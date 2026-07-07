Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /খেলা
  • /রেকর্ড গড়লেও অধরা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন: ‘নতুন দিন আসবে’, কান্নাভেজা চোখে বার্তা রোনাল্ডোর

রেকর্ড গড়লেও অধরা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন: ‘নতুন দিন আসবে’, কান্নাভেজা চোখে বার্তা রোনাল্ডোর

বিশ্বমঞ্চে শেষ হলো এক মহাকাব্যের! স্পেনের কাছে হেরে আরও একবার চোখের জলে বিশ্বকাপকে বিদায় জানালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। বিদায়বেলায় সব রেকর্ড আর অপূর্ণতাকে পাশে সরিয়ে রেখে আবেগমথিত কণ্ঠে সিআরসেভেন বললেন, "আমি আমার সর্বস্ব দিয়েছি... আগামীকাল একটা নতুন দিন আসবে, জীবন চলতে থাকবে।" বিশ্বকাপের ট্রফি না পেলেও ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ে তিনি চিরকাল থাকবেন সম্রাট হয়েই।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 07, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:52 PM IST
রেকর্ড গড়লেও অধরা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন: ‘নতুন দিন আসবে’, কান্নাভেজা চোখে বার্তা রোনাল্ডোর
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বাবা ও স্ত্রীর শেষযাত্রায় কেন অনুপস্থিত মোজতবা? গুঞ্জনের মধ্যেই অন্য উদ্বেগ, মার্
Mojtaba Khamenei1 hr ago
2
ram mandir2 hrs ago
3
dilip ghosh3 hrs ago
4
TMC Fund3 hrs ago
5
Telangana crime news3 hrs ago