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ক্রিকেট বিশ্বে ইন্দ্রপতন! প্রয়াত স্যার গ্যারি সোবার্স

Garry Sobers death:  ক্রিকেটে কীর্তিমান গ্যারি সোবার্স।  যার অনেক কিছুই হয়তো জানে না এখানকার প্রজন্ম। তাঁর মৃত্যুতে একটি অধ্য়ায়ের সমাপ্তি ঘটল।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 17, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:24 PM IST
ক্রিকেট বিশ্বে ইন্দ্রপতন! প্রয়াত স্যার গ্যারি সোবার্স
Image Credit: প্রয়াত গ্যারি সোবার্সSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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