রি পেত্রাতোস এবং জেসন কামিংসকে—ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেই রিপোর্ট।
কেন বিপাকে ফুটবলাররা?
ক্লাবের এক প্রাক্তন কর্তা মন্তব্য করেছেন যে, এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী হবেন খেলোয়াড়রাই! যদিও ক্লাবগুলিও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আইএসএল এবং সামগ্রিক ভাবে ভারতীয় ফুটবলের জন্য এটি এক অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। তাঁর মতে, 'খেলোয়াড়রাই সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়বে। যেহেতু তারা এখন ফ্রি এজেন্ট হিসেবে রয়েছে, তাই চুক্তির শর্ত নিয়ে দরকষাকষির ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা অনেকটাই সীমিত। ফলে নতুন চুক্তির সময়ে ক্লাবগুলি সম্ভবত তাদের কম পারিশ্রমিকের প্রস্তাব দেবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়দের হাতে দরকষাকষির সুযোগ থাকত, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে হয়তো সেই সুযোগ আর থাকবে না। খেলোয়াড়রা এখন এক প্রতিকূল অবস্থানে রয়েছে এবং তাদের শোষিত হওয়ারও যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে, অনেক খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রেই ক্লাবগুলি কোনও ট্রান্সফার ফি পাবে না। ফলে তারাও আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আইএসএলের বিভিন্ন ক্লাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির প্রচুর ফুটবলার খেলে। তারা নিজেদের রাজ্য ছেড়ে দূরে এসেছেন বড় বড় ক্লাবে। আইএসএল-এ খেলার পাশাপাশি পরিবারের ভরণপোষণ জোগানোর জন্য অর্থ উপার্জন করাও তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাই খেলার জন্য কোনও ক্লাব খুঁজে পাওয়া নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তা তাদের উপর অত্যন্ত কঠোর আঘাত হানবে।'
বল ফেডারেশনের কোর্টেই!
আইএসএলের নতুন বাণিজ্যিক অংশীদার প্রসঙ্গে, গত মার্চে জিনিয়াস স্পোর্টস সবেচেয়ে বেশি দর দিয়েছিল। তারা আগামী ১৫+৫ বছরের জন্য বার্ষিক ২১২৯ কোটি টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। তবে আইএসএল ক্লাবগুলি আবার একটি ভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছে। জিনিয়াস স্পোর্টস কেবল লিগের ‘ডেটা ও প্রযুক্তি অংশীদার’ হিসেবেই বহাল থাকুক। ক্লাবগুলি লিগ কাঠামোর অর্থনৈতিক স্বার্থের ৯০ শতাংশ নিজেদের দখলে রাখতে চায় এবং বাকি অংশ ফেডারেশনের জন্য বরাদ্দ রাখতে চায়। গত মাসে কলকাতায় আইএসএল ক্লাবগুলি এবং ফেডারেশনের শীর্ষ কর্তাদের মধ্যে এক বৈঠক হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও অচলাবস্থা কাটাতে কোনও সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি। ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নতুন এমআরএ নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির উপরই ন্যস্ত থাকবে। সুতরাং নতুন বাণিজ্যিক অংশীদার সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি ফেডারেশনের পরবর্তী সাধারণ সভাতেই গ্রহণ করতে হবে।
