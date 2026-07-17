/ক্রিকেট বিশ্বে ইন্দ্রপতন! প্রয়াত স্যার গ্যারি সোবার্স

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রিকেট বিশ্বের ইন্দ্রপতন। প্রয়াত ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি গ্যারি সোবার্স। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।
ক্রিকেটে কীর্তিমান গ্যারি সোবার্স। বয়স তখন মাত্র ১৬। ১৯৫৩ সালে বার্বাডোজের হয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় তাঁর। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটার হিসাবে এক ওভারে ছ'টি ছয় মেরেছিলেন সোবার্স। পরের বছর অর্থাত্ ১৯৫৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখেন। সেখানেও ছড়িয়ে গিয়েছেন অজস্র মণিমুক্তো। যার অনেক কিছুই হয়তো জানে না এখানকার প্রজন্ম। ক্রিকেটে দুনিয়া গ্য়ারি সোবার্স ছিলেন স্বমহিমায়। তাঁর মৃত্যুতে একটি অধ্য়ায়ের সমাপ্তি ঘটল।
৩৬৫ রানে নট আউট। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ট্রিপল সেঞ্চুরি করেছিলেন সোবার্স। দীর্ঘদিন সেই রানই ছিল টেস্টে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। এর পর ১৯৯৪-এ সোবার্সের রেকর্ড ভাঙেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরেক কিংবদন্তি ব্রায়ান লারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ৯৩টি টেস্ট খেলে করেছেন ৮০৩২ রান। উইকেট ২৩৫। ১৯৭৪ সালে ৩৮ বছর বয়েসে ক্রিকেট থেকে অবসর নেন সোর্বাস।
প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও সমান উজ্জ্বল সোবার্স। ৩৮৩টি ম্যাচ খেলে ২৮ হাজারের বেশি রান। হাজারেরও বেশি উইকেট। কেরিয়ারের মধ্য গগনে সোবার্সকে ডাকা হত ‘কিং ক্রিকেট’ বলে। উইসডেনের তরফে তিন বার ‘লিডিং ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার’ পুরস্কার জিতেছেন। স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের পর সোবার্সই সবচেয়ে বেশিবার এই পুরস্কার জিতেছেন।
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