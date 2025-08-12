Cristiano Ronaldo Gets Engaged To Georgina Rodriguez: চুপিচুপি বাগদান রোনাল্ডোর! জর্জিনার অনামিকায় জ্বলছে ৫ সেমির ওভাল হিরে, দাম জানেন?

Cristiano Ronaldo Gets Engaged To Georgina Rodriguez: চুপিচুপি বাগদান রোনাল্ডোর! জর্জিনার অনামিকায় জ্বলছে ৫ সেমির ওভাল হিরে, দাম জানেন?
Cristiano Ronaldo Gets Engaged To Georgina Rodríguez: একেবার চুপিচুপি বাগদান সারলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো! কেউ কিছু টেরই পেলেন না! জর্জিনার ইনস্টাগ্রাম পোস্টই ঝড় তুলে দিল...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়/ সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়'! সেই কবেই লিখে গিয়েছেন কবি শঙ্খ ঘোষ। তবে তাঁরা দুধসাদা এক চাদরে হাতের উপর হাত রাখলেন। তাঁদের একজন আজীবন বওয়ার বয়ানে লিখলেন- 'ইয়েস আই ডু, ইন দিস অ্যান্ড ইন অল মাই লাইভস'। এই জীবনে এবং সমস্ত জীবনে এভাবেই হাতে হাত রাখার চুপিচুপি শপথপাঠ করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং জর্জিনা রডরিগেজ (Cristiano Ronaldo Gets Engaged To Georgina Rodríguez)। জর্জিনা নিজেই ইনস্টাগ্রামে ছবি শেয়ার করে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি আর রোনাল্ডো প্রায় গোপনেই সেরে ফেললেন বাগদান।
সেই ২০১৭ থেকে দু'জনে
সেই ২০১৬ সালে মাদ্রিদের এক গুচি স্টোরে দেখা হয়েছিল রোনাল্ডো-জর্জিনার। ২০১৭ সাল থেকে তাঁরা সম্পর্কে। দেখতে গেলে আলাপচারিতার ৯ বছর পর তাঁরা সারলেন বাগদান। পূর্ণতা পেল প্রেমের। কিংবদন্তি ফুটবলার ও নেটপ্রভাবী জর্জিনার দু'টি কন্যাসন্তান রয়েছে। যদিও জর্জিনা সিআর সেভেনের অন্য তিন সন্তানকেও নিজের মায়ের মতোই লালন-পালন করেছেন। ২০২২ সালে রোনাল্ডো-জর্জিনার নবজাতক যমজ সন্তান হয়েছিল, তবে জন্মের পরেই মধ্যে এক ছেলে মারা যায়। অনেক চড়াই-উতরাইতে একসঙ্গেই থেকেছেন দুই পার্টনার।
রোনাল্ডোর বাগদান বলে কথা!
জর্জিনার শেয়ার করা ছবিতে সকলের নজর পড়েছে তাঁর অনামিকায়। সেখানে জ্বলজ্বল করছে ৫ সেমির এক ওভাল হিরে! এরপরেই সকলের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, এই বিরাট হিরে বসানো সলিটেয়ার রিংয়ের দাম কত হতে পারে? ৮৩০০ কোটি টাকার মালিক রোনাল্ডো, তিনি কী আর বাগদানে যে সে জিনিস দেবেন তাঁর প্রেয়সীকে?
বাপরে! হীরে বটে একটা!
আংটির হিরেটি ৫ সেন্টিমিটারেরও বেশি লম্বা বলেই মনে করছেন গয়না বিশেষজ্ঞরা, এক ডিম্বাকৃতির হিরের টুকরোকে চারপাশে ঘিরে রেখেছে দু'টি ছোট পাথর। ব্রায়নি রেমন্ডের মতে হিরেটি ২৫-৩০ ক্যারেটের মধ্যে হতে পারে। অন্য বিশেষজ্ঞদের মতে এটি কমপক্ষে ১৫ ক্যারেটের হিরে হবে। জুয়েলারি ফ্রাঙ্ক ডার্লিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা কেগান ফিশার মনে করছেন মতে, দু'পাশের হিরের প্রায় প্রতিটি ১ ক্যারেটের।
নানা মুনি নানা মত
হিরের মান এবং আকার দেখে বোঝাই যাচ্ছে যে, এটি একেবারেই প্রিমিয়াম, পেশাদাররা যে দামের মূল্যায়ন করেছেন, তা আঁতকে ওঠার মতোই। এই হিরের আংটির দাম হতে পারে ২-৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ( ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬.৮ কোটি টাকা থেকে ৪২ কোটি টাকা) মধ্যে। লোরেল ডায়মন্ডসের লরা টেলর বলছেন যে, আংটির সর্বনিম্ন মূল্য ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হবে! যেখানে রেয়ার ক্যারেটের সিইও অজয় আনন্দ আংটির মূল্য ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন।
