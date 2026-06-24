'আই অ্যাম ব্যাক' গর্জনেই 'রাজার রাজা এল'... ফিরলেন বিশ্বরেকর্ডেই! রোনাল্ডো যা করলেন তা চেয়েও মেসি পারবেন না

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে পর্তুগাল চলতি বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছিল। বিশ্বের ৫ নম্বর দল পর্তুগালকে রুখে দিয়েছিল ফিফা ক্রমতালিকায় ৪৬ নম্বরে থাকা কঙ্গো! ১-১ ড্র হয়েছিল ম্যাচ। রোনাল্ডোকে রীতিমতো নিস্প্রভ দেখিয়েছিল! বলতে গেলে ৭ নম্বর জার্সিকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি মাঠে। একটি শটও তিনি নিতে পারেননি গোলে! এরপরই রাতারাতি সমালোচনার ঝড় উঠে যায়। দেশ-বিদেশের মিডিয়া রোনাল্ডোকে অনড় মূর্তি হিসেবেই দেখেছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন যে, সিআর সেভেন শেষ। কারোর মতে তিনি এখন 'বৃদ্ধ' ! অবিলম্বে বসে যাওয়া উচিত।
মানুষটির নাম যে রোনাল্ডো। যাঁকে বারবার মুছে ফেলা হয়, আর যিনি বারবার বাকিদের মুছে দেন। এ যেন রুটিন হয়ে গিয়েছে। সমালোচকদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েই Suiiiii সেলিব্রেশন করে ফিরলেন বিশ্বকাপের দ্বিতীয় ম্যাচে। পর্তুগাল ৫-০ চূর্ণ করল উজবেকিস্তানকে। রোনাল্ডো ৬ ও ৩৯ মিনিটে গোল করেছেন নুনো মেন্ডেস গোল করেছেন ১৭ মিনিটে, আবদুভোহিত নেমাতোভ ৬০ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করেছেন। রাফায়েল লিয়াও গোল করেছেন ৮৭ মিনিটে। তবে ম্যাচের সব লাইমলাইট একাই কেড়ে নিয়েছেন রোনাল্ডো।
জোড়া গোল করে লাইভ ক্যামেরার সামনে বললেন I Am Back! 'ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর চেয়েও আরও বেশি ভয়ংকর আরেকজন খেলোয়াড় আছে, সে হল সেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, যে আগের ম্যাচে গোল করতে পারেনি।' বছর এগারো আগে রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন ম্যানেজার ও অধুনা ব্রাজিলের কোচ কার্লো অ্যানচেলোত্তি এমনটাই বলেছিলেন। আবারও সেই কথাটাই সর্বত্র ঘুরছে। রোনাল্ডো জোড়া গোল করেই ভাঙলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড।
১) ৬টি বিশ্বকাপে গোল করার বিশ্বরেকর্ড: ২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২ ও ২০২৬। এই নিয়ে কেরিয়ায়ে ৬ নম্বর বিশ্বকাপ খেলছেন রোনাল্ডো। লিয়োনেল মেসির পর তিনিই বিশ্বের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে হাফ ডজন বিশ্বকাপ খেলছেন। তবে মেসি তাঁর খেলা প্রতি বিশ্বকাপেই গোল করতে পারেননি। ২০১০ বিশ্বকাপে মেসি তেকাঠিতে বল জড়াতেই পারেননি! কিন্তু রোনাল্ডো তাঁর খেলা ছ'টি বিশ্বকাপেই গোল করলেন! আর যে রেকর্ড মেসি বলেই নয়, বিশ্বের আর কোনও ফুটবলারেরই নেই। সিআর সেভেন বিশ্বরেকর্ড করলেন।
২) বিশ্বকাপে জোড়া গোল করা প্রবীণতম খেলোয়াড়: ৪১ বছর ১৩৮ দিন বয়সে রোনাল্ডো খেলতে নেমেছিলেন উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে। সবচেয়ে বেশি বয়সে বিশ্বকাপের কোনও এক ম্যাচে একাধিক গোল করার রেকর্ড করলেন রোনাল্ডো। তাঁর ঠিক একদিন আগেই লিয়োনেল মেসি এই রেকর্ডটি গড়েছিলেন। যে রেকর্ড এখন ভেঙে দিলেন রোনাল্ডো।
৩) বিশ্বকাপে পর্তুগালের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা: পর্তুগালের ফুটবল ইতিহাস বলছে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৭৫ সালে। যদিও জাতীয় ফুটবল দলের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল ১৯২১ সালের ১৮ ডিসেম্বর। সেই হিসেবে তাদের সংগঠিত ও প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ইতিহাসের বয়স প্রায় ১৫১ বছর। যদি শুধু জাতীয় দলের ইতিহাস দেখা হয়, তা ১০৫ বছরের। ১৯৬৬ সালে কিংবদন্তি ইউসেবিয়োর হাত ধরে পর্তুগালের বিশ্বকাপ অভিষেক হয়েছিল। এই এতগুলো বছরে বিশ্বকাপে পর্তুগালের হয়ে সর্বাধিক গোল করার রেকর্ড ছিল ইউসেবিয়োরই। তিনি ৯ গোল করেছিলেন। রোনাল্ডো ১০ গোল করে সেই রেকর্ডই এবার ভেঙে দিলেন!
