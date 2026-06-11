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Diamond Harbour FC: আরও বিপাকে অভিষেক! দায়িত্ব নিয়েই ডায়মন্ড হারবার এফসির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ ক্রীড়ামন্ত্রীর

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়:   'মাত্র চব্বিশ ঘন্টা হয়েছে দায়িত্ব নিয়েছি। কিন্তু কিন্তু এর মধ্যেই ডায়মন্ড হারবার এফসি নিয়ে বহু অভিযোগ জমা পড়েছে আমার কাছে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 11, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:56 PM IST
Diamond Harbour FC: আরও বিপাকে অভিষেক! দায়িত্ব নিয়েই ডায়মন্ড হারবার এফসির বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ ক্রীড়ামন্ত্রীর
Image Credit: স্ক্যানারে অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার এফসি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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