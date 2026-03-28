Yograj Singh: বলবে বাচ্চা তৈরি করে তাদের যত্ন নাও:ক্রিকেটারদের পতনের জন্য বউদের কাঠগড়ায় তুললেন প্রাক্তন তারকা

Yograj Singh: বলবে বাচ্চা তৈরি করে তাদের যত্ন নাও:ক্রিকেটারদের পতনের জন্য বউদের কাঠগড়ায় তুললেন প্রাক্তন তারকা
Yograj Singh: ভারতে দেখেছি মানুষ ৪০ বছর বয়স হলেই বলতে শুরু করেন, আমাদের বয়স হয়ে গেছে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখে কোনও আগল ছিল না কখনওই। যখন যা মনে আসে তখনই তা বলে ফেলেন ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের বাবা যোগরাজ সিং। এনিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। প্রচুর সমালোচনাও হয়েছে। কিন্তু কিছুই যায় আসেনি যোগরাজের। এবার যোগরাজের নিশানায় ভারতীয় ক্রিকেটারদের স্ত্রীরা। তাদের জন্যই নাকি ক্রিকেটাররা আগেভাগে অবসর নিতে বাধ্য হন। এমনই মন্তব্য করেছেন যোগরাজ।
একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি চালান যোগরাজ। কড়া হেডমাস্টার হিসেবে তাঁর বেশ বদনামও রয়েছে। ৬৮ বছরের এহেন যোগরাজ মন্তব্য করেছেন, বউ ও ছেলেমেয়েদের জন্য বহু নামী ক্রিকেটার অবসর নিতে বাধ্য হন। ক্রিকেটার ক্ষেত্রে বয়সটা তেমন কোনও ব্যাপার নয়। তার মধ্যে যদি খিদে থাকে তাহলে সে অনেকদিন খেলা চালিয়ে যেতে পারে। ক্রিকেটারদের জীবন ও কেরিয়ারের মধ্যে কোনও মহিলার আসা ঠিক নয়।
সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে যোগরাজ বলেন, ভারতে দেখেছি মানুষ ৪০ বছর বয়স হলেই বলতে শুরু করেন, আমাদের বয়স হয়ে গেছে। মহিলারা ৩০ বছর পেরোলেই ফিটনেসের ওপর নজর দেওয়া ছেড়ে দেন এবং বলেন যে সন্তানরা তো বড় হয়ে গেছে, এখন আর নতুন করে কী করার আছে? আমি আমার জিমে—যেখানে আমি ডিরেক্টর হিসেবে আছি—একটি নিয়ম চালু করেছি এবং সচেতনভাবেই প্রবীণদের (সিনিয়র সিটিজেন) ফর্মে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কোনো খেলাধুলার সঙ্গে বয়সকে কেন গুলিয়ে ফেলা হবে?
এখানেই থেমে থাকেননি যোগরাজ। ক্রিকেট কোচ বলেন, জানেনই তো কী হয়। বাড়ির মহিলারা বা স্ত্রীরা উল্টে আপনাদেরই বোঝাতে শুরু করেন, এবার অবসর নেওয়ার সময় হয়েছে। এখন পরিবার আর ছেলেমেয়েদের দিকে মন দেওয়া উচিত। আমার মনে হয়, একজন খেলোয়াড়ের কিংবদন্তি হয়ে ওঠার পথে মহিলাদের বাধা হওয়া উচিত নয়। ফকির আর খেলোয়াড়— এদের কোনো ধর্ম বা জাত হয় না, এরা ঈশ্বরের দান। তারা যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন অনেক বড় কিছু করার ক্ষমতা রাখেন।
বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে চলা সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে যোগরাজ বলেন, কেরিয়ারে বয়স কোনো বাধা নয়। যদি তাঁরা রান করা বজায় রাখেন, তবে বিশ্বের কোনো শক্তিই তাঁদের ভারতীয় ওয়ানডে দল থেকে বাদ দিতে পারবে না। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি এখনও তরুণ ক্রিকেটার অথচ তাঁরা এখনই অবসর নিতে চান! খুবই লজ্জার বিষয়। বিশ্বকে বুঝিয়ে দিন যে আপনারাই সেরা এবং আপনাদের বিকল্প নেই। এমনকি আপনার বয়স যদি ৫০ বছরও হয় এবং আপনি তখনও ডাবল সেঞ্চুরি করেন, তবে কেউ আপনাকে দল থেকে বাদ দেওয়ার সাহস পাবে না।
আমাদের দেশের এই বয়সের অজুহাতটা বড়ই অদ্ভুত। মহেন্দ্র সিং ধোনি এখনও খেলছেন। আগামী ১০ বছর তাঁর খেলা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ, শৃঙ্খলা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি নিজের ফিটনেস প্রমাণ করেছেন। আমি এখনও ওঁর হাতের কবজি আর ফোর-আর্ম দেখি, সত্যিই অসাধারণ মানুষ। লোকে বলার কে যে ওঁর অবসর নেওয়া উচিত?
