/Diamond Harbour FC: আরও বিপাকে অভিষেক! দায়িত্ব নিয়েই ডায়মন্ড হারবার এফসির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ ক্রীড়ামন্ত্রীর

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: খেলার মাঠেও দুর্নীতি! দায়িত্ব নেওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসির বিরুদ্ধে এবার তদন্তের নির্দেশ দিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। জানালেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলব'।
নিশীথ প্রামাণিকে বদলে ক্রীড়া দফতরের দায়িত্বে ইন্দ্রনীল খাঁ। জি ২৪ ঘণ্টাকে তিনি বলেন, 'মাত্র চব্বিশ ঘন্টা হয়েছে দায়িত্ব নিয়েছি। কিন্তু কিন্তু এর মধ্যেই ডায়মন্ড হারবার এফসি নিয়ে বহু অভিযোগ জমা পড়েছে আমার কাছে। অর্থ নয়ছয়, জবরদখল, স্বজন-পোষণ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও কথা বলব'।
ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, 'আগের রাজ্য সরকারের সময় একই পরিবারের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন খেলার দফতরের মাথায় হয়ে বসে ছিলেন। আমার কাছে একটা লিস্ট এসেছে। নিয়োগ দুর্নীতির ক্ষেত্রে দেখেছি, মেধা তালিকায় যাঁদের নাম উপরে আছে, তাঁরা চাকরি পাননি। এখানেও দেখেছি যাদের পারফরমেন্স বেশি ভালো, তারা সুযোগ পায়নি। যারা নিচে রয়েছে তারা সুযোগ পেয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে তদন্তের নির্দেশ নির্দেশ দিয়েছি'।
ক্রীড়ামন্ত্রীর আরও বক্তব্য, 'অন্য খেলাতে তো বটেই, ক্রিকেট, ফুটবলেও আমরা পিছিয়ে গিয়েছি। কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের নাম কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোনও ক্রিকেটার নেই। হকির মত একটা খেলা শেষ। আয়ুষ্মান ভারত যেমন পশ্চিমবঙ্গে শুরু হচ্ছে, ঠিক তেমন করে খেল ইন্ডিয়া শুরু হবে পশ্চিমবঙ্গে। সিএবিতে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের সকলের সাথেই কথা হবে। সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কথা বলব। কে শিল্পপতি হবে বা অন্য কোন ইন্ডাস্ট্রি করবে এটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। এগুলো নিয়ে আমি কথা বলব না'।
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গর্বের ক্লাব ডায়মন্ড হারবার এফসি ওরফে ডিএইচএফসি। বাংলায় ফুটবলে এই ক্লাবের উত্থান রকেটের গতিতে! ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান এবং মহামেডানের পর কলকাতার 'চতুর্থ প্রধান' হিসেবে নিজেদের দাবিও জোরাল করেছে তারা। কলকাতা লিগথেকে পথ চলা শুরু করে আই লিগ-৩ ও আই লিগ-২ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কিবু ভিকুনার টিম আই-লিগ জিতেই সদ্য় পেয়েছে আইএসএল খেলার ছাড়পত্র!
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