/Indian Criketer Death: আইপিএলের মাঝেই বুক ভাঙা খবর, ম্যাচে ৪ ওভার বল করেই মৃত্যু চেনা পেসারের, আচমকাই ভারতীয় ক্রিকেটে শোকের ছায়া

Indian Criketer Death: আইপিএলের মাঝেই এল এক বুক ভাঙা খবর। ম্যাচেই মৃত্যু হল এক চেনা পেসারের। আচমকাই ভারতীয় ক্রিকেটে নেমে এল শোকের ছায়া
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আইপিএল (IPL 2026) প্রায় শেষ লগ্নে। গ্রুপ পর্বের ৭০ ম্যাচ শেষ। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (Royal Challengers Bangalore), গুজরাত টাইটান্স (Gujarat Titans) সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (Sunrisers Hyderabad) ও রাজস্থান রয়্যালস (Rajasthan Royals) চলে গিয়েছে। আগামী ৩১ মে লিগের ফাইনাল। মানে হাতে আর ঠিক ৬ দিন। আইপিএলের মাঝেই এল বুক ভাঙা খবর। আচমকাই ভারতীয় ক্রিকেটে নেমে এল শোকের ছায়া!
প্রয়াত চেনা ভারতীয় পেসার
গত রবিবার বেঙ্গালুরুতে স্থানীয় ডিভিশন ম্যাচ খেলার সময় মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার এসএল অক্ষয়। ৩৯ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার কর্ণাটকের হয়ে রঞ্জি খেলা ছাড়াও কর্ণাটক প্রিমিয়র লিগেরও (অধুনা মহারাজা ট্রফি কেএসসিএ টি-২০ নামে পরিচিত) অংশ ছিলেন। শিবমোগার বাসিন্দা কেআর পুরমের একটি মাঠে তৃতীয় ডিভিশনের ম্যাচ খেলছিলেন, এমন সময় হঠাৎই তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করনে। অবিলম্বে অক্ষয়কে নিকটবর্তী এক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তাঁকে আর বাঁচানো যায়নি। চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। অক্ষয়ের আকস্মিক মৃত্যুর খবরে শোকস্তব্ধ বহু প্রাক্তন খেলোয়াড় ও ক্রিকেট কর্তা। তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারছেন না। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁরা শোক প্রকাশ করেছেন।
নেটপাড়ায় শোকের ছায়া
ভারতীয় দলের প্রাক্তন তারকা ডোড্ডা গণেশ এক্সে আবেগি বার্তায় লিখেছেন, 'ক্রিকেটমহলে অত্যন্ত দুঃসংবাদ। ৩৯ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার এসএল অক্ষয়, যাকে আমি তার অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায় থেকেই খুব কাছ থেকে দেখেছি, আজ ডিভিশন ম্যাচ খেলার সময় প্রয়াত হয়েছে।' কর্ণাটক স্টেট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (কেএসসিএ) গভীর শোক প্রকাশ করেছে। তরুণ প্রতিভাদের বিকাশ ও পরামর্শ প্রদানে অক্ষয়ের ভূমিকারও ভূয়সী প্রশংসা করেছে। 'অক্ষয় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কর্ণাটকের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তাঁর খেলোয়াড়ি জীবনের পরেও অটুট আবেগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই খেলার সেবা করেছেন। একজন জুনিয়র-স্তরের কোচ হিসেবে সে তরুণ ক্রিকেটারদের লালন করা ও পরামর্শ দেওয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং রাজ্যের ক্রিকেট প্রতিভাদের বিকাশে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে গিয়েছেন।'
এসএসএলএস ক্রীড়াঙ্গনে কেএসসিএ নাসুর মেমোরিয়াল শিল্ডের গ্রুপ ওয়ানের তৃতীয় ডিভিশনের ম্যাচে ভারত সিসি-র বিরুদ্ধে স্যাফায়ার সিসি-র হয়ে খেলছিলেন অক্ষয়। প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি চার ওভার বলও করেছিলেন। কিন্তু তারপরই অস্বস্তি অনুভব করতে শুরু করেন। অক্ষয়ের প্রাক্তন সতীর্থ ও বন্ধু কেবি পবন বলছেন, 'আমরা সবার আগে একজন ভালো বন্ধুকে হারালাম এবং সেই সঙ্গে একজন অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ কোচকেও। ও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান খেলোয়াড়ও ছিল। সবসময়ই এক অদম্য উদ্দীপনা কাজ করত এবং চাইত সেই একই উদ্দীপনা তরুণ ক্রিকেটারদের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে। আমি এখনও গভীর শোকাহত ও স্তম্ভিত। বড্ড অকালে চলে গেল আমাদের অক্ষয়।' বোঝাই যাচ্ছে অক্ষয়ের প্রয়াণ কেউ মেনে নিতে পারছে না।
