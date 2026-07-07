/রেকর্ড গড়লেও অধরা বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন: ‘নতুন দিন আসবে’, কান্নাভেজা চোখে বার্তা রোনাল্ডোর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেফারির শেষ বাঁশিটা যখন বাজল, মাঠের মাঝখানেই যেন পাথরের মতো জমে গেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কোমরে হাত, চিবুকটা সামান্য বুকের দিকে নামানো, আর দৃষ্টি চলে গেছে বহুদূরের কোনো এক শূন্যতায়। চারপাশের কোলাহল, প্রতিপক্ষের জয়োল্লাস কিংবা সতীর্থদের হতাশা—কোনো কিছুই যেন তাকে ছুঁতে পারছিল না। সতীর্থরা একে একে এগিয়ে এলেন, কেউ পিঠ চাপড়ে দিলেন, কেউ জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পর্তুগিজ মহানায়কের শরীরী ভাষায় কোনও পরিবর্তন হল না। টেলিভিশনের ক্যামেরা যখন জুম করল তার মুখের ওপর, তখন কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমী দেখল এক মহাসমাপ্তির ট্র্যাজেডি। চোখের কোণ বেয়ে টলমল করে নেমে এলো জল। লুকনোর কোনও চেষ্টা করলেন না, হয়তো সেই শক্তিটুকুও তখন আর অবশিষ্ট ছিল না।
আরও একবার, সম্ভবত শেষবারের মতো, চোখের জলে বিশ্বমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। গত কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে মরক্কোর কাছে হেরে যেভাবে কেঁদে মাঠ ছেড়েছিলেন, এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তবে এবার ট্র্যাজেডিটা আরও একটু আগে এলো, কোয়ার্টার-ফাইনালের গণ্ডি ছোঁয়ার আগেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী স্পেনের কাছে হেরে স্তব্ধ হয়ে গেল পর্তুগাল। আর সেই সঙ্গেই যবনিকা পতন ঘটল আন্তর্জাতিক ফুটবলের এক রূপকথার মহাকাব্যের, যা দুই দশক ধরে বুঁদ করে রেখেছিল গোটা বিশ্বকে।
বিদায়টা কান্নার হলেও, এই বিশ্বকাপেও রোনাল্ডোর নামের পাশে যুক্ত হয়েছে একগুচ্ছ অভাবনীয় রেকর্ড। বিশ্বের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপে খেলার অনন্য নজির গড়েছেন তিনি। শুধু খেলাই নয়, প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা ছয়টি বিশ্বমঞ্চে গোল করার ঐতিহাসিক কীর্তিও এখন তার ঝুলিতে। এবারের আসরেই প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে গোলের দেখা পেয়েছেন তিনি, এবং সেই গোলের সৌজন্যেই নকআউটের ইতিহাসে বয়সের হিসাবে সবচেয়ে বড় গোলদাতার রেকর্ডটিও নিজের করে নিয়েছেন। কিন্তু ট্রফিহীন বিদায়ের শূন্যতা কি আর পরিসংখ্যান দিয়ে ঢাকা যায়? অধরা সেই সোনালী ট্রফিটার কাছাকাছিও পৌঁছানো হল না সিআরসেভেনের।
বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়ার গভীর হতাশা রোনালদোর চোখেমুখে স্পষ্ট হলেও, নিজের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উজার করে দেওয়ার এক অদ্ভুত মানসিক তৃপ্তি তার সঙ্গী হয়েছে। ম্যাচ শেষে এক আবেঘন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “এভাবে বিশ্বকাপ ছেড়ে যাওয়াটা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং দুঃখের। কিন্তু আমি গতকালও সংবাদ সম্মেলনে যেমনটা বলেছিলাম, আমি মাঠে আমার সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছি, নিজের সেরাটা দিয়েছি। তাই আমি একদম স্বচ্ছ মন এবং পরিষ্কার ভাবনা নিয়েই বিদায় নিচ্ছি। এটাই ফুটবল, এটাই একজন ফুটবলারের জীবন। কখনো এখানে জয় আসবে, কখনো পরাজয়। সবকিছুর মধ্যেও জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই হয়।”
স্পেনের বিরুদ্ধে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগেই পর্তুগাল অধিনায়ক স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, বিশ্বকাপে আর কখনোই তাকে দেখা যাবে না। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে এখনই চিরতরে আলবিদা জানাবেন কি না, তা নিয়ে এখনই কোনো চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ আন্তর্জাতিক ফুটবলের এই সফলতম গোলদাতা। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তিনি জানান, “হ্যাঁ, এটা ঠিক যে বিশ্বমঞ্চে এটাই আমার শেষ ম্যাচ ছিল। কিন্তু জাতীয় দলের বাকি ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই কিছু ভাবছি না। এই বিষয়ে আমার অনেক কিছু চিন্তাভাবনা করার আছে, পরিবারের সঙ্গে বসে কথা বলার প্রয়োজন আছে। উত্তেজনার বশে বা আবেগের তাড়নায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। জীবন নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনেক সময় আছে, তাই হুট করে কোনো ঘোষণা আমি দেব না।”
২০০৬ সালে তরুণসুলভ উদ্যমে যে বিশ্বকাপ যাত্রার শুরু হয়েছিল, দীর্ঘ দুই দশকে তা পূর্ণতা পেলেও ফাইনালের মঞ্চ ছোঁয়া হলো না তার। অভিষেক আসরে সেমি-ফাইনালে খেলাই বিশ্বমঞ্চে রোনালদোর সর্বোচ্চ সাফল্য হয়ে রইল। পরবর্তী পাঁচটি আসরের তিনবারই শেষ ষোলো থেকে, একবার গ্রুপ পর্ব এবং একবার কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে তাকে। তবে এই অপূর্ণতার মাঝেও প্রাপ্তির খাতাটা কিন্তু অনেক ভারী। রোনালদো নিজেই মনে করিয়ে দিলেন, তার হাত ধরেই পর্তুগাল বিশ্বফুটবলের এক মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছে।
তিনি সগর্বে বলেন, “ক্রিশ্চিয়ানোর আসার আগে পর্তুগাল কখনো বড় কোনো আন্তর্জাতিক শিরোপা জেতেনি। আমি দেশের হয়ে তিনটি ট্রফি জিতেছি। সেই দিক থেকে আমি অত্যন্ত খুশি ও তৃপ্ত। সত্যি বলতে, জাতীয় দলের জার্সিতে আমার সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল ২০১৬ সালের ইউরো জয়, যা আমার কাছে বিশ্বকাপের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ ও মর্যাদার। তাই আবারও বলছি, নিজের সেরাটা দিয়ে, একদম পরিষ্কার বিবেক নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আজ যা হওয়ার হয়েছে, আগামীকাল একটি নতুন দিন আসবে এবং জীবন তার নিজের নিয়মেই চলতে থাকবে।”
বিশ্বকাপের অধ্যায় শেষ হলেও ক্লাব ফুটবলে কিন্তু এখনই থামছেন না ৩৯ বছর বয়সী এই মহাতারকা। সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল-নাসরের সঙ্গে আরও এক মৌসুমের চুক্তি রয়েছে তার। গত চারটি মৌসুমে সেখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন এবং সদ্য সমাপ্ত মরসুমেও দুর্দান্ত পারফর্ম করে দলকে শিরোপা এনে দিয়েছেন। বুট জোড়া কবে তুলে রাখবেন, তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু না বললেও রোনালদোর এই লড়াকু মানসিকতা মনে করিয়ে দেয়—মাঠের ভেতরের কান্না সাময়িক হলেও, তার তৈরি করা ইতিহাস চিরন্তন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)