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'আই অ্যাম ব্যাক' গর্জনেই 'রাজার রাজা এল'... ফিরলেন বিশ্বরেকর্ডেই! রোনাল্ডো যা করলেন তা চেয়েও মেসি পারবেন না

জোড়া গোলেই ফিরলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সমালোচকদের চুপ করিয়ে দিলেন বিশ্বরেকর্ড করে। বুঝিয়ে দিলেন সিআর সেভেন একটাই। তাঁকে মুছে ফেলা যায় না।

Written BySubhapam SahaEdited By:Subhapam Saha
Published: Jun 24, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:49 PM IST
'আই অ্যাম ব্যাক' গর্জনেই 'রাজার রাজা এল'... ফিরলেন বিশ্বরেকর্ডেই! রোনাল্ডো যা করলেন তা চেয়েও মেসি পারবেন না
Image Credit: রোনাল্ডো আগুনে ছারখার উজবেকিস্তান

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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