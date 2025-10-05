English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Australian Cricketor: এমনিতেই উপমহাদেশীয় সফরগুলো ক্রিকেটরদের কাছে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং হয়। কানপুরে আসার আগেই থর্নটনের পেটে হালকা অস্বস্তি ছিল। টিম হোটেলের খাবার খাওয়ার পর তিনি তীব্র গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল উপসর্গে আক্রান্ত হন। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 5, 2025, 06:40 PM IST
Australian Fast bowler Henry Thornton: ম্যাচ চলাকালীন মারাত্মক খাদ্য-বিষক্রিয়া! কানপুরের হাসপাতালে ভয়ংকর অবস্থা অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারের...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের মাটিতে চলছে ভারত ‘এ’ বনাম অস্ট্রেলিয়া ‘এ’-র (India A vs Australia A) একদিনের সিরিজ। মাঠে যখন জমজমাট লড়াই, তখনই মাঠের বাইরে ছড়াল উদ্বেগ! হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ফাস্ট বোলার হেনরি থর্নটন (Henry Thornton)। শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতির জেরে শেষমেশ তাঁকে ভর্তি করতে হল কানপুরের (Kanpur) রিজেন্সি হাসপাতালে। প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে—খাদ্যে বিষক্রিয়ার জেরেই বিপত্তি।

এদিকে, মাঠের বাইরে এমন আশঙ্কার মধ্যেও, কানপুরে বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় আন-অফিশিয়াল ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দল ভারত 'এ' দলকে পরাজিত করেছে। 

ঘটনার সূত্রপাত: 

এমনিতেই উপমহাদেশীয় সফরগুলো ক্রিকেটরদের কাছে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং হয়। কানপুরে আসার আগেই থর্নটনের পেটে হালকা অস্বস্তি ছিল। টিম হোটেলের খাবার খাওয়ার পর তিনি তীব্র গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল উপসর্গে আক্রান্ত হন। স্থানীয় ম্যানেজমেন্ট তার দিকে ওপর নজর রেখেছিল, কিন্তু সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় তাকে সিনিয়র ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে রিজেন্সি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি দুই দিন ভর্তি ছিলেন।

থর্নটন হাসপাতালে থাকাকালীন সম্পূর্ণ সুস্থ হয় এবং তারপর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি তার দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

দলের ম্যানেজমেন্টের বক্তব্য: 

এই ঘটনার পর, অস্ট্রেলিয়া 'এ'-এর ম্যানেজমেন্ট অবিলম্বে সব খেলোয়াড় ও কর্মীদের জন্য খাদ্য এবং জল পানের প্রোটোকলগুলি সংশোধন করেছে এবং ভবিষ্যতের ঝুঁকি কমাতে অতিরিক্ত সতর্কতা নিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান দলের আরও তিনজন সদস্যও পেটের হালকা সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন, তবে শুধুমাত্র থর্নটনকেই হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয়েছিল এবং বাকিদের মেডিকেল স্টাফদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।হোটেলের রান্না নিয়েও নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, কানপুরের টিম হোটেলের খাবার থেকেই নাকি সংক্রমণ ছড়িয়েছে। 

খেলার ফলাফল: 

এদিকে, মাঠের বাইরের এই আশঙ্কার মধ্যেও, অস্ট্রেলিয়া 'এ' দল কানপুরে বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় আন-অফিশিয়াল ওয়ানডেতে ভারত 'এ' দলকে পরাজিত করেছে। তারা নয় উইকেটে জয় নিশ্চিত করে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-১ সমতা ফিরিয়েছে।

আগে ব্যাট করে ভারত 'এ' দল এক সময় ১৭/৩ হয়ে যাওয়ার পরও তিলক ভার্মার (৯৪) এবং রিয়ান পরাগের (৫৮) অবদানে ২৪৬ রান করে। এরপর বৃষ্টি আইনে অস্ট্রেলিয়া 'এ'-এর সংশোধিত লক্ষ্য ২৫ ওভারে ১৬০ রানে দাঁড়ায়। অস্ট্রেলিয়া 'এ' দল ওপেনার জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (২০ বলে ৩৬), ম্যাকেঞ্জি হার্ভে (৪৯ বলে ৭০)* এবং কুপার কনোলির (৩১ বলে ৫০)* দাপটে মাত্র ১৬.৪ ওভারেই ম্যাচ শেষ করে দেয়। সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচটি কানপুরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

ক্রিকেটরদের শারীরিক অবস্থা: 

এই স্বাস্থ্যগত ঘটনাটি আবারও মনে করিয়ে দিল যে উপমহাদেশের সফরগুলি কেবল ক্রিকেটের পরিবেশের জন্যই নয়, খাদ্যাভ্যাস, জলবায়ু এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণেও কতটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও মনোযোগ ধরে রেখে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ান দলের প্রশংসা প্রাপ্য।

অতীতে এমন ঘটনা:

বছরের পর বছর ধরে, খাদ্য বিষক্রিয়া এবং খাদ্যের কারণে ঘটা দুর্ঘটনা মাঝে মাঝে ক্রিকেট সফরগুলিতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

১৯৮৪ সালে, অস্ট্রেলিয়া মহিলা দল 'উইমেনস ট্যুর কিয়োস'-এর সম্মুখীন হয়েছিল, যদিও তারা সিরিজে ০-১ এ পিছিয়ে পড়েছিল, কিন্তু কঠোর খাদ্য নিয়ন্ত্রণ যেমন ফোটানো জল ও টিনের খাবার খেয়ে তারা দৃঢ়তা শিখেছিল।

২০১৫ সালে 'ট্রাই-সিরিজ টামি বাগ' দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলকে আঘাত করেছিল, যেখানে ডি কক এবং জন্ডো সহ সাতজন খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছিল, তবুও তারা নেট রান রেটে জয়ী হয়েছিল।এদিকে, ১৯৯৩ সালে ইংল্যান্ডের 'প্রন কারি ডিবেকল'-এর কারণে অধিনায়ক গুচকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল, যার ফলস্বরূপ পরবর্তীতে ইন-হাউস রান্নায় শিম এবং গরুর মাংসের মতো খাবার যোগ করে পরিবর্তন আনা হয়।

আরও পড়ুন: Man sells his kidney to buy iPhone: ১৪ বছর আগে কিডনি বেচে কিনেছিলেন শখের আইফোন! জীবনের মারাত্মক ভুলে ভয়ংকর পরিণতি যুবকের...

আরও পড়ুন: Indian's Couple tragic death in Italy trip: ইতালিতে ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় নিহত সস্ত্রীক জাভেদ আখতার! তিন সন্তান মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

