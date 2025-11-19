English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

FIFA World Cup 2026: হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প আর সৌদির যুবরাজের সঙ্গে আলোচনায় CR7, ২০২৬ বিশ্বকাপে বিরাট চমক!

Cristiano Ronaldo attends White House dinner: হোয়াইট হাউসে রোনাল্ডো, ট্রাম্প ও মোহাম্মদ বিন সালমানের বৈঠকে ২০২৬ বিশ্বকাপ ও নতুন ফুটবল লিগ GLBS নিয়ে আলোচনা হয়। ৪৮ দল, ১০৪ ম্যাচ ও তিনটি দেশ নিয়ে ইতিহাসের বৃহত্তম বিশ্বকাপ হতে চলেছে, যা কূটনৈতিক গুরুত্বও বহন করছে।  

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 19, 2025, 05:58 PM IST
FIFA World Cup 2026: হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প আর সৌদির যুবরাজের সঙ্গে আলোচনায় CR7, ২০২৬ বিশ্বকাপে বিরাট চমক!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হোয়াইট হাউসে সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক বৈঠকে মিলিত হলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, এবং সৌদির প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমান । আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ, যা হতে চলেছে ইতিহাসের বৃহত্তম ফুটবল প্রতিযোগিতা।

Add Zee News as a Preferred Source

এই বৈঠকে ফিফার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ৪৮ দল, ১০৪ ম্যাচ এবং তিনটি দেশ। এই তিনটি উপাদানই বদলে দিচ্ছে বিশ্বকাপের চেনা ছক। আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকো। এই তিন দেশ যৌথভাবে আয়োজক হিসেবে থাকছে। মোট ১৬টি শহরে চলবে ম্যাচ। ২৫ মে শুরু হবে বিশ্বকাপ, ১৯ জুলাই ফাইনাল।

আরও পড়ুন: Norway First World Cup:হালান্ডের জোড়া গোলের জাদুতে নরওয়ের বিশ্বকাপে প্রথম পদার্পণ, রেকর্ড ষষ্ঠ বিশ্বকাপে রোনাল্ডো...

রোনাল্ডো, যিনি এখন GLBS (Global League of Beautiful Soccer)-এর মুখ্য প্রতিনিধি, বৈঠকে বলেন, 'ফুটবল শুধু খেলা নয়, এটা সংস্কৃতি, এটা ঐক্যের প্রতীক।' যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদি আরবের তরফে ফিফার নতুন বিনিয়োগ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, সৌদি আরব আগামী দশকে বিশ্ব ফুটবলে বড় ভূমিকা নিতে চায়।

ট্রাম্প এই বৈঠকে বলেন, 'আমেরিকা গর্বিত যে ২০২৬ বিশ্বকাপের অন্যতম আয়োজক দেশ হতে চলেছে। আমরা বিশ্বকে দেখাতে চাই, কিভাবে খেলাধুলা জাতিকে একত্রিত করতে পারে।'

ফিফার নতুন ছক অনুযায়ী, ১২টি গ্রুপে ভাগ হবে দলগুলি। প্রতি গ্রুপে থাকবে চারটি দল । গ্রুপের সেরা দুটি দল সরাসরি যাবে রাউন্ড অব থার্টিটু -তে। এছাড়া তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা আটটি দল ও সুযোগ পাবে নকআউটে। ফলে ৬৪ ম্যাচের বদলে এবার হবে ১০৪টি ম্যাচ , যা ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এক বিশাল উৎসব।

এই বৈঠকে GLBS-এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও উঠে আসে। GLBS একটি নতুন আন্তর্জাতিক ফুটবল লিগ, যেখানে রোনাল্ডো, মেসি, এমবাপের মতো তারকারা অংশ নিতে পারেন। সৌদি আরব ও আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে এই লিগের সূচনা হতে পারে ২০২7 সালে।

আরও পড়ুন:Eden Gardens Test Match: গম্ভীরের কোচিং দর্শন নিয়ে সৌরভের কটাক্ষ, ইডেন টেস্ট হার নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া...

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই বৈঠক কূটনৈতিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। হোয়াইট হাউসে রোনাল্ডো ও যুবরাজের উপস্থিতি ফুটবলের প্রভাবকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্তরে নিয়ে গেল। ফুটবল এখন শুধু মাঠের খেলা নয়, এটি বিশ্ব কূটনীতিরও অংশ।

এই বৈঠক ও ফিফার নতুন ছক নিয়ে ফুটবলবিশ্বে শুরু হয়েছে উত্তেজনা। ২০২৬ বিশ্বকাপ শুধু খেলাধুলার নয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Donald TrumpMohammed bin SalmanSaudi Prime Ministerus presidentFIFA World Cup 202648 Teams104 matchesUSAcanadaMexico16 host citiesGroup stage formatRound of 32Knockout stageGLBS (Global League of Beautiful Soccer)International football leagueSaudi investment in footballRonaldo ambassadorGLBS launch 2027Football diplomacyGlobal sports relationsSports and unityCultural influence of footballFootball in geopolitics
পরবর্তী
খবর

Sourav Ganguly On Eden Pitch Saga: গিল-গৌতিদের 'অনুরোধের' আসরেই ইডেনের পিচ! এবার উড়িয়ে খেলেই সৌরভ বিসিসিআইয়ের...
.

পরবর্তী খবর

Norway First World Cup:হালান্ডের জোড়া গোলের জাদুতে নরওয়ের বিশ্বকাপে প্রথম পদার্পণ, রেকর্ড ষ...