৪) সর্বকনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠর রেকর্ড: দেশের জার্সিতে সবচেয়ে কম বয়সে ও সবচেয়ে বেশি বয়সে গোল করার রেকর্ড ও করে ফেলেলেন রোনাল্ডো। ২০০৬ সালের ১৭ জুন। ২১ বছর ১৩২ দিন বয়সে রোনাল্ডো পর্তুগালের জার্সিতে প্রথম গোল করেছিলেন। ইরানের বিরুদ্ধে ৮১ মিনিটে পেনাল্টিতে তেকাঠিতে বল জড়িয়ে ছিলেন তিনি। এবার তো ৪১ বছর ১৩৮ দিন বয়সে গোল করলেন তিনি! মেসি (আর্জেন্টিনা) এবং মাইকেল লড্রুপের (ডেনমার্ক) সঙ্গে এখন এক আসনে রোনাল্ডো। মেসি চলতি বিশ্বকারপে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে হ্যাটট্রিক করে এই রেকর্ড করেছিলেন। ২০০৬ সালে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে গোল করার সময়ে মেসির বয়স ছিল ১৮ বছর ৩৫৭ দিন বয়স ছিল মেসির। আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপে গোল করা সর্বকনিষ্ঠ রেকর্ডধারী তিনিই। আর এবার আমেরিকায় ৩৮ বছর ৩৫৭ দিনে এই একই কাজ করে তাঁর দেশের প্রবীণতম হিসেবে গোল করার রেকর্ড করেছেন
৫) বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রবীণতম গোলদাতা: ১৯৯৪ সালে ৪২ বছর বয়সে বিশ্বকাপে গোল করেছিলেন ক্যামেরুনের রজার মিল্লা। আর তার পরেই থাকবেন রোনাল্ডো। বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রবীণতম গোলদাতা এখন রোনাল্ডো।
৬) ৪৯টি ভিন্ন দেশের হয়ে রোনাল্ডো তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে গোল করলেন। উজবেকিস্তান তালিকায় সাম্প্রতিক সংযোজন।
৭) ফুটবল ইতিহাসে পুরুষদের আন্তর্জাতিক ম্যাচে সর্বাধিক অংশগ্রহণের নিজের বিশ্বরেকর্ড আরও উন্নত করলেন রোনাল্ডো। পর্তুগালের হয়ে ২৩০ ম্যাচ খেলার মাইলস্টোন তৈরি করলেন তিনি।
৮) পুরুষদের আন্তর্জাতিক ফুটবলেই ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে নিজের রেকর্ড আরও সমৃদ্ধ করলেন রোনাল্ডো। তাঁর মোট গোলসংখ্যা ১৪৫-এ নিয়ে গেলেন।টট
খেলার পর রোনাল্ডো বললেন, 'রেকর্ড ভাঙতে সবসময়ই ভালোলাগে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল দলকে সহায়তা করা এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জন করা। বেশ কঠিন ও হতাশাজনক সপ্তাহ ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমি ফুটবল থেকেই অবসরই নিয়ে ফেলেছি! কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি কারণ কঠোর পরিশ্রমে আমার বিশ্বাস আছে। সময়টা কঠিন ছিল, তা আমি স্বীকার করছি, তবে আমরা ফিরে এসেছি। আমি খুবই আনন্দিত, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় হল দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং নিজেদের উপর আমাদের আস্থা। সারা সপ্তাহজুড়ে আমাদের অনেক প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং আমরা জানতাম এমনটা হতে পারে; তবুও দল ভালো খেলেছে এবং আমরা ক্রমশ আরও ভালো অবস্থানে এসেছি।' এখন দেখার পর্তুগাল এরপর কী করে...
